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Thời sự Dân sinh

An táng 27 hài cốt liệt sĩ được đưa từ Campuchia về Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
04/06/2026 17:16 GMT+7

Tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Ngày 4.6, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

An táng 27 hài cốt liệt sĩ hồi hương từ Campuchia về Đắk Lắk- Ảnh 1.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được đưa từ Campuchia về nước

ẢNH: HỮU TÚ

Dự viếng có ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; đại tá Trần Ngọc Duy, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia); đoàn đại biểu Quốc hội; đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh; ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

An táng 27 hài cốt liệt sĩ hồi hương từ Campuchia về Đắk Lắk- Ảnh 2.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

ẢNH: HỮU TÚ

Tại buổi lễ, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, thành kính tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

An táng 27 hài cốt liệt sĩ hồi hương từ Campuchia về Đắk Lắk- Ảnh 3.

Tỉnh Đắk Lắk đón nhận, truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ

ẢNH: HỮU TÚ

An táng 27 hài cốt liệt sĩ hồi hương từ Campuchia về Đắk Lắk- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ

ẢNH: HỮU TÚ

Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ, sau gần 7 tháng trèo đèo, lội suối nhiều lần, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã nắm bắt thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và đưa 27 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) về nước.

An táng 27 hài cốt liệt sĩ hồi hương từ Campuchia về Đắk Lắk- Ảnh 5.

Đoàn đại biểu tỉnh Mondulkirri (Vương quốc Campuchia) dự viếng tại buổi lễ

ẢNH: HỮU TÚ

"Trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng bào, đồng chí với tất cả tâm đồng thành kính và sự tri ân sâu sắc, chúng ta cầu cho linh hồn các liệt sĩ được siêu thoát, an nghỉ nơi chín suối. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ. Xin các đồng chí yên giấc ngàn thu…", ông Đào Mỹ bày tỏ.

Buổi lễ được tổ chức trong bầu không khí trang nghiêm, nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến chống chế độ diệt chủng Pol Pot năm 1979 tại Vương quốc Campuchia.

An táng 27 hài cốt liệt sĩ hồi hương từ Campuchia về Đắk Lắk- Ảnh 6.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm

ẢNH: HỮU TÚ

An táng 27 hài cốt liệt sĩ hồi hương từ Campuchia về Đắk Lắk- Ảnh 7.

Đại biểu thắp hương các liệt sĩ sau nghi lễ hạ huyệt

ẢNH: HỮU TÚ

Trong dịp này, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ (chưa xác định danh tính) là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.


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