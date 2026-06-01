Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ thông xe kỹ thuật trước 2.9

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, các chủ đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, ngay sau khi khởi công, chủ đầu tư các dự án thành phần và các đơn vị liên quan đã nỗ lực triển khai thi công; quá trình triển khai, Bộ Xây dựng đã có nhiều thông báo, văn bản gửi chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công để đôn đốc, yêu cầu tăng cường nhân sự, máy móc, thiết bị, tận dụng điều kiện thời tiết và đẩy mạnh tiến độ thi công.

Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã cơ bản hoàn thành ẢNH: T.X

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án vẫn còn chậm so với mốc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, đến nay vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt và các đơn vị của tỉnh Đắk Lắk phối hợp, sớm bàn giao mặt bằng đối với phần diện tích còn lại cho dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 trước ngày 10.6 tới.

Đồng thời, chủ động nguồn vật liệu đá bê tông nhựa trên địa bàn và khu vực lân cận đáp ứng yêu cầu về chất lượng, trữ lượng làm cơ sở triển khai ngay công tác thi công hạng mục bê tông nhựa đảm bảo tiến độ của dự án theo yêu cầu.

Với dự án thành phần 1, thi công "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 11,5 km còn lại thuộc 2 gói thầu XL02 và XL03, bù lại khối lượng đã chậm, phấn đấu hoàn thành cùng thời điểm với dự án thành phần 2 để phát huy hiệu quả đầu tư và khai thác đồng bộ.

Với dự án thành phần 2, xác định cụ thể điểm nghẽn của dự án, lập lại tiến độ thông xe kỹ thuật trước ngày 2.9, báo cáo gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, đánh giá và đôn đốc; giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện của các đơn vị để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Đối với các hạng mục là điểm nghẽn của dự án (hạng mục hầm Phượng Hoàng và cầu Cư San 9 thuộc gói thầu XL01; cầu Km44+875 thuộc gói thầu XL02 và cầu Km62+525 thuộc gói thầu XL03), tiếp tục huy động máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực, nghiên cứu bổ sung các mũi thi công; tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trường hợp đến ngày 10.6 tới, các nhà thầu không có chuyển biến về tiến độ, xem xét có văn bản thông báo phê bình hoặc khiển trách do không nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, khối lượng của dự án thành phần 3 còn lại không nhiều, chủ yếu là hạng mục bê tông nhựa chặt C16 thuộc phạm vi các nhánh nút giao (nút giao TL9, nút giao Vụ Bổn và nút giao cuối tuyến) và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông thuộc gói thầu XL02; có thể đẩy nhanh thi công để hoàn thành đúng tiến độ.