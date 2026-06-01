Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ thông xe kỹ thuật trước 2.9

Mai Hà
Mai Hà
01/06/2026 11:14 GMT+7

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng tốc thi công dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 để thông xe kỹ thuật trước ngày Quốc khánh 2.9.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, các chủ đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, ngay sau khi khởi công, chủ đầu tư các dự án thành phần và các đơn vị liên quan đã nỗ lực triển khai thi công; quá trình triển khai, Bộ Xây dựng đã có nhiều thông báo, văn bản gửi chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công để đôn đốc, yêu cầu tăng cường nhân sự, máy móc, thiết bị, tận dụng điều kiện thời tiết và đẩy mạnh tiến độ thi công.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ thông xe kỹ thuật trước 2.9 - Ảnh 1.

Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã cơ bản hoàn thành

ẢNH: T.X

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án vẫn còn chậm so với mốc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, đến nay vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt và các đơn vị của tỉnh Đắk Lắk phối hợp, sớm bàn giao mặt bằng đối với phần diện tích còn lại cho dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 trước ngày 10.6 tới.

Đồng thời, chủ động nguồn vật liệu đá bê tông nhựa trên địa bàn và khu vực lân cận đáp ứng yêu cầu về chất lượng, trữ lượng làm cơ sở triển khai ngay công tác thi công hạng mục bê tông nhựa đảm bảo tiến độ của dự án theo yêu cầu.

Với dự án thành phần 1, thi công "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 11,5 km còn lại thuộc 2 gói thầu XL02 và XL03, bù lại khối lượng đã chậm, phấn đấu hoàn thành cùng thời điểm với dự án thành phần 2 để phát huy hiệu quả đầu tư và khai thác đồng bộ.

Với dự án thành phần 2, xác định cụ thể điểm nghẽn của dự án, lập lại tiến độ thông xe kỹ thuật trước ngày 2.9, báo cáo gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, đánh giá và đôn đốc; giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện của các đơn vị để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Đối với các hạng mục là điểm nghẽn của dự án (hạng mục hầm Phượng Hoàng và cầu Cư San 9 thuộc gói thầu XL01; cầu Km44+875 thuộc gói thầu XL02 và cầu Km62+525 thuộc gói thầu XL03), tiếp tục huy động máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực, nghiên cứu bổ sung các mũi thi công; tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trường hợp đến ngày 10.6 tới, các nhà thầu không có chuyển biến về tiến độ, xem xét có văn bản thông báo phê bình hoặc khiển trách do không nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, khối lượng của dự án thành phần 3 còn lại không nhiều, chủ yếu là hạng mục bê tông nhựa chặt C16 thuộc phạm vi các nhánh nút giao (nút giao TL9, nút giao Vụ Bổn và nút giao cuối tuyến) và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông thuộc gói thầu XL02; có thể đẩy nhanh thi công để hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng, quy mô giai đoạn 1 có 4 làn xe (không có làn dừng khẩn cấp), khởi công hồi tháng 6.2023, dự kiến năm 2027 đưa vào khai thác.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó UBND 2 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk làm chủ đầu tư dự án thành phần 1 và 3, Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ GTVT) làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 2.

Tin liên quan

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Phải bàn giao mặt bằng trước ngày 10.6

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Phải bàn giao mặt bằng trước ngày 10.6

Tỉnh Khánh Hòa vừa ra chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm, nhằm hoàn thành đúng kế hoạch và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột Bộ Xây dựng Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận