Thời sự

Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm nhân chứng phục vụ quy tập hài cốt liệt sĩ năm 1968

Thúy Liễu
29/05/2026 10:18 GMT+7

Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm nhân chứng, thông tin liên quan đến các liệt sĩ hy sinh ngày 12.2.1968, được chôn cất tại Nghĩa địa Chí Hòa.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, đơn vị đang tổ chức tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ hy sinh ngày 12.2.1968. Trong quá trình rà soát tư liệu, hình ảnh lịch sử, lực lượng chức năng ghi nhận một số nhân chứng xuất hiện trong các hình ảnh liên quan.

Thời điểm năm 1968, những nhân chứng này là các em nhỏ khoảng 10 - 14 tuổi, sinh sống quanh khu vực Nghĩa địa Chợ Quán và Nghĩa địa Chí Hòa (nay thuộc khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM).Theo ước đoán, nếu hiện còn sống, các nhân chứng nay khoảng 68 - 72 tuổi.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm kiếm nhân chứng tại thời điểm năm 1968 là các em nhỏ khoảng 10 - 14 tuổi, sinh sống quanh khu vực Nghĩa địa Chợ Quán và Nghĩa địa Chí Hòa

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Ảnh phục dựng do Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp

Bộ Tư lệnh TP.HCM nhận định đây có thể là nguồn thông tin quan trọng, góp phần phục vụ công tác xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ, đối chiếu dữ liệu lịch sử, từ đó hỗ trợ quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM mong nhận được sự hỗ trợ của người dân, đặc biệt là các cô chú lớn tuổi từng sinh sống tại khu vực Nghĩa địa Chợ Quán, Nghĩa địa Chí Hòa trước đây; các nhà nghiên cứu lịch sử, cựu học sinh, người dân địa phương hoặc những người nhận ra nhân vật trong ảnh, có thông tin liên quan đến sự việc.

Mọi thông tin xin liên hệ ông Huế (Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM), số điện thoại: 0986.759.538.

Bộ Tư lệnh TP.HCM trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của người dân. Mỗi thông tin dù nhỏ đều có thể góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình sau hơn nửa thế kỷ.

Từ kết quả lấy mẫu ADN 100 mộ liệt sĩ đầu tiên, TP.HCM sẽ hoàn thiện quy trình, số hóa dữ liệu và phấn đấu hoàn thành lấy mẫu 9.869 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trước tháng 5.2027.

