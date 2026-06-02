Vào hồ ngự uyển Kinh thành Huế xem thợ thức sớm 'gửi trà' vào búp sen tiến vua

Không gian "chữa lành" bên hồ ngự uyển xưa

Hồ Tịnh Tâm nằm bên trong Kinh thành Huế (phường Phú Xuân, thành phố Huế) từng là một trong những ngự uyển nổi tiếng của triều đình nhà Nguyễn và được vua Thiệu Trị xếp vào hàng "Thần kinh nhị thập cảnh". Nơi đây nổi tiếng với giống sen trắng địa phương có hoa nhỏ tinh khôi, hương thơm thanh khiết, hạt thơm, bở và bùi, còn được gọi là "sen ngự" tiến vua.

Toàn cảnh hồ Tịnh Tâm bên trong Kinh thành Huế rực rỡ sắc trắng của mùa sen ngự vào những ngày tháng 5 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Năm nay, sen ở hồ Tịnh Tâm được mùa và bung nở từ khoảng tháng 3. Trong màn sương sớm, không gian ngự uyển xưa trở thành điểm đến lý tưởng để nhiều người tìm lại sự cân bằng, sống chậm lại một nhịp giữa bộn bề cuộc sống.

Tại đây, người ngồi ủ trà, một nhóm khác chọn góc nhỏ để thưởng trà, bên cạnh là một số bạn trẻ và du khách cũng tranh thủ ghé thăm để lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng mùa sen trắng.

Những đóa sen trắng tinh khôi ngậm sương sớm rồi bung nở tại khu vực hồ Tịnh Tâm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Năm nay sen ở hồ Tịnh Tâm được mùa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Duy trì thói quen uống trà sáng "xê dịch" hơn 10 năm nay, anh Phạm Văn Hàng (48 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế) chia sẻ rằng năm nay, sen ở hồ Tịnh Tâm được mùa, nở đều và đây là điểm lý tưởng để thưởng trà mỗi sáng.

Bản thân làm kinh doanh nên chủ động được thời gian, mỗi buổi sáng, anh cùng vài người bạn mang theo bộ bàn xếp nhỏ, một bộ tách và củ khoai để bắt đầu ngày mới.

Theo anh Hàng, việc uống trà giúp anh giải tỏa áp lực sau giờ làm việc, có thời gian suy nghĩ sâu sắc hơn. Thói quen lành mạnh này cũng giúp nhiều người bạn trong nhóm cải thiện sức khỏe rõ rệt, cân bằng lại các chỉ số cơ thể sau thời gian dài duy trì lối sống chưa điều độ.



Theo trải nghiệm hơn một thập kỷ thưởng thức của anh Hàng, trà sen được ướp trực tiếp trong những bông sen trắng trồng tại hồ Tịnh Tâm mang độ ngon và phẩm vị hoàn toàn khác biệt. Sự kết hợp giữa vị chát dịu, hậu ngọt sâu của cốt trà ngon hòa quyện cùng hương sen ngự thanh khiết tạo nên một thức uống cân bằng.

"Khi nhấp từng ngụm nhỏ giữa không gian mát mẻ của hồ nước, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hương thơm thoang thoảng bốc lên, đượm lâu trong khoang miệng và mang lại cảm giác thư thái cho tinh thần. Việc thưởng thức chén trà đạt chuẩn vào ban sớm không chỉ thỏa mãn đam mê của tôi mà còn giúp xả stress, thanh lọc cơ thể sau những ngày làm việc áp lực", anh Hàng nói.

Uống trà như một thú vui tao nhả, giúp tái tạo năng lượng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nghệ thuật ướp trà bằng chữ "tâm" và sự kiên nhẫn

Đối với nhiều người, trà sen không chỉ là một thức uống mà còn là niềm đam mê và phương thức tái tạo năng lượng. Hơn 10 năm nay, anh Võ Đại Phong (49 tuổi, trú tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế) luôn dành thời gian buổi sáng cho đam mê ướp trà sen.

Việc này không chỉ giúp anh thư giãn, quên đi áp lực công việc của một người làm kinh tế mà còn mang lại nguồn thu nhập phụ. Anh Phong trở thành một cái tên quen thuộc trong giới làm trà sen tại cố đô những năm gần đây.

Anh Võ Đại Phong tỉ mỉ cho từng nhúm trà sạch vào bên trong búp sen ngự còn ngậm hương ẢNH: N.X

Theo kinh nghiệm của anh Phong, sen trắng xứ Huế mang hương thơm nhã nhặn, thanh tao, dịu nhẹ nhưng đượm lâu chứ không nồng ngắt. Bí quyết để có một mẻ trà ngon không nằm ở công thức cố định mà nằm ở chữ "tâm" và sự kiên nhẫn của người làm.

"Quy trình đòi hỏi người thực hiện phải nâng niu từng bông hoa, tĩnh tâm trong từng công đoạn thì chén trà khi pha ra mới đạt được hương thơm thanh khiết và vị ngọt trường cửu. Khâu lựa chọn loại trà đem ướp cũng quyết định lớn đến chất lượng, bởi trà phải thật sạch và ngon để đón nhận hương thơm từ sen", anh Phong chia sẻ thêm.

Thu hoạch hoa sen ngậm trà và bọc bằng lớp lá sen tươi bên ngoài để giữ trọn vẹn hương vị ẢNH: N.X

Theo anh Phong, công việc ướp trà sen sống thường bắt đầu từ rất sớm, kéo dài từ 4 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Đây là thời điểm sương chưa tan hoàn toàn và hoa chưa hé nở hẳn, giúp giữ trọn vẹn hương thơm đang "ngậm" chặt bên trong bông hoa, không bị ánh nắng mặt trời làm thất thoát. Người làm sẽ chọn những bông sen hàm tiếu, bỏ vào trong mỗi bông một nhúm trà nhỏ vừa đủ một ấm, sau đó dùng túi lưới bọc lại.

Sau 48 tiếng đồng hồ để hương sen tỏa ngát và thấm sâu vào cánh trà, đến công đoạn tiếp theo là thu hoạch. Hoa sen ngậm trà sau một ngày một đêm sẽ được bọc ngoài bằng lớp lá sen tươi, buộc lạt, cho vào túi và hút chân không để giữ nguyên vẹn hương sen ngự.

Anh Phong cho rằng, việc tìm về với trà sen được xem như một khoản đầu tư cho tâm hồn, giúp những người bận rộn tái tạo năng lượng tích cực