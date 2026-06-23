Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao: Cam kết cùng Việt Nam quy tập hài cốt quân nhân và liệt sĩ

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 (PP-PF 26), sáng nay 23.6, đoàn công tác do Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao dẫn đầu, cùng đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng của Việt Nam, Mỹ và các nước đối tác đã đến thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại xã Trường Ninh (Quảng Trị).

Tại hiện trường, ông Hùng Cao nghe giới thiệu về quá trình tìm kiếm, trực tiếp kiểm tra khu vực khai quật và tham gia một số thao tác sàng lọc đất để tìm kiếm di vật, hài cốt.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao tham gia việc sàng lọc đất tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trao đổi với báo chí, ông Hùng Cao cho rằng chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ và đây là thời điểm hai nước cùng hướng tới tương lai bằng việc tiếp tục chữa lành những tổn thương do chiến tranh để lại.

Theo ông, khi phát hiện hài cốt, các bên sẽ tiến hành giám định ADN để xác định danh tính và trao trả cho người thân.

Ông Hùng Cao cho biết nội dung này cũng đã được trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc gặp trước đó. Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp nhằm bảo đảm công tác tìm kiếm, xác định danh tính và hồi hương hài cốt được thực hiện đầy đủ, góp phần hàn gắn hậu quả chiến tranh.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ đánh giá việc khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển. Trong đó, hai nước đã và đang hợp tác hiệu quả trong rà phá bom mìn, ứng dụng công nghệ ADN để nhận dạng hài cốt liệt sĩ và tìm kiếm quân nhân mất tích.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) tại hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích tại xã Trường Ninh (Quảng Trị) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bên cạnh đó, ông Hùng Cao nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương trong việc tăng cường hợp tác nhân đạo, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Chương trình giúp chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về cứu hộ, cứu nạn và chăm sóc thương vong chiến thuật cho lực lượng tham gia.

Tự hào về nguồn cội Việt Nam

Tại hiện trường, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về nguồn gốc Việt Nam của mình.

Ông cho biết dù là công dân Mỹ nhưng luôn tự hào mang trong mình dòng máu Việt Nam. "Tôi là người Mỹ, nhưng tôi là người Mỹ gốc Việt, tức là trái tim tôi thuộc về nước Mỹ, còn dòng máu trong tôi là dòng máu Việt Nam", ông Hùng Cao nói.

Ông cho biết chuyến trở lại Việt Nam lần này, đặc biệt là đến Quảng Trị - nơi cha mình sinh ra và lớn lên - mang ý nghĩa rất đặc biệt. Với ông, đó là sự trở về với cội nguồn và là một hành trình trọn vẹn.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao (bìa trái) lắng nghe giới thiệu về quy trình tìm kiếm ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Gửi thông điệp tới người dân Mỹ cũng như cộng đồng người Việt tại Mỹ, ông Hùng Cao cho rằng đã đến lúc cùng gác lại quá khứ để hướng tới tương lai. Theo ông, Việt Nam có nhiều tiềm năng và đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Trước đó, tối 22.6, ông Hùng Cao tham dự lễ khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026 tại Quảng Trị.

Đây là lần đầu tiên hai chương trình hợp tác nhân đạo quy mô lớn của Mỹ được tổ chức đồng thời tại Việt Nam, với sự tham gia của khoảng 300 quân nhân, chuyên gia và nhân viên Mỹ, triển khai 25 hoạt động trên các lĩnh vực y tế, nhân đạo, xử lý bom mìn, xây dựng công trình và giao lưu cộng đồng trên địa bàn tỉnh.