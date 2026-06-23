Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ dự chương trình hợp tác nhân đạo tại Quảng Trị

Tối 22.6, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 (PP-PF 26). Đây là lần đầu tiên 2 chương trình hợp tác nhân đạo quy mô lớn của Mỹ được tổ chức đồng thời tại Việt Nam.

Chương trình được tổ chức trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và sự ủng hộ của các bộ, ngành liên quan. Tham dự lễ khai mạc có ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ cùng đại diện các cơ quan Việt Nam, Mỹ và các nước đối tác.

Các đại biểu tham dự khai mạc chụp ảnh chung ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership) là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia thường niên lớn nhất của Hải quân Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ năm 2007 đến nay, Việt Nam đã 12 lần đăng cai chương trình tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An, Quảng Ngãi và Phú Yên.

Trong khi đó, Bạn bè Thái Bình Dương (Pacific Friendship) do Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương phối hợp tổ chức, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, y tế, công binh và giao lưu cộng đồng. Năm 2025, chương trình lần đầu tiên được triển khai tại Quảng Trị với 13 hoạt động thiết thực.

Năm 2026, hai chương trình được kết hợp thành PP-PF 26 và tổ chức tại Quảng Trị từ ngày 22.6 đến 6.7.2026; một số hoạt động chuẩn bị đã được triển khai từ ngày 9.5. Chương trình có sự tham gia của khoảng 300 quân nhân, chuyên gia và nhân viên Mỹ trong các lĩnh vực y tế, xây dựng, xử lý bom mìn, quản lý thảm họa và ứng dụng hệ thống máy bay không người lái. Tổng cộng có 25 hoạt động thuộc 4 nhóm chính gồm hỗ trợ nhân đạo - phòng tránh thiên tai, y tế, xây dựng - sửa chữa công trình và giao lưu cộng đồng, được triển khai tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc sự kiện ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Biểu tượng của tinh thần hợp tác, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết năm 2026 đánh dấu 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ. Theo ông Nam, PP-PF 26 là biểu tượng sinh động của tinh thần hợp tác, sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Mỹ và các đối tác quốc tế.

Ông Hoàng Nam nhấn mạnh việc Quảng Trị tiếp tục được lựa chọn đăng cai chương trình là sự ghi nhận đối với những nỗ lực hội nhập quốc tế của địa phương. Đặc biệt, chương trình diễn ra trong thời điểm tỉnh tổ chức Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, qua đó tiếp tục lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển.

Ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hùng Cao bày tỏ vinh dự khi tham dự sự kiện tại quê hương Việt Nam của mình. Ông cho rằng giá trị cốt lõi của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương không chỉ nằm ở số lượng công trình hay hoạt động được thực hiện mà còn ở những mối quan hệ, sự tin cậy và chuyên môn được chia sẻ giữa các đối tác.

Theo ông Hùng Cao, sự phối hợp lần đầu tiên giữa Đối tác Thái Bình Dương và Bạn bè Thái Bình Dương cùng các đối tác Việt Nam thể hiện cam kết chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, thảm họa và tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực. Ông nhấn mạnh lòng tin giữa các quốc gia, các lực lượng và các cộng đồng chính là nền tảng quan trọng để tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó thảm họa, qua đó bảo vệ hiệu quả cuộc sống của người dân khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.