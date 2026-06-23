Lý do du khách dành cả chuyến đi chỉ ở một nơi của Việt Nam

Khi lên kế hoạch cho chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam năm ngoái, Kerri đã bỏ qua lời khuyên thường thấy là nên di chuyển giữa các điểm đến như Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc.

Thay vào đó, cô và con gái 9 tuổi chọn cách tránh sự đông đúc của việc di chuyển và dành toàn bộ 11 ngày của chuyến đi để chỉ ở Hội An. "Vùng đất này có quá nhiều điều thú vị, đến nỗi tôi không hề cảm thấy tiếc nuối khi bỏ lỡ những nơi khác ở Việt Nam. Thậm chí, tôi đã rất muốn quay lại rồi", Kerri kể lại trên Business Insider.

Việc chỉ đến một địa điểm duy nhất đã loại bỏ được những rắc rối do việc di chuyển nhiều gây ra. Vì thế, hai mẹ con thong thả tận hưởng chuyến đi, chia thời gian mỗi ngày giữa việc bơi lội ở bãi biển An Bàng và dạo quanh khu phố cổ, khám phá những con phố với những bức tường màu vàng mù tạt điểm xuyết những bông hoa giấy màu hồng và tím rực rỡ.

Trình diễn đèn lồng ở Hội An ẢNH: NGUYỄN TÚ

"Ẩm thực Hội An vô cùng đa dạng. Chúng tôi thích thú khi có thể thưởng thức những món ăn quốc tế như đồ ăn Mexico và bánh mì kẹp thịt vào một ngày, rồi lại thử các món ăn địa phương vào ngày hôm sau. Mọi người đều khen ngợi bánh mì, nhưng với tôi, cao lầu và cơm gà mới là những món khiến tôi muốn quay lại nhiều lần, cùng với những ly cocktail bên hồ bơi của khách sạn", cô phấn khích.

Tuy nhiên, với Kerri, điểm nổi bật không thể phủ nhận chính là cà phê. Sau khi thưởng thức vô số ly cà phê dừa và sữa đặc tại các quán cà phê trên sân thượng thời thượng như Faifo Coffee, cô đã nghiện và giờ thường xuyên nhập khẩu cà phê Việt Nam về nhà (cô đang làm việc ở Nhật Bản).

Mặc dù phố cổ Hội An rất đẹp, nhưng chính những làng nghề truyền thống nơi đây đã thực sự chinh phục mẹ con cô. Tại làng gốm Thanh Hà, các nghệ nhân địa phương đã hướng dẫn du khách nặn những chiếc bình nhỏ, được chứng kiến cách họ sử dụng nồi chiên không dầu như những lò nung thu nhỏ đầy khéo léo. Tại làng lụa, du khách được theo dõi vòng đời của nghề thủ công từ tằm đến khung dệt trước khi tự tay làm những chiếc đèn lồng lụa khung tre.

"Chúng không phải là những kiệt tác, nhưng giờ đây chúng được treo trong nhà tôi, mang theo những kỷ niệm mà những món đồ mua ở cửa hàng không bao giờ có thể mang lại. Tôi trở về nhà với một vali đầy những món đồ thủ công quý giá, trong đó có những chân nến bằng đồng từ làng Phước Kiều. Không giống như những món đồ lặt vặt tầm thường bị lãng quên trong ngăn kéo, đây là những món đồ chúng tôi trưng bày và sử dụng hàng ngày", cô chia sẻ.

Du khách nước ngoài tưới rau ở Trà Quế, Hội An ẢNH: THANHNIEN

Tuy nhiên, khoảnh khắc khó quên nhất thuộc về chương trình "Ký ức Hội An", nơi cô được xem 500 nghệ sĩ tài năng tái hiện lịch sử thương mại hàng trăm năm trong một nhà hát ngoài trời tuyệt đẹp.

Thế nhưng, với cô, điều thực sự làm nên sự khác biệt của Hội An như một điểm đến tuyệt vời cho gia đình là sự ấm áp đáng kinh ngạc của người dân. Lòng hiếu khách rõ ràng được dệt nên trong văn hóa nơi đây, từ nhân viên khách sạn dành thời gian tết tóc cho con gái cô, đến những người thợ may trò chuyện với khách như những người bạn cũ và chia sẻ nhiều lời khuyên hữu ích về địa phương.



"Khi chuyến đi kết thúc bằng một buổi tối bên bờ sông Thu Bồn, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đầy màu sắc trôi dạt, tôi biết rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng tôi đến Hội An", cô kết thúc bài viết bằng lời hứa quay lại.