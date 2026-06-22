Báo Mỹ chỉ ra lý do du lịch Việt Nam trỗi dậy, thách thức Thái Lan

Trong năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, tăng khoảng 20% so với năm trước. Quan trọng hơn, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan trên thị trường khách du lịch Trung Quốc, với 5,3 triệu lượt so với khoảng 4,5 triệu lượt đến Thái Lan.

"Những con số này phản ánh sự nổi lên của Việt Nam như một đối thủ cạnh tranh lớn với Thái Lan trong ngành du lịch khu vực", theo Fortune.

Thế mạnh độc đáo

Fortune cho rằng, yếu tố đằng sau sức hút ngày càng tăng của Việt Nam là thế mạnh về địa lý và văn hóa.

Việt Nam sở hữu những thành phố lớn sôi động như Hà Nội và TP.HCM, các điểm đến ven biển như Đà Nẵng và Phú Quốc, và các điểm đến miền núi như Sa Pa, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm du khách khác nhau, từ những người quan tâm đến thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa và lịch sử đến những người tìm kiếm kỳ nghỉ sang trọng.

Du khách quốc tế khám phá TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều đáng chú ý là đà phát triển du lịch của Việt Nam không còn chỉ tập trung ở các thành phố lớn như trước đây mà đã bắt đầu lan rộng sang các thành phố nhỏ hơn và các điểm du lịch tự nhiên, bao gồm Phú Quốc và Sa Pa, nơi lượng khách du lịch tăng mạnh trong năm 2025. Qua đó phản ánh sự thay đổi trong hành vi du lịch hiện đại, khi du khách không chỉ tìm kiếm những thành phố nổi tiếng mà còn cả những trải nghiệm độc đáo, khác biệt gần gũi với thiên nhiên.

Một yếu tố quan trọng khác là chính sách visa.

Việt Nam đã nỗ lực đơn giản hóa việc nhập cảnh bằng cách cho phép du khách từ một số quốc gia đến thăm mà không cần visa hoặc lưu trú trong thời gian dài hơn. Những biện pháp như vậy giúp du khách dễ dàng đưa ra quyết định hơn, đặc biệt là những người lên kế hoạch du lịch gấp hoặc muốn thăm nhiều quốc gia trong một chuyến đi.

Đồng thời, Việt Nam đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, bao gồm sân bay, khách sạn và các tuyến bay quốc tế. Các hãng hàng không Việt Nam đang tăng cường các chuyến bay từ Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, và có thể mở rộng sang châu Âu trong tương lai. Những khoản đầu tư này cho thấy Việt Nam không chỉ chờ đợi du khách đến mà đang xây dựng một hệ thống cụ thể để hỗ trợ sự tăng trưởng.

Tuy nhiên, mục tiêu của Việt Nam không chỉ giới hạn ở việc thu hút số lượng lớn du khách. Việt Nam cũng muốn thu hút "du khách chất lượng" - những người chi tiêu nhiều hơn, lưu trú lâu hơn và quay lại nhiều lần.

Đây là điểm mà Việt Nam đang cố gắng tránh vết xe đổ từ Thái Lan và Bali. Mặc dù du lịch đại chúng có thể tạo ra doanh thu khổng lồ, nhưng nó cũng có thể mang lại những vấn đề như các thành phố du lịch quá tải, chi phí sinh hoạt cao hơn, suy thoái môi trường, dịch vụ không đồng đều hoặc cơ sở hạ tầng mở rộng nhanh hơn khả năng quản lý.

Do đó, Việt Nam đang cố gắng định vị mình để phát triển bền vững, thay vì chỉ mở rộng nhanh chóng trong ngắn hạn.

Bài học từ Thái Lan đặc biệt thú vị

Thái Lan từ lâu đã là cường quốc du lịch trong khu vực, nhưng sau Covid-19, ngành du lịch của nước này đã phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm sự phục hồi chưa hoàn toàn về lượng khách du lịch Trung Quốc, lo ngại về an toàn, nhận thức liên quan đến tội phạm và tranh luận về việc thu hút khách du lịch chất lượng thay vì tập trung vào số lượng.

Do vậy, Việt Nam nhìn thấy cả cơ hội và rủi ro từ con đường mà Thái Lan đã đi.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam cũng tiềm ẩn rủi ro. Nếu quá nhiều khách sạn, sân bay và thành phố du lịch được xây dựng, nhưng lượng khách du lịch lại giảm trong tương lai, Việt Nam có thể đối mặt với tình trạng dư thừa cơ sở hạ tầng hoặc số lượng lớn phòng khách sạn không được sử dụng, tương tự như một số khu du lịch đã phát triển quá nhanh trước đây.

Vì thế, thách thức chính đối với Việt Nam không chỉ là thu hút thêm khách du lịch, mà còn là cân bằng giữa "tăng trưởng" và "chất lượng".

Pháo hoa hàng đêm ở Thị trấn Hoàng hôn, Phú Quốc ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Nếu Việt Nam có thể cải thiện dịch vụ, phân bổ khách du lịch đến các thành phố cấp hai, kiểm soát sự phát triển quá mức và tạo ra những trải nghiệm khuyến khích khách du lịch quay trở lại, đất nước có thể thực sự vươn lên trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của châu Á.

Nhìn rộng hơn, đà phát triển mạnh mẽ của Việt Nam không chỉ là tin tốt cho Việt Nam mà còn là tín hiệu cảnh báo cho Thái Lan rằng cạnh tranh du lịch trong ASEAN đang ngày càng gay gắt. Các quốc gia từng dẫn đầu không thể đứng yên, vì du khách hiện nay có nhiều lựa chọn hơn và sẵn sàng nhanh chóng chuyển điểm đến nếu một quốc gia khác cung cấp giá trị tốt hơn, an toàn hơn, dễ dàng đi lại hơn và trải nghiệm đáng nhớ hơn.

Do đó, Việt Nam ngày nay vừa là "ngôi sao đang lên" vừa là "bài học" cho khu vực.



