Thái Lan tăng phí sân bay 50% đối với du khách quốc tế

Cụ thể, Tổng công ty Sân bay Thái Lan (AOT) sẽ tăng phí dịch vụ hành khách quốc tế từ 730 baht lên 1.120 baht (khoảng 1 triệu đồng) từ ngày 20.6. Mức phí khởi hành cao hơn này áp dụng cho hành khách quốc tế khởi hành qua 6 sân bay lớn của Thái Lan gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang Chiang Rai, Phuket và Hat Yai.

Chủ tịch AOT, bà Paweena Jariyathitipong, cho biết nguồn thu tăng thêm sẽ được dùng để hỗ trợ cho việc phát triển sân bay, như mở rộng nhà ga hành khách, hệ thống xử lý hành khách dùng chung tự động (CUPPS), cải thiện công nghệ an toàn..., theo Bangkok Post.

Tuy nhiên, các chuyên gia Thái Lan cảnh báo phí tăng thêm sẽ gây thêm áp lực cho hành khách và đặt câu hỏi về giá trị đối với khách. Ông Samart Ratchapolsitte, cựu Phó thị trưởng Bangkok, cho rằng phí dịch vụ hành khách tại sân bay Suvarnabhumi sẽ cao hơn so với các sân bay hàng đầu như Incheon ở Hàn Quốc và Haneda ở Nhật Bản, mặc dù thứ hạng sân bay của Thái Lan vẫn còn thấp. Ông đặt câu hỏi: "Khi hành khách trả phí ở mức đẳng cấp thế giới, họ sẽ nhận được dịch vụ ở mức độ nào?".

Ông cũng cảnh báo hành khách đi các chuyến bay giá rẻ sẽ cảm nhận rõ rệt hơn sự tăng phí này. Đối với vé có giá khoảng 4.000 - 5.000 baht, khoản phí bổ sung gần 400 baht có thể ngay lập tức đẩy giá vé tăng từ 7 - 10%.

Đặc biệt, thời điểm này càng làm gia tăng lo ngại trong du khách, khi giá dầu toàn cầu tăng cao do xung đột Trung Đông, buộc các hãng hàng không phải gánh chịu chi phí nhiên liệu tăng và tăng phụ phí nhiên liệu. Trong bối cảnh đó, các nhà phê bình coi mức phí cao hơn là một gánh nặng khác đối với du khách. 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Thái Lan giảm 3,4%.