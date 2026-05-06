Khách quốc tế đến Thái Lan giảm, Việt Nam tăng

Tính đến ngày 3 tháng 5, tổng lượt khách quốc tế đến Thái Lan đạt gần 12 triệu người, giảm 3,45%, trong khi doanh thu du lịch đạt 584 tỉ baht trong 4 tháng đầu năm, giảm 3,28%. Trong tháng 4, khi ngành du lịch chịu ảnh hưởng từ việc điều chỉnh lịch bay của các hãng hàng không, lượng khách đến đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 2,37 triệu người, theo Bangkok Post.

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất với 31,9% lên 418.291 lượt khách trong tháng 4, khiến Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đặt nhiều kỳ vọng hơn vào việc Trung Quốc sẽ vực dậy thị trường du lịch ngắn ngày trong năm nay. Tháng trước, Malaysia đứng thứ hai với 309.942 khách du lịch, giảm 14,5%, tiếp theo là Ấn Độ với 206.641 lượt khách, tăng 0,17%.

Thị trường Nga đứng thứ tư với 137.592 lượt, trong khi khách Anh bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá nhiên liệu máy bay tăng cao và giá vé máy bay đắt đỏ hơn, ghi nhận mức giảm 22,8% xuống 85.059 lượt.

Du khách quốc tế chụp ảnh ở một ngôi đền tại Bangkok ẢNH: Varuth Hirunyatheb

Tổng cục trưởng TAT, bà Thapanee Kiatphaibool, cho biết ngành du lịch có thể phải đối mặt với tác động kéo dài từ xung đột vùng Vịnh, do giá vé máy bay cao hơn và số lượng chỗ ngồi hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch của du khách trong ngắn hạn.

TAT vẫn đặt mục tiêu thu hút ít nhất 5,5 triệu khách Trung Quốc trong năm nay, tăng từ mức thấp kỷ lục 4,47 triệu lượt vào năm 2025 do du khách từ Trung Quốc đại lục bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến lừa đảo. "Các thị trường chặng ngắn đã trở thành trọng tâm chính của chúng tôi và sẽ giúp bảo vệ ngành du lịch khỏi sự sụt giảm mạnh ở các thị trường bị ảnh hưởng bởi giá vé máy bay cao", bà Thapanee Kiatphaibool nói.

Trong khi đó, du lịch Việt Nam ghi nhận 4 tháng khách quốc tế tăng 14,6% so cùng kỳ 2025, đạt 8,8 triệu lượt. Riêng tháng 4, tháng bị ảnh hưởng bởi lượng khách quốc tế từ cuộc chiến ở Trung Đông, du lịch Việt Nam đón 2,03 triệu lượt, lần đầu tiên trong lịch sử 4 tháng liên tục đón hơn 2 triệu khách. Nhiều thị trường khách tăng trưởng so với Thái Lan giảm mạnh, chẳng hạn khách Anh đến Việt Nam tăng 10,4%, còn đến Thái giảm tới 22,8%; khách Malaysia tăng 21,7% so với đến Thái giảm 14,5%; khách Trung Quốc đến Thái Lan tiếp tục thấp hơn Việt Nam…