Du lịch Việt Nam lần đầu tiên lập 2 kỷ lục

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, tháng 4.2026 đã ghi nhận 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp Việt Nam duy trì mốc trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong cả năm.

Lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức cao cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực và bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam.

Bức tranh tăng trưởng nổi bật trong khu vực

Khi đặt trong tương quan khu vực Đông Nam Á, kết quả của Việt Nam càng trở nên đáng chú ý. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Thái Lan vẫn dẫn đầu về quy mô với 11,3 triệu lượt khách quốc tế nhưng lại giảm 3,4% so với cùng kỳ. Singapore đạt 4,4 triệu lượt trong quý 1, tăng nhẹ 2,8%, trong khi Indonesia và Philippines lần lượt đạt 3,51 triệu và 1,83 triệu lượt.

Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về tốc độ tăng trưởng. Không chỉ duy trì mức tăng hai chữ số, Việt Nam còn cho thấy khả năng phục hồi và mở rộng thị trường trong bối cảnh thế giới vẫn chịu ảnh hưởng từ nhiều biến động địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông tác động đến chi phí vận tải và tâm lý du lịch toàn cầu.

Kết quả này phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố là chính sách mở cửa thông thoáng hơn, năng lực kết nối hàng không được cải thiện, cùng với hình ảnh điểm đến an toàn ngày càng được củng cố trong mắt du khách quốc tế.

Một trong những điểm đáng chú ý của du lịch Việt Nam trong 4 tháng đầu năm là sự thay đổi trong cơ cấu thị trường khách. Top 10 thị trường gửi khách lớn nhất bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Campuchia, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Philippines. Nhóm này chiếm tới 72% tổng lượng khách quốc tế, trong đó riêng Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp gần 40%.

Đáng chú ý nhất là sự bứt phá của thị trường Nga với mức tăng trưởng xấp xỉ 300% so với cùng kỳ. Sự trở lại mạnh mẽ của các đường bay thẳng, cùng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày và lợi thế về chi phí đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách Nga.

Khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Philippines tăng 73,4%, lần đầu vượt Malaysia để lọt vào top 10 thị trường lớn nhất. Campuchia tăng 41,6%, Indonesia tăng 30,1%, Singapore tăng 29,8% và Malaysia tăng 21,7%. Thái Lan tiếp tục tăng trưởng ổn định ở mức 8,4%.

Ở khu vực Nam Á, Ấn Độ tiếp tục là thị trường chiến lược với mức tăng 59,1%, cho thấy tiềm năng khai thác còn rất lớn. Đây là nhóm khách có nhu cầu đa dạng, từ du lịch nghỉ dưỡng, cưới hỏi đến du lịch tâm linh, mở ra nhiều cơ hội cho các sản phẩm chuyên biệt.

Khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 (nghìn lượt) ẢNH: CỤC THỐNG KÊ

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm giai đoạn 2023-2026 (nghìn lượt) ẢNH: CỤC THỐNG KÊ

Châu Âu là khu vực ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm, đạt mức tăng chung 53,3%. Bên cạnh Nga, nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu cũng duy trì đà tăng ổn định như Anh (+10,4%), Pháp (+12,1%), Đức (+14,5%), Ý (+8,9%), Đan Mạch (+18,4%), Na Uy (+23,8%) và Thụy Điển (+26,6%).

Các thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực tiếp tục tăng trưởng mạnh: Ba Lan tăng 52,7%, Thụy Sĩ tăng 19,4% và Cộng hòa Czech tăng 23,1%. Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chính sách thị thực trong việc kích cầu du lịch, đặc biệt đối với nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Sự mở rộng thị trường tại châu Âu không chỉ giúp tăng trưởng về lượng khách mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn khách, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Việt Nam củng cố lợi thế điểm đến an toàn

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh và xung đột, yếu tố an toàn ngày càng trở thành tiêu chí hàng đầu khi du khách lựa chọn điểm đến. Việt Nam đang tận dụng tốt lợi thế này để thu hút khách quốc tế.

Không chỉ được đánh giá cao về mức độ ổn định, Việt Nam còn sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ biển đảo, núi rừng đến đô thị và di sản văn hóa. Các sản phẩm du lịch cũng đang được làm mới theo hướng trải nghiệm, cá nhân hóa và gắn với yếu tố bền vững như du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Cùng với đó, sự cải thiện trong hạ tầng hàng không, dịch vụ lưu trú và chất lượng nguồn nhân lực đang góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch. Việc kết nối các thị trường xa, đặc biệt là châu Âu, Úc và Ấn Độ, ngày càng thuận lợi hơn cũng tạo điều kiện để mở rộng quy mô khách quốc tế.

Với 8,8 triệu lượt khách chỉ trong 4 tháng đầu năm, ngành du lịch đã hoàn thành 35% kế hoạch cả năm. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, từ mở rộng chính sách thị thực, tăng cường xúc tiến quảng bá, đến nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đồng thời, việc đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn cũng là yếu tố then chốt để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

