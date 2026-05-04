Hàng không và du lịch cùng lúc lập kỷ lục chưa từng có

Hà Mai
04/05/2026 08:29 GMT+7

Con số gần 1,7 triệu hành khách di chuyển qua đường hàng không giai đoạn kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5 vừa qua đã vượt qua kỷ lục cùng kỳ năm trước, xác lập một cột mốc mới cho ngành hàng không. Trong khi đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng ghi nhận đông nhất từ trước đến nay.

Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin về tình hình vận chuyển hàng không giai đoạn kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5.

Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại châu Á

Cụ thể, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường hàng không đạt gần 1,7 triệu khách, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn 27.000 tấn hàng hóa, tăng hơn 7%. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt hơn 675.000 khách và hơn 3.000 tấn hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt hơn 1 triệu khách và hơn 24.000 tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không, sân bay đạt gần 15.000 lượt cất hạ cánh; hơn 2 triệu lượt khách và gần 31.000 tấn hàng hóa thông qua cảng.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn giữ phong độ nhộn nhịp nhất cả nước với 4.903 lượt máy bay cất hạ cánh, phục vụ hơn 818.000 lượt khách và hơn 10.000 tấn hàng hóa.

Đứng vị trí thứ 2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có lượng khai thác 4.347 lượt cất hạ cánh, hơn 702.000 lượt khách và hơn 19.000 tấn hàng hóa thông qua cảng. Tiếp đến là Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khai thác 2.073 lượt cất hạ cánh, mang theo hơn 341.000 lượt khách và gần 589 tấn hàng hóa thông qua cảng.

Đáng chú ý, riêng các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 1 triệu khách và gần 8.000 tấn hàng hóa. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt hơn 675.000 khách và hơn 3 nghìn tấn hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt hơn 356.000 khách và hơn 4 nghìn tấn hàng hóa.

Cục Hàng không Việt Nam nhận định, hoạt động khai thác vận chuyển hàng không trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30.4 - 1.5 đã diễn ra an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì và bảo đảm. Kết quả ghi nhận mức tăng trưởng cao ở sản lượng hành khách quốc tế, trong khi sản lượng hành khách nội địa có giảm nhẹ so với cùng kỳ. Đặc biệt, tỷ lệ đúng giờ ghi nhận kết quả trên 80% qua các ngày từ đầu kỳ nghỉ lễ.

Đúng với nhận định của ngành hàng không, Cục Du lịch Quốc gia cũng ghi nhận lượng khách quốc tế tăng "đỉnh". Riêng tháng 4, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách quốc tế lên 8,8 triệu lượt sau 4 tháng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp, ngành du lịch đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng. Đồng thời, cũng là lần đầu tiên tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt mốc 8,8 triệu lượt.

Cục Du lịch cho biết, kết quả này giúp ngành hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm 2026, qua đó khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.


