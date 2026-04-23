Loạt đường bay tới các thủ phủ du lịch lễ sắp khóa sổ, giá vé 'bỏng tay'

Tỷ lệ lấp đầy nhiều chặng đạt 80 - 100%

Theo khảo sát từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến 22.4 trong giai đoạn bắt đầu nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ 25 - 27.4) và kỳ nghỉ Lễ 30.4 - 1.5 (từ 30.4 - 3.5), tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay trên mạng bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam đang ghi nhận xu hướng tăng trưởng nhanh hơn so với thống kê ngày 15.4.

"Nóng" nhất là các đường bay du lịch từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương. Cụ thể, hầu hết các chặng bay tới các địa điểm du lịch trọng điểm đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao từ 80% - 100%, như: TP.HCM - Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Pleiku; Hà Nội - Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng và Đồng Hới…

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại tăng dần vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội. Cục Hàng không cho biết do năm nay có 2 kỳ nghỉ lễ sát nhau nên lượng khách quay lại các thành phố lớn có xu hướng trải đều, song vẫn tập trung cao vào 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Ngày 2 - 3.5, hầu hết các đường bay về TP.HCM và Hà Nội ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80%.

Đáng chú ý, trong khi các đường bay du lịch 'nóng hôi hổi' thì khảo sát trên các đường bay trục chính như TP.HCM - Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức thấp, trung bình khoảng 30% - 50%. Vì thế, hành khách vẫn có nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ phù hợp với nhu cầu di chuyển trong dịp lễ năm nay.

Giá vé tăng kịch trần

Nhu cầu tăng cao cận lễ cũng đẩy giá vé máy bay tăng cao. So với dữ liệu khảo sát tuần trước, trên một số đường bay cho thấy giá vé trong giai đoạn đầu nghỉ lễ (từ 25 - 29.4) đã tăng trung bình khoảng từ 5 - 8% tùy chặng.

Đơn cử, giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP.HCM hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức dao động từ khoảng 3,8 - 4,5 triệu đồng tùy hãng. Hãng hàng không Bamboo Airways và Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất khoảng 4,2 - 4,5 triệu đồng, trong khi hãng hàng không Vietjet Air cung cấp mức giá thấp hơn không đáng kể, dao động từ 3,5 - 4,2 triệu đồng và hãng hàng không Vietravel Airlines ghi nhận mức giá khoảng 3,6 - 4,1 triệu đồng.

Giá vé niêm yết của các hãng mùa lễ năm nay tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt tại các khung giờ bay đẹp và ngày cao điểm.

Trên các chặng bay tới các địa điểm du lịch, cụ thể như chặng TP.HCM - Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29.4 được ghi nhận ở mức cao, từ khoảng 2,9 - 3,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways có mức giá dao động trong khoảng 2,1 - 2,9 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận giá vé từ khoảng 2,9 - 4 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng còn lại dao động từ 2,4 - 3,2 triệu đồng. Tương tự, chặng Hà Nội - Cam Ranh ghi nhận mức giá từ khoảng 3,8 - 4,6 triệu đồng.

Năm nay, Phú Quốc tiếp tục được ghi nhận là điểm đến "hot" nhất mùa lễ, nên giá vé máy bay tới đảo ngọc cũng "bỏng tay". Chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất tới khoảng 5 - 5,5 triệu đồng, Vietjet Air dao động từ 3,5 - 5 triệu đồng; Du khách bay chặng TP.HCM - Phú Quốc đỡ "đau ví" hơn vì quãng đường bay ngắn hơn, giá vé từ khoảng 2 - 3,2 triệu đồng.

Tại chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và TP,HCM, giá vé tăng mạnh trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Khảo sát ngày 3.5, giá vé chặng Cam Ranh - Hà Nội được ghi nhận cao nhất của Vietjet Air khoảng 4,2 - 4,6 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến bay của các hãng khác đã hết vé hạng phổ thông hoặc chỉ còn hạng giá cao.

Còn từ Cam Ranh về TP.HCM, Vietjet Air ghi nhận mức giá khoảng 2,2 - 2,6 triệu đồng, trong khi vé của Vietnam Airlines dao động từ 2,8 - 3,4 triệu đồng.

Tại chặng Phú Quốc - Hà Nội, phần lớn các chuyến bay ngày 3.5 đã hết vé hạng phổ thông, trong khi chặng về TP.HCM, giá vé của Vietnam Airlines dao động từ 2,3 - 3,2 triệu đồng, các hãng còn lại (Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines) ghi nhận mức giá phổ biến khoảng 2,1 - 2,6 triệu đồng.