Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Thái Lan 'sốc' sau loạt sự cố du khách quan hệ tình dục nơi công cộng

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
07/05/2026 08:34 GMT+7

Thái Lan cam kết tăng cường giám sát du lịch sau nhiều vụ việc du khách quan hệ tình dục nơi công cộng gây phẫn nộ ở nước này.

Ngày 6.5, Thái Lan cam kết sẽ siết chặt việc giám sát hành vi của khách du lịch sau một loạt vụ việc người nước ngoài bị bắt quả tang quan hệ tình dục nơi công cộng, cảnh báo những hành vi này làm tổn hại hình ảnh của đất nước, theo Straits Times.

Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết trong một tuyên bố rằng du khách có "hành vi không phù hợp", bao gồm cả việc sử dụng ma túy bất hợp pháp, sẽ bị truy tố vì "đi ngược lại với nền văn hóa tươi đẹp của Thái Lan".

Lời cam kết được đưa ra sau vụ việc gây sốc mạng xã hội nước này xảy ra vào tối 4.5 trên đảo Phuket. Một cặp đôi bị phát hiện đang thực hiện hành vi tình dục trong một chiếc xe tuk-tuk tại khu du lịch nổi tiếng. Chính quyền cho biết đang tiến hành thu hồi thị thực của một người đàn ông Tây Ban Nha 41 tuổi và một phụ nữ Peru 43 tuổi, sau đó sẽ trục xuất và đưa họ vào danh sách đen. Cặp đôi đã thừa nhận hành vi của mình và bị buộc tội theo luật về hành vi khiếm nhã nơi công cộng.

Thái Lan 'sốc' sau loạt sự cố du khách quan hệ tình dục nơi công cộng - Ảnh 1.

Du khách trong tết té nước Songkran của Thái Lan

ẢNH: SCMP

Hành vi khỏa thân nơi công cộng và các hành vi tình dục nơi công cộng có thể bị phạt tiền 5.000 baht (khoảng 4 triệu đồng).

Theo Văn phòng Thủ tướng, chiến dịch trấn áp này "nhằm bảo vệ những giá trị văn hóa tươi đẹp của Thái Lan", đồng thời cho biết thêm, việc kiểm tra các địa điểm giải trí của chính quyền sẽ được siết chặt hơn.

Mặc dù nổi tiếng là điểm đến du lịch tình dục, Thái Lan nhìn chung là một xã hội bảo thủ, nơi những hành vi thể hiện tình cảm nơi công cộng bị xem là không đứng đắn. Tuy nhiên, quốc gia này cũng đã hợp pháp hóa cần sa vào năm 2022 và nổi tiếng với những du khách ba lô, khách du lịch trẻ tuổi bởi những bữa tiệc bãi biển náo nhiệt. Cũng trong tháng 4, một cặp đôi người Pháp đã bị bắt giữ và trục xuất sau khi đoạn video quay cảnh cả hai quan hệ tình dục trên bãi biển Phuket lan truyền rộng rãi trên mạng. Một cặp đôi khác đến từ Pháp đã bị đưa vào danh sách đen và bị thu hồi visa sau khi video quay cảnh hai người quan hệ tình dục trong xe tuk-tuk ở Phuket hồi đầu năm nay gây phẫn nộ trên mạng…

Du lịch đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này, nhưng khách nước ngoài vẫn chưa trở lại mức cao như trước đại dịch Covid-19. Lượng khách quốc tế đến Thái Lan đã giảm 3,4% trong những tháng đầu năm nay...

Tin liên quan

Khách quốc tế đến Thái Lan giảm, Việt Nam tăng

Khách quốc tế đến Thái Lan giảm, Việt Nam tăng

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, lượng khách quốc tế đến Thái Lan giảm 3,45% so với cùng kỳ năm ngoái trong 4 tháng đầu năm 2026, với ba trong năm thị trường hàng đầu ghi nhận mức giảm từ 11% đến 23% trong tháng tư do tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan quan hệ tình dục du lịch thái lan Du khách nước ngoài
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận