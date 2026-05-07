Thái Lan 'sốc' sau loạt sự cố du khách quan hệ tình dục nơi công cộng

Ngày 6.5, Thái Lan cam kết sẽ siết chặt việc giám sát hành vi của khách du lịch sau một loạt vụ việc người nước ngoài bị bắt quả tang quan hệ tình dục nơi công cộng, cảnh báo những hành vi này làm tổn hại hình ảnh của đất nước, theo Straits Times.

Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết trong một tuyên bố rằng du khách có "hành vi không phù hợp", bao gồm cả việc sử dụng ma túy bất hợp pháp, sẽ bị truy tố vì "đi ngược lại với nền văn hóa tươi đẹp của Thái Lan".

Lời cam kết được đưa ra sau vụ việc gây sốc mạng xã hội nước này xảy ra vào tối 4.5 trên đảo Phuket. Một cặp đôi bị phát hiện đang thực hiện hành vi tình dục trong một chiếc xe tuk-tuk tại khu du lịch nổi tiếng. Chính quyền cho biết đang tiến hành thu hồi thị thực của một người đàn ông Tây Ban Nha 41 tuổi và một phụ nữ Peru 43 tuổi, sau đó sẽ trục xuất và đưa họ vào danh sách đen. Cặp đôi đã thừa nhận hành vi của mình và bị buộc tội theo luật về hành vi khiếm nhã nơi công cộng.

Du khách trong tết té nước Songkran của Thái Lan ẢNH: SCMP

Hành vi khỏa thân nơi công cộng và các hành vi tình dục nơi công cộng có thể bị phạt tiền 5.000 baht (khoảng 4 triệu đồng).

Theo Văn phòng Thủ tướng, chiến dịch trấn áp này "nhằm bảo vệ những giá trị văn hóa tươi đẹp của Thái Lan", đồng thời cho biết thêm, việc kiểm tra các địa điểm giải trí của chính quyền sẽ được siết chặt hơn.

Mặc dù nổi tiếng là điểm đến du lịch tình dục, Thái Lan nhìn chung là một xã hội bảo thủ, nơi những hành vi thể hiện tình cảm nơi công cộng bị xem là không đứng đắn. Tuy nhiên, quốc gia này cũng đã hợp pháp hóa cần sa vào năm 2022 và nổi tiếng với những du khách ba lô, khách du lịch trẻ tuổi bởi những bữa tiệc bãi biển náo nhiệt. Cũng trong tháng 4, một cặp đôi người Pháp đã bị bắt giữ và trục xuất sau khi đoạn video quay cảnh cả hai quan hệ tình dục trên bãi biển Phuket lan truyền rộng rãi trên mạng. Một cặp đôi khác đến từ Pháp đã bị đưa vào danh sách đen và bị thu hồi visa sau khi video quay cảnh hai người quan hệ tình dục trong xe tuk-tuk ở Phuket hồi đầu năm nay gây phẫn nộ trên mạng…

Du lịch đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này, nhưng khách nước ngoài vẫn chưa trở lại mức cao như trước đại dịch Covid-19. Lượng khách quốc tế đến Thái Lan đã giảm 3,4% trong những tháng đầu năm nay...