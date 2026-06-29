Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Chiều 29.6, thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Quân khu 5 và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã đi kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và Kon Tum, Quảng Ngãi).

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân Việt Nam (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đường Trường Chinh (Quảng Ngãi) ẢNH: P.H

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết từ ngày 5.6 đến nay, đơn vị đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội K53 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp Ban Chỉ huy quân sự các phường Đăk Cấm và Kon Tum tổ chức đào nhiều rãnh thăm dò trong khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, cùng dọc đường Trường Chinh để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã huy động 2 máy xúc, xe tải 3,5 tấn, 3 máy radar xuyên đất cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác tìm kiếm.

Đoàn công tác kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi ẢNH: P.H

Trong sáng 29.6, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và đưa về nhà quản trang để thờ cúng, dâng hương.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo Đội K53 duy trì lực lượng, phương tiện và thiết bị để rà soát kỹ lưỡng toàn bộ khu vực. Quan điểm của đơn vị là kiên trì tìm kiếm cho đến khi quy tập hết các liệt sĩ, không còn nguồn tin nào mới xin ý kiến tạm dừng", đại tá Mai Kim Bình nhấn mạnh.

Lực lượng quân đội đang thực hiện công tác đào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi ẢNH: P.H

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thượng tướng Lê Quang Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi, Quân khu 5, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã không quản ngại khó khăn, vất vả để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả.

Theo thượng tướng Lê Quang Minh, hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thời gian qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã dốc sức thực hiện mệnh lệnh từ trái tim. Đây là nhiệm vụ xuất phát từ tình cảm và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của các thế hệ hôm nay đối với những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng quân đội đào nhiều rãnh thăm dò trong khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và dọc đường Trường Chinh để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: P.H

Tại buổi kiểm tra, thượng tướng Lê Quang Minh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các rãnh thăm dò trên đường Trường Chinh và trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục rà soát, tìm kiếm một cách khoa học, tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tìm kiếm.