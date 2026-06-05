Phó thủ tướng Chính phủ dự lễ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Sáng 5.6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc địa bàn phường Đăk Cấm và phường Kon Tum.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi ẢNH: LÊ TÂY

Dự buổi lễ có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp chỉ huy Đội K53 triển khai công tác rà phá bom mìn, tổ chức khai quật và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo bà Y Ngọc, quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm phương châm "chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ", thể hiện sự tri ân và tôn kính sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khai quật triển khai đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Đăk Cấm và phường Kon Tum (Quảng Ngãi) ẢNH: P.L

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương, sở, ngành và lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực khai quật; thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch. Đồng thời chuẩn bị tốt công tác trích lục hồ sơ, thẩm định di vật và định hướng thông tin tuyên truyền nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau lễ phát động, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai quật, chính thức triển khai đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh.

Tại hiện trường, Phó thủ tướng đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia tìm kiếm tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, "vượt nắng, thắng mưa", kiên trì rà soát, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào với quyết tâm sớm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ và đồng đội.

An táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, Campuchia

Cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia, được Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong mùa khô 2025 - 2026.

Dự buổi lễ có Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nghi thức truy điệu các liệt sĩ ẢNH: LÊ TÂY

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, trong mùa khô 2025 - 2026, Đội K53 đã khảo sát, xác minh và xử lý 600 nguồn tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm tại 19 huyện thuộc 3 tỉnh nam Lào và 6 huyện của tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Kết quả, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 10 hài cốt tại Lào và 6 hài cốt tại Campuchia. Trong số này, có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ công tác giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Các đại biểu đã thành kính tiễn đưa và an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (Quảng Ngãi) ẢNH: LÊ TÂY

Sau lễ truy điệu, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã thành kính tiễn đưa và an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì nhiệm vụ cao cả và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.