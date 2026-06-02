Hàng ngàn người hòa mình vào lễ hội sắc màu biển đảo Quảng Ngãi

Tối qua 1.6, quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) trở thành tâm điểm sôi động khi hàng nghìn người dân và du khách cùng đổ về tham dự Lễ hội thời trang, âm nhạc đường phố "Carnival - Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi năm 2026", một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi sự kiện Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm nay.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu biển đảo - Quảng Ngãi vươn khơi” ẢNH: VĂN CHIẾN

Ngay từ chiều, khu vực quảng trường đã ngập tràn sắc màu với các hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố, thời trang và âm nhạc. Không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt khi dòng người liên tục đổ về, tạo nên một đêm hội rực rỡ bên bờ biển Quảng Ngãi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hơn 130 km bờ biển cùng hệ thống danh lam thắng cảnh đa dạng. Đặc biệt, đặc khu Lý Sơn được xem là "bảo tàng sống" về văn hóa biển đảo, địa chất núi lửa và là cột mốc tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ trang phục lấy cảm hứng từ biển đảo, văn hóa và thiên nhiên Quảng Ngãi ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo bà Trung, chính những giá trị văn hóa đặc sắc cùng cảnh quan thiên nhiên phong phú từ núi rừng đến biển đảo đã tạo nên nét riêng cho Quảng Ngãi. Thông qua lễ hội, những giá trị ấy được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Không chỉ là hoạt động kích cầu du lịch mùa hè, lễ hội còn được xem là không gian kết nối cộng đồng, tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi và người dân thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Bộ trang phục lấy cảm hứng từ cá, lưới chài gây ấn tượng với du khách ẢNH: VĂN CHIẾN

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành carnival kết hợp trình diễn thời trang và nghệ thuật đường phố với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, người mẫu, vũ công cùng khoảng 3.000 người yêu nghệ thuật. Những bộ trang phục rực rỡ, các tiết mục biểu diễn sôi động và những vũ điệu cuốn hút đã biến trung tâm thành phố thành một sân khấu ngoài trời đầy màu sắc.

Trong dòng người háo hức theo dõi chương trình, em Nguyễn Quang Huy (17 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ) không giấu được sự phấn khích. "Em rất vui khi được tham dự lễ hội. Không khí đông vui, sôi động vượt ngoài mong đợi. Em không nghĩ Quảng Ngãi quê mình có thể tổ chức một chương trình quy mô và hấp dẫn như vậy", Huy chia sẻ.

Những bạn trẻ háo hức đi xem lễ hội thời trang, âm nhạc đường phố "Carnival - Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi năm 2026" ẢNH: VĂN CHIẾN

Cùng chung cảm xúc, em Nguyễn Vũ Nam Khang (15 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ) cho biết em cảm nhận rõ sự náo nhiệt và sức hút của chương trình. "Em rất tự hào khi quê hương có nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này. Em mong Quảng Ngãi sẽ ngày càng phát triển du lịch để nhiều người biết đến hơn", Khang nói.

Người mẫu mặc những bộ đồ đầy màu sắc mang chủ đề biển, đại dương ẢNH: VĂN CHIÊN

Khi màn đêm buông xuống, lễ hội tiếp tục bùng nổ với chương trình thời trang, âm nhạc chủ đề "Sắc màu" do Công ty TNHH sự kiện truyền thông giải trí Dorii Pro thực hiện. Hơn 200 nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên cùng nhiều gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn.

Không chỉ mang đến một đêm giải trí đặc sắc, lễ hội còn góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Quảng Ngãi trong mùa hè 2026. Đây cũng là dịp để địa phương tiếp tục lan tỏa hình ảnh một vùng đất nghĩa tình, mến khách, giàu tiềm năng phát triển du lịch biển đảo đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

