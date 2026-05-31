Khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026: Bản giao hưởng từ biển cả

Tối 30.5, tại quảng trường Phạm Văn Đồng, UBND tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 với chủ đề "Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo".

Biểu diễn nghệ thuật tại đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 ẢNH: N.Đ

Chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn đã mở màn cho mùa hè sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa biển đảo đến đông đảo du khách.

Được dàn dựng công phu, chương trình khai mạc kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện hành trình từ chiều sâu lịch sử, văn hóa, chủ quyền biển đảo đến nhịp sống đương đại và khát vọng phát triển của quê hương Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hưởng ứng các hoạt động của Năm du lịch quốc gia, Ngày đại dương thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội du lịch biển đảo năm 2026 nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, đồng thời tạo không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: N.Đ

Theo bà Y Ngọc, Quảng Ngãi có nhiều lợi thế để phát triển du lịch biển với hơn 130 km bờ biển, nhiều bãi tắm đẹp (như Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Châu Tân), đặc biệt là đảo Lý Sơn - "bảo tàng sống" về văn hóa biển đảo và địa chất núi lửa độc đáo của Việt Nam.

Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm di sản văn hóa biển đảo, giới thiệu sản phẩm du lịch và OCOP, lễ hội thời trang và âm nhạc đường phố, trình diễn diều nghệ thuật, giải bơi vượt biển Lý Sơn, lễ hội đua thuyền truyền thống; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra tại những địa phương trong tỉnh.

Muối Sa Huỳnh - sản phẩm OCOP trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: N.Đ

Thông qua chuỗi sự kiện, Quảng Ngãi mong muốn lan tỏa hình ảnh vùng đất thân thiện, mến khách, năng động, giàu bản sắc và gửi gắm thông điệp về hành trình phát triển được bồi đắp từ biển cả, lịch sử và khát vọng vươn lên.

Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 không chỉ là hoạt động kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương mà còn là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa biển đảo, lan tỏa tình yêu biển, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia và khát vọng phát triển kinh tế biển bền vững.

Du khách đến đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) giải nhiệt vào những ngày hè ẢNH: H.P

Đêm khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp cùng không gian âm nhạc DJ ngoài trời, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách về một Quảng Ngãi đang vươn mình mạnh mẽ từ biển cả, văn hóa và khát vọng phát triển.