Văn hóa

Quảng Trị có thêm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bá Cường
24/02/2026 06:16 GMT+7

Tuần qua, xã Trường Sơn (Quảng Trị) đã tổ chức lễ đón nhận quyết định và bằng ghi danh lễ hội truyền thống Lễ hội chùa Kim Phong - núi Thần Đinh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trao chứng nhận Lễ hội chùa Kim Phong - núi Thần Đinh (thuộc xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh, Quảng Bình cũ, nay là xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quảng Trị có thêm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia- Ảnh 1.

Ông Hoàng Xuân Tân trao chứng nhận cho UBND xã Trường Sơn và chùa Kim Phong

ẢNH: B.H

Đây là lễ hội được tổ chức thường niên mỗi năm bắt đầu từ mùng 5 âm lịch kéo dài đến hết rằm tháng giêng. Điểm đặc sắc của lễ hội là nghi lễ rước nước thiêng từ giếng Tiên trên đỉnh núi xuống chùa Kim Phong để cử hành đại lễ cầu quốc thái dân an. Hành trình rước vượt hơn 1.200 bậc đá là thử thách đối với nhiều người dân.

Quảng Trị có thêm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia- Ảnh 2.

Lễ hội chùa Kim Phong - núi Thần Đinh thu hút du khách tham dự mỗi năm

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lễ hội truyền thống chùa Kim Phong - núi Thần Đinh góp phần giữ gìn, xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử văn hóa tín ngưỡng địa phương, bảo tồn, phục dựng và phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, tâm linh và điểm du lịch đến với người dân cũng như khách thập phương vào dịp đầu năm mới.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
