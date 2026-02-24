Quảng Trị có thêm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tại buổi lễ, ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trao chứng nhận Lễ hội chùa Kim Phong - núi Thần Đinh (thuộc xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh, Quảng Bình cũ, nay là xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.



Ông Hoàng Xuân Tân trao chứng nhận cho UBND xã Trường Sơn và chùa Kim Phong ẢNH: B.H

Đây là lễ hội được tổ chức thường niên mỗi năm bắt đầu từ mùng 5 âm lịch kéo dài đến hết rằm tháng giêng. Điểm đặc sắc của lễ hội là nghi lễ rước nước thiêng từ giếng Tiên trên đỉnh núi xuống chùa Kim Phong để cử hành đại lễ cầu quốc thái dân an. Hành trình rước vượt hơn 1.200 bậc đá là thử thách đối với nhiều người dân.

Lễ hội chùa Kim Phong - núi Thần Đinh thu hút du khách tham dự mỗi năm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lễ hội truyền thống chùa Kim Phong - núi Thần Đinh góp phần giữ gìn, xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử văn hóa tín ngưỡng địa phương, bảo tồn, phục dựng và phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, tâm linh và điểm du lịch đến với người dân cũng như khách thập phương vào dịp đầu năm mới.