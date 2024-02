Leo 1.260 bậc thang lên núi Thần Đinh cầu bình an đầu năm

Từ ngày 13 - 25.2 (nhằm ngày 4 - 16.1 âm lịch), người dân trong và ngoài tỉnh Quảng Bình lại đổ về xã Trường Xuân (H.Quảng Ninh) tham dự lễ hội di tích danh thắng núi Thần Đinh được tổ chức thường niên mỗi khi tết đến xuân về, đây là địa điểm du lịch được nhiều người ghé thăm để cầu bình an, may mắn đầu năm.

Rất nhiều người dân đến núi Thần Đinh để dâng hương, hoa... cầu bình an đầu năm BÁ CƯỜNG

Để lên được đỉnh núi, du khách phải leo 1.260 bậc thang BÁ CƯỜNG

Cách TP.Đồng Hới khoảng 25 km, núi Thần Đinh nằm sừng sững bên dòng sông Long Đại, núi cao 342 m so với mực nước biển. Để lên được đỉnh núi, du khách phải leo 1.260 bậc thang đá, trên suốt quãng đường leo núi có rất nhiều địa điểm tâm linh để dâng hương, dâng hoa tại các ngôi miếu cổ, chùa hang, giếng tiên...

Nhiều địa điểm tâm linh xuất hiện trên suốt quãng đường leo núi BÁ CƯỜNG

Giêng tiên, nơi có dòng nước mát được người dân quan niệm sẽ mang lại may mắn BÁ CƯỜNG

Bà Trần Thị Hòa (54 tuổi, xã Lương Ninh, H.Quảng Ninh) từ sáng sớm đã có mặt ở chân núi, mua hương, hoa rồi một mình leo lên, chinh phục ngọn núi, bên cạnh việc đến núi để cầu bình an, may mắn... bà Hòa còn muốn rèn luyện sức khỏe.

Lễ hội chùa núi Thần Đinh Xuân Giáp Thìn 2024 tổ chức vào ngày 14.2 BH

"Không chỉ dịp đầu năm đến đây để cầu bình an, may mắn... mà quanh năm nếu rảnh rỗi và thời tiết thuận lợi thì núi Thần Đinh là địa điểm thích hợp để người đam mê leo núi như tôi đến đây để rèn luyện sức khỏe, trên đỉnh núi không khí rất mát mẻ, trong lành, nếu may mắn có thể gặp các động vật rừng sống trên đỉnh núi", bà Hòa chia sẻ.

Rất đông du khách ghé vào chùa núi Thần Đinh cầu an đầu năm BÁ CƯỜNG

Bên cạnh vượt hàng ngàn bậc thang để lên đỉnh núi, người dân có thể ghé thăm chùa núi Thần Đinh ngay dưới chân núi, ngôi chùa hiện vẫn đang được xây dựng, tuy nhiên vẫn hoạt động để người dân đến cầu siêu, cầu an... cho mọi người trong gia đình dịp tết.

Núi Thần Đinh cũng là địa điểm thích hợp để leo núi, rèn luyện sức khỏe BÁ CƯỜNG

Trước đó, vào ngày 14.2, huyện Quảng Ninh đã phối hợp với chùa núi Thần Đinh tổ chức lễ hội chùa núi Thần Đinh Xuân Giáp Thìn 2024, nhằm tuyên truyền quảng bá các giá trị của di tích, danh thắng chùa núi Thần Đinh, bảo tồn, phục dựng và phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, tâm linh và điểm du lịch đến với du khách vào dịp đầu xuân năm mới.