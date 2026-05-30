Vì sao cảm giác mọi người Úc dường như đang đi du lịch Việt Nam?

Việt Nam là "nơi tuyệt vời để đến"

Người sáng tạo nội dung về phong cách sống Georgia Quinn cho biết cô đã yêu thích Việt Nam từ lần đầu tiên đến thăm khi còn là du khách ba lô cách đây 15 năm. "Việt Nam không phải là điểm đến xa lạ đối với người Úc nhưng chắc chắn không nổi tiếng bằng Thái Lan hay Bali", cô nói với Guardian. Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi. Quinn tiết lộ đã gặp rất đông du khách vừa trở về Úc từ Việt Nam hoặc đang có kế hoạch đến thăm.

Trong chuyến đi gần đây nhất vào tháng trước, cô đã ngạc nhiên trước số lượng các dự án phát triển mới mọc lên ở thành phố biển Đà Nẵng. "Có vẻ như nơi đó đang trở thành, gần như có thể gọi là Bờ biển Vàng của Việt Nam", cô nói, đề cập tới sự so sánh với bờ biển Gold Coast nổi tiếng của Úc. Số lượng người Úc mà cô gặp trong kỳ nghỉ hai tuần của mình cũng rất đáng chú ý, khiến cô có cảm giác như mọi người Úc đang đi du lịch Việt Nam. "Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi mọi người cuối cùng cũng nhận ra rằng đây là nơi tuyệt vời để đến".

Du khách quốc tế thoải mái ngồi xích lô ngắm phố phường ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Dữ liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy, cách đây một thập kỷ, Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ năm ở Đông Nam Á cho các chuyến du lịch ngắn ngày ra nước ngoài. Đến năm 2024, Việt Nam đã vươn lên hai bậc, trở thành quốc gia được du khách ghé thăm nhiều thứ ba trong khu vực, vượt qua Singapore và Malaysia. Tổng số cư dân Úc trở về từ các chuyến đi ngắn ngày đến Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2016, từ 246.000 lên 528.000 người trong năm nay.

Số lượng hành khách bay đến Việt Nam trên hãng Jetstar đã tăng hơn 30% kể từ năm 2023, với việc hãng hàng không này cung cấp thêm 15% chuyến bay. Trang tổng hợp du lịch Expedia cũng ghi nhận sự tăng trưởng hàng năm về lượt tìm kiếm chỗ ở tại các thành phố như Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc từ năm 2025 đến năm 2026.

Những trải nghiệm cao cấp với mức giá tầm trung

"Tôi thấy ngày càng nhiều người Úc đến thăm Việt Nam", TS Trúc Lê, giảng viên cao cấp về tiếp thị và du lịch tại Đại học Griffith, cho biết và nói rằng điều đó không phải ngẫu nhiên". Có sự "phù hợp rất mạnh" giữa những gì du khách Úc muốn và những gì Việt Nam cung cấp. Mọi người vẫn muốn đi du lịch bất chấp sự bất ổn toàn cầu và áp lực chi phí sinh hoạt. Điều đó có nghĩa là, thay vì những chuyến đi đường dài đến các điểm đến "biểu tượng" như Paris hay Venice, những địa điểm gần nhà hơn sẽ khả thi hơn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giá cả/chất lượng rất quan trọng đối với người Úc và Việt Nam cung cấp "những trải nghiệm cao cấp với mức giá tầm trung". Đồng đô la Úc cũng duy trì sức mua đáng kể tại Việt Nam.

Mandy Lan, 25 tuổi, một điều phối viên sự kiện, chọn Việt Nam chủ yếu vì giá cả phải chăng. Khác với trải nghiệm du lịch bụi thông thường, "Tôi đã đến các nhà hàng đạt sao Michelin cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối", cô nói. Cô cũng tận dụng ngành công nghiệp may mặc nổi tiếng của Việt Nam, đặt may năm bộ trang phục với giá 250 đô la Úc. Chuyến đi hai tuần của Lan vào cuối năm 2025, chưa kể vé máy bay, có giá dưới 1.500 đô la Úc. Còn Quinn đã dự trù 6.000 đô la cho kỳ nghỉ dài ngày mà cô và bạn trai đã chờ đợi từ lâu, bao gồm cả vé máy bay.

Mandy Lan ngồi sau xe máy ở TP.HCM và bức ảnh cô chụp món phở đạt chuẩn sao Michelin tại quán Phở 10 Lý Quốc Sư ở Hà Nội ẢNH: GUARDIAN

Mặc dù giá cả ở Việt Nam rất hấp dẫn, nhưng du khách cũng đang tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, không quá đông đúc. TP.HCM nhộn nhịp nhưng du khách có thể dễ dàng hòa mình vào. Quinn đã ghé thăm nhiều cửa tiệm của các nhà thiết kế địa phương, thưởng thức phong cách "Y2K" hiện đại và tìm hiểu những câu chuyện đằng sau các thương hiệu.

TS Lê cho biết, thế hệ trẻ đang định hình lại cách thể hiện bản sắc văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Mặc dù chất lượng dịch vụ không nhất quán và sự phức tạp về quy định trong ngành du lịch, nhưng điều này lại làm tăng tính chân thực vì các hoạt động kinh doanh "dựa trên mối quan hệ nhiều hơn". Trong khi đó, thế hệ trẻ ở hải ngoại đã đổ bộ về Việt Nam để tiếp quản công ty của cha mẹ hoặc thành lập doanh nghiệp riêng. Họ đang vận dụng những kiến thức đã học được từ các trường đại học và nhà hàng quốc tế để tạo ra những điều mới mẻ, "phá cách". Chính sự chuyển biến văn hóa này đã góp phần thu hút du khách quốc tế nói chung, khách Úc nói riêng, ngày càng đến Việt Nam đông hơn.