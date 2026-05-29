Tạp chí Mỹ bất ngờ đưa nơi này ở Việt Nam vào top điểm đến ẩm thực thế giới

Đối với nhiều du khách, ẩm thực là phần không thể thiếu để đánh giá điểm đến là "tuyệt vời nhất". Đó là lý do tại sao National Geographic gợi ý các cây bút và biên tập viên toàn cầu của mình tìm đến những địa điểm ẩm thực ngon nhất và hấp dẫn nhất. Kết quả? 15 trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới để du khách lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo. Không chỉ đơn thuần là một điểm đánh dấu trên bản đồ, những địa điểm hàng đầu này hé lộ những câu chuyện lịch sử ẩn giấu, những ngôi sao ẩm thực đang lên và những hương vị bất ngờ sẽ khiến du khách muốn khám phá thêm nữa.

Với mục đích đó, thật bất ngờ khi Buôn Ma Thuột, Việt Nam là cái tên được vinh danh cùng với 14 điểm đến trên toàn cầu.

National Geographic đưa ra lý do vì sao du khách nên đến ngay Buôn Ma Thuột: Khi áp lực khí hậu ảnh hưởng đến sản lượng cà phê arabica toàn cầu, vùng Tây nguyên thân thiện với giống cà phê robusta của Việt Nam và nền văn hóa cà phê phát triển mạnh mẽ đang nâng cao vị thế của khu vực này đối với du khách tìm kiếm những lựa chọn ít đông đúc hơn so với Hà Nội và TP.HCM.

Tại Việt Nam, cà phê đã phát triển từ nguồn gốc thuộc địa Pháp thành một thức uống đặc trưng của đất nước. Trên khắp Việt Nam, người già lẫn trẻ đều ngồi xuống và kiên nhẫn chờ đợi dòng chảy chậm rãi của bộ lọc phin lưới mịn, cô đọng bột cà phê thành một thức uống đậm đà, đôi khi được làm ngọt bằng sữa đặc. Cà phê cũng có thể được thêm muối hoặc đánh bông với trứng để tạo nên món tráng miệng giống như tiramisu.

Bảo tàng Cà phê Thế giới ở Buôn Ma Thuột ẢNH: TNL

Là nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới sau Brazil, ngành công nghiệp cà phê của Việt Nam đang bùng nổ, và trái tim của nó là Buôn Ma Thuột, thủ phủ của tỉnh Đắk Lắk, nơi người dân địa phương thường nói đùa rằng cứ 100 mét lại có một quán cà phê. Nhiều quán cà phê như vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Buôn Ma Thuột nằm ở Tây nguyên, nơi những đồn điền xanh mướt sản xuất hơn 40% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam, đến hơn 70 quốc gia. Đây là vùng sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, loại hạt cà phê chính khác bên cạnh cà phê arabica.

"Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cà phê đánh giá cà phê robusta Buôn Ma Thuột vào hàng ngon nhất thế giới", Helen Le, tác giả sách "Ẩm thực Việt Nam thuần chay" và các sách dạy nấu ăn khác về ẩm thực Việt Nam, cho biết và khẳng định: "Hạt cà phê này nổi tiếng với hương vị đậm đà, màu hổ phách, hàm lượng caffeine cao, độ chua thấp, hương thơm nồng nàn và hậu vị ngọt ngào kéo dài".

Tại vùng đất cuồng cà phê này của tỉnh, có rất nhiều nơi để du khách thỏa sức thưởng thức. Làng Cà phê Trung Nguyên, với kiến trúc như một công viên, bao gồm các quán cà phê, nhà hàng và những bản sao của nhà sàn truyền thống trên diện tích 20.000 mét vuông. Bên trong ba ngôi nhà gỗ (được đặt tên là Cherry, Arabica và Robusta), du khách có thể nếm thử các loại cà phê rang cao cấp, chẳng hạn như Legend, một hỗn hợp đậm đà của hạt arabica và robusta. Cách trung tâm thành phố một đoạn lái xe ngắn, trang trại cà phê đặc sản Aerococo bên bờ hồ mang đến trải nghiệm thực tế về quy trình sản xuất cà phê robusta từ cành đến thành phẩm.

Làng Cà phê Trung Nguyên ẢNH: HỮU TÚ

Trong khi đó, Bảo tàng Cà phê Thế giới thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn hơn. Những tòa nhà kiến trúc tuyệt đẹp, mô phỏng những ngôi nhà dài của người Êđê ở Tây Nguyên, đưa du khách đến gần hàng ngàn hiện vật (máy xay cổ, dụng cụ pha chế) và các màn hình tương tác, như các trạm pha trộn hương thơm và bản đồ 3D về các nền văn minh cà phê trong lịch sử.

Danh sách 15 điểm đến ẩm thực của National Geographic cùng với Buôn Ma Thuột có các tên tuổi danh tiếng trên thế giới gồm: Crete, Hy Lạp; Kelowna, British Columbia, Canada; Oʻahu, Kauaʻi và Maui ở Hawaiʻi, Mỹ; Cộng hòa Séc; Lucknow, Ấn Độ; Bắc Colombia; Những chuyến tàu xuyên qua phong cảnh tuyệt đẹp, Rome; Nam Tasmania, Úc; Singapore; Somerset, Anh, Vương quốc Anh; Sonora, Mexico; Bozcaada, Thổ Nhĩ Kỳ; Minneapolis, Minnesota, Mỹ; Cape Town, Nam Phi; London, Vương quốc Anh.