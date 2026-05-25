Cây cầu ở Việt Nam vào top 10 kỳ quan kiến trúc thế giới

Hãy cùng chiêm ngưỡng 10 cây cầu được đánh giá là kỳ quan kiến trúc thế giới, theo bình chọn của World Atlas, trong đó có một cây cầu ở Việt Nam.

Cầu Chapel, Thụy Sĩ

Biểu tượng của Lucerne và là cây cầu có mái che lâu đời nhất châu Âu, được xây dựng vào năm 1332, ban đầu như một phần của hệ thống thành lũy vào thế kỷ 14.

Cầu Charles, Cộng hòa Czech

Được xây dựng từ thời trung cổ ở Praha với 16 trụ cột chống đỡ, là một trong những vòm cầu đẹp nhất thế giới với chiều dài 516 mét, rộng 9,5 mét và cao 13 mét. Công trình được khởi công bởi Charles IV vào năm 1357 bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Đức - Séc Peter Parler, mất gần 50 năm để hoàn thành.

Cầu Charles, một trong những cây cầu cổ nhất châu Âu ẢNH: REUTERS

Cầu Đông Hải, Trung Quốc

Cây cầu nổi tiếng nhất Trung Quốc dài 32,5 km này nối liền Thượng Hải với thành phố cảng đảo Diêm Sơn.

Cầu Rồng, Việt Nam

Nằm ở Đà Nẵng, cầu Rồng dài 666 mét, nổi tiếng với màn trình diễn ánh sáng, lửa và nước đầy mê hoặc. Cây cầu có hình dáng như một con rồng vàng này gồm 6 làn xe để phục vụ lượng giao thông đông đúc của thành phố, cho phép xe cộ lưu thông tự do qua sông Hàn. Nó cũng kết nối trực tiếp du khách đến các bãi biển Mỹ Khê và Non Nước. Các nhiếp ảnh gia du lịch thích thú với hình dáng ngoạn mục của cây cầu, trong khi những người tìm kiếm ý nghĩa có thể tự hào đi qua các vòm cầu, biết rằng nó tượng trưng cho quyền lực, sự cao quý và may mắn...

Sau hai năm xây dựng, cây cầu chính thức đi vào hoạt động năm 2013, nhân kỷ niệm 38 năm thành lập thành phố. Du khách có thể chiêm ngưỡng những ánh đèn LED rực rỡ vào bất kỳ ngày nào trong tuần, còn vào cuối tuần và các lễ hội hàng năm, rồng sẽ phun nước và phun lửa, bắt đầu từ 21 giờ. Ngay cả người dân địa phương cũng thích ngồi tại nhiều quán bar, nhà hàng và quán cà phê ven sông ngắm nhìn thắng cảnh nổi bật, đồng thời chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch hình động vật và thần linh.

Erasmusbrug, Hà Lan

Được thiết kế bởi kiến trúc sư tài năng và giàu trí tưởng tượng Ben van Berkel, cây cầu độc đáo này, được gọi không chính thức là "cầu Thiên nga", có hình dáng khác thường và hình dạng dễ nhận biết của loài chim nước duyên dáng.

Cầu vịnh Hàng Châu, Trung Quốc

Nằm trên bờ biển phía đông Trung Quốc và bắc ngang vịnh Hàng Châu, đây là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, dài 36 km và rộng 14 mét. Có hình dạng chữ "S" trên biển, cầu nối liền các thành phố phía bắc Trấn Gia Đại, Hải Nham và Gia Hưng với các thành phố phía nam Thủy Liễu, Từ Hi và Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang.

Cầu Cảng Sydney, Úc

Cây cầu vòm thép này bắc ngang toàn bộ chiều rộng của cảng Sydney, nối liền Sydney ở phía nam với các vùng ngoại ô phía bắc của Úc, còn được gọi là cảng Jackson, đã đóng vai trò là tuyến giao thông chính kể từ khi khánh thành vào năm 1932. Với chiều dài khoảng 500 mét, đây là một trong những cây cầu vòm thép dài nhất trên thế giới.

Cầu Octavio Frias de Oliveira, Brazil

Là cây cầu duy nhất trên thế giới có hệ thống đỡ hình chữ X, hình thức xây dựng độc đáo này, xét về mặt kiến trúc, khiến cây cầu trở nên dễ nhận biết và đẹp theo một cách khác biệt so với bất kỳ cây cầu tráng lệ nào khác trên thế giới.

Cầu Tháp London, Vương quốc Anh

Vắt ngang sông Thames, kết nối các quận Tower Hamlets và Southwark, trở thành một trong những địa danh nổi bật nhất của thủ đô nước Anh. Được hoàn thành xây dựng vào năm 1894, cây cầu dài khoảng 240 mét này còn có hai tòa tháp đôi cao 61 mét.