Top 11 cây cầu dài nhất châu Á, chỉ một nước đã chiếm tới 7

Trung Quốc sở hữu 7 trong số 11 cây cầu dài nhất châu Á. Bốn trong số đó là cầu nối một tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải. Dưới đây là danh sách những cây cầu dài nhất châu Á, theo World Atlas.

1.Cầu cạn Danyang-Kunshan, Trung Quốc

Cầu Danyang-Kunshan là cây cầu dài nhất thế giới với chiều dài 102,4 dặm (164,8 km). Cầu cạn này được khánh thành vào tháng 6.2011 như một phần của tuyến đường sắt cao tốc Jinghu (tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải) và bắc qua vùng đồng bằng sông Dương Tử trên tuyến đường giữa Thượng Hải và Nam Kinh.

2.Cầu cạn Trường Hoa-Cao Hùng, Đài Loan

Cầu cạn Trường Hoa-Cao Hùng ở phía tây Đài Loan (Trung Quốc) là cây cầu dài thứ hai thế giới với chiều dài 97,7 dặm (157,3 km). Công trình này thực chất là một chuỗi các cây cầu liên kết với nhau, cùng nhau vận chuyển tuyến đường sắt cao tốc Đài Loan từ Baguashan ở huyện Trường Hoa về phía nam đến Zuoying ở thành phố Cao Hùng, khai trương năm 2007.

3.Cầu cạn Kita-Yaita, Nhật Bản

Cầu cạn Kita-Yaita dài 114,4 km của Nhật Bản là một đoạn của tuyến đường sắt cao tốc Tohoku Shinkansen, nối Tokyo về phía bắc với thành phố Yaita thuộc tỉnh Tochigi. Tohoku Shinkansen là tuyến đường sắt cao tốc dài nhất cả nước. Đoạn Kita-Yaita được khánh thành vào năm 1982, khiến nó trở thành cây cầu lâu đời nhất trong danh sách này, hơn các cây cầu khác gần hai thập kỷ.

4.Cầu lớn Thiên Tân, Trung Quốc

Cầu lớn Thiên Tân là một đoạn khác của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải, dài 113,7 km nối liền khu vực Langfang và Qingxian (huyện Qing) thuộc tỉnh Hà Bắc. Cầu được khánh thành vào tháng 6.2011.

5.Cầu lớn Cangde, Trung Quốc

Là đoạn thứ ba của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải. Cầu dài 105,9 km và được đỡ bởi hơn 3.000 trụ cầu bắc qua bờ biển phía đông Hà Bắc, được thiết kế để hấp thụ hoạt động địa chấn thường xuyên của khu vực.

6.Cầu Lớn Weinan Weihe, Trung Quốc

Khi cầu lớn Weinan Weihe khánh thành năm 2008, nó giữ Kỷ lục Guinness thế giới về cây cầu dài nhất thế giới. Cây cầu dài 79,7 km này là tuyến đường sắt cao tốc Trịnh Châu-Tây An chạy qua miền trung đông Trung Quốc. Kỷ lục này không tồn tại lâu. Trong vòng ba năm, bốn cây cầu dài hơn của Trung Quốc đã được xây dựng và Weinan Weihe đã tụt xuống vị trí thứ sáu trong danh sách thế giới, tất cả đều không có cây cầu nào được xây dựng bên ngoài châu Á.

7.Đường cao tốc Bang Na, Thái Lan

Giữ Kỷ lục Guinness thế giới về cây cầu đường bộ dài nhất, đây thực chất là đường cao tốc thu phí trên cao sáu làn xe. Chiều dài 54 km của nó chạy giữa các nút giao Bang Na và Chon Buri và được xây dựng để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông kinh niên ra vào Bangkok.

8.Cầu Hồng Kông-Chu Hải-Ma Cao, Trung Quốc

Nó chia sẻ danh hiệu cây cầu dài nhất bắc qua mặt nước với cây cầu trên hồ Pontchartrain của Louisiana, với các kỷ lục được phân biệt theo hạng mục: công trình Hồng Kông-Chu Hải-Ma Cao được công nhận về "tổng chiều dài" trong khi cây cầu của Mỹ giữ danh hiệu "chiều dài liên tục". Công trình của Trung Quốc dài 55 km từ đầu đến cuối nhưng đi qua một đường hầm ngầm dài 7 km ở giữa, đó là lý do tại sao con số Guinness chính thức cho riêng cây cầu là 48,3 km.

ẢNH: REUTERS/Aly Song

9.Cầu lớn Bắc Kinh, Trung Quốc

Cầu lớn Bắc Kinh là công trình thứ tư thuộc tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải trong danh sách này. Cây cầu trải dài 48,2 km từ ga Nam Bắc Kinh về phía đông, xuyên qua các vùng ngoại ô nội thành đến Langfang thuộc tỉnh Hà Bắc, khởi đầu tuyến đường sắt hướng nam từ thủ đô.

10.Hệ thống đường cao tốc trên cao Metro Manila, Philippines

Tuyến đường cao tốc thu phí dài 39,2 km ở Philippines kết nối các đường cao tốc bắc và nam Luzon xuyên qua khu vực đô thị, tránh được tình trạng tắc nghẽn giao thông mặt đất ở trung tâm Manila và một số thành phố lân cận.

11.Cầu Metro Vũ Hán, Trung Quốc

Danh sách kết thúc với Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Tuyến số 1 của hệ thống tàu điện ngầm trên cao Vũ Hán dài 38 km giữa các ga Huangpu Lu và Zhongguan, với 32 ga nằm giữa, khiến nó trở thành tuyến tàu điện ngầm trên cao dài nhất thế giới, khai trương vào năm 2004.