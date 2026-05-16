Top 10 quốc gia ẩm ướt nhất trái đất, có tới 3 nước Đông Nam Á

Dưới đây, World Atlas liệt kê 10 quốc gia ẩm ướt nhất trái đất tính theo lượng mưa trung bình hàng năm, dựa trên số liệu trung bình khí hậu 30 năm từ Ngân hàng Thế giới và các quan sát khí tượng quốc gia. Tất cả các số liệu đều thể hiện mức trung bình toàn quốc, không phải từ các trạm thời tiết riêng lẻ.

1.Colombia - 3.240 mm

Ba nhánh riêng biệt của dãy Andes trải dài khắp đất nước. Hơi ẩm từ Thái Bình Dương và biển Caribe được đưa vào đất liền và bị đẩy lên cao bởi những vách núi này. Khi không khí bốc lên, nó nguội đi và hơi ẩm ngưng tụ thành mưa. Quá trình này được gọi là mưa địa hình. Vùng ẩm ướt nhất của đất nước, xung quanh đô thị Lloró, nhận được hơn 1.200 mmm lượng mưa mỗi năm. Đây là một trong những tổng lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận ở bất kỳ địa điểm có người sinh sống nào trên trái đất

2.São Tomé & Príncipe - 3.200 mm

Là quốc đảo nhỏ gồm hai hòn đảo nằm gần như trực tiếp trên đường xích đạo ở vịnh Guinea. Vị trí của nó dọc theo đường đi của Vùng hội tụ Nam Đại Tây Dương, kết hợp với địa hình núi lửa của các hòn đảo, khiến nơi đây trở thành một trong những nơi ẩm ướt nhất trên trái đất.

3.Papua New Guinea - 3.142 mm

Papua New Guinea chiếm nửa phía đông của một trong những hòn đảo nhiệt đới lớn nhất và hiểm trở nhất thế giới. Địa hình nơi đây đảm bảo lượng mưa được tích tụ và khuếch đại trên hầu hết mọi độ cao. Vùng cao nguyên nội địa của đất nước cao hơn 4.225 mét, và gió mùa tây bắc từ tháng 12 đến tháng 3 mang đến lượng mưa khổng lồ trên các sườn núi đón gió. Ngoài ra còn có gió mậu dịch đông nam mang thêm mưa từ tháng 5 đến tháng 10.

4.Quần đảo Solomon - 3.028 mm

Khí hậu trên khắp quần đảo Solomon tương đối đồng nhất, với rất ít khu vực khô hạn. Bão nhiệt đới là yếu tố thúc đẩy lượng mưa bổ sung vào mùa hè, đôi khi mang đến lượng mưa tương đương với cả tháng chỉ trong vài ngày.

5.Panama - 2.928 mm

Với chiều rộng chỉ khoảng 148 km ở điểm hẹp nhất, Panama đóng vai trò như một cầu nối trên bộ giữa hai đại dương lớn. Gió mậu dịch, thổi qua vùng biển Caribe, mang hơi ẩm về phía tây. Khi gặp dãy núi chạy dọc theo chiều dài đất nước, chúng bị đẩy lên cao và trút xuống những cơn mưa xối xả

6.Costa Rica - 2.926 mm

Costa Rica nằm ngay phía bắc Panama, có địa hình gần như giống hệt và lượng mưa cũng gần như tương đồng. Giống như nước láng giềng phía nam, Costa Rica là quốc gia hẹp, nhiều núi, nằm kẹp giữa Thái Bình Dương và biển Caribe. Gió mậu dịch mang hơi ẩm từ Đại Tây Dương bị nén lại để tạo mưa khi chúng đi qua hành lang Trung Mỹ

7.Samoa - 2.880 mm

Quốc gia độc lập Samoa là một chuỗi đảo núi lửa ở Nam Thái Bình Dương. Vùng hội tụ Nam Thái Bình Dương (SPCO), một dải mây và mưa chéo trải dài từ vùng nước ấm của Tây Thái Bình Dương, bao phủ các đảo, đặc biệt trong mùa mưa hè từ tháng 11 đến tháng 4. Bão là đặc điểm định kỳ của khí hậu Samoa, và trong những năm khắc nghiệt, chúng có thể gây ra lượng mưa thảm khốc chỉ trong vài ngày, làm thay đổi cả cảnh quan và cộng đồng

8.Malaysia - 2.875 mm

Quốc gia này trải qua hai mùa gió mùa riêng biệt: gió mùa tây nam từ tháng 5 đến tháng 9, và gió mùa đông bắc từ tháng 11 đến tháng 3. Địa hình bán đảo của đất nước có nghĩa là hơi ẩm từ đại dương luôn ở gần, ngay cả đối với các khu vực nội địa. Kuala Lumpur, thành phố lớn nhất của Malaysia, "sở hữu" những cơn giông chiều diễn ra thường xuyên đến mức người dân thành phố phải lên kế hoạch cho ngày của họ dựa vào chúng.

9.Brunei - 2.722 mm

Brunei là quốc gia nhỏ bé nằm trên hai dải đất ở bờ biển phía bắc đảo Borneo. Vị trí ven biển khiến quốc gia này nằm ngay trên đường đi của cả gió mùa đông bắc và tây nam, hầu như không có thời gian khô hạn kéo dài nào trong năm

10.Indonesia - 2.702 mm