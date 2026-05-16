Top 10 quốc gia ẩm ướt nhất trái đất, có tới 3 nước Đông Nam Á

Lượng mưa tạo nên hệ thống sông ngòi, nuôi dưỡng rừng mưa nhiệt đới, lấp đầy các hồ chứa và duy trì sự đa dạng sinh học giúp giữ cho hệ sinh thái tồn tại. Nhưng lượng mưa không được phân bố đều trên toàn cầu vì thế có những quốc gia nhận lượng mưa rất lớn.
Dưới đây, World Atlas liệt kê 10 quốc gia ẩm ướt nhất trái đất tính theo lượng mưa trung bình hàng năm, dựa trên số liệu trung bình khí hậu 30 năm từ Ngân hàng Thế giới và các quan sát khí tượng quốc gia. Tất cả các số liệu đều thể hiện mức trung bình toàn quốc, không phải từ các trạm thời tiết riêng lẻ.
1.Colombia - 3.240 mm
2.São Tomé & Príncipe - 3.200 mm
Là quốc đảo nhỏ gồm hai hòn đảo nằm gần như trực tiếp trên đường xích đạo ở vịnh Guinea. Vị trí của nó dọc theo đường đi của Vùng hội tụ Nam Đại Tây Dương, kết hợp với địa hình núi lửa của các hòn đảo, khiến nơi đây trở thành một trong những nơi ẩm ướt nhất trên trái đất.
3.Papua New Guinea - 3.142 mm
Papua New Guinea chiếm nửa phía đông của một trong những hòn đảo nhiệt đới lớn nhất và hiểm trở nhất thế giới. Địa hình nơi đây đảm bảo lượng mưa được tích tụ và khuếch đại trên hầu hết mọi độ cao. Vùng cao nguyên nội địa của đất nước cao hơn 4.225 mét, và gió mùa tây bắc từ tháng 12 đến tháng 3 mang đến lượng mưa khổng lồ trên các sườn núi đón gió. Ngoài ra còn có gió mậu dịch đông nam mang thêm mưa từ tháng 5 đến tháng 10.
4.Quần đảo Solomon - 3.028 mm
Khí hậu trên khắp quần đảo Solomon tương đối đồng nhất, với rất ít khu vực khô hạn. Bão nhiệt đới là yếu tố thúc đẩy lượng mưa bổ sung vào mùa hè, đôi khi mang đến lượng mưa tương đương với cả tháng chỉ trong vài ngày.
5.Panama - 2.928 mm
6.Costa Rica - 2.926 mm
7.Samoa - 2.880 mm
8.Malaysia - 2.875 mm
Quốc gia này trải qua hai mùa gió mùa riêng biệt: gió mùa tây nam từ tháng 5 đến tháng 9, và gió mùa đông bắc từ tháng 11 đến tháng 3. Địa hình bán đảo của đất nước có nghĩa là hơi ẩm từ đại dương luôn ở gần, ngay cả đối với các khu vực nội địa. Kuala Lumpur, thành phố lớn nhất của Malaysia, "sở hữu" những cơn giông chiều diễn ra thường xuyên đến mức người dân thành phố phải lên kế hoạch cho ngày của họ dựa vào chúng.
Bình luận (0)