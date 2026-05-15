Điểm đến ở Việt Nam vào top 'bỗng dưng nổi tiếng' trên toàn thế giới

Vi Nguyễn
15/05/2026 08:44 GMT+7

Đó là những điểm đến không nằm trong kế hoạch hay chiến lược để thu hút du khách ngay từ ban đầu, nhưng "bỗng dưng nổi tiếng" khắp thế giới và khách không ngừng kéo đến.

Việt Nam có một điểm đến như vậy trong danh sách top những nơi "bỗng dưng nổi tiếng" do báo Úc Sydney Morning Herald bình chọn.

Tuy nhiên, bài báo cũng khuyến cáo du khách cẩn thận bởi không phải tất cả các điểm du lịch này đều an toàn hay có tác động tích cực đến môi trường xung quanh… Dưới đây một số trong danh sách 17 điểm đến được bình chọn:

Kawaguchiko Lawson, Nhật Bản

Ở thị trấn Kawaguchiko, có cửa hàng tiện lợi Lawson mà khi nhìn từ phía bên phải vào những ngày thời tiết đẹp, sẽ hiện lên với phông nền ngoạn mục là núi Fuji. Tuy nhiên, khách du lịch kéo đến đây quá đông đúc, và chính quyền địa phương đã dựng một hàng rào lớn, kín mít bên đường để ngăn du khách chụp ảnh

Sân bay Tempelhof, Đức

Tempelhof ở Berlin, đã ngừng hoạt động, không phải là một sân bay bình thường, mà là nhà ga khổng lồ của Đức Quốc xã, địa điểm quan trọng trong suốt Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh. Nơi đây trở thành điểm tham quan ngoài kế hoạch của những du khách muốn tìm hiểu lịch sử

Big Major Cay, Bahamas

Có hàng trăm hòn đảo ở Bahamas đẹp và thơ mộng không kém gì Big Major Cay. Tuy nhiên, điều mà những hòn đảo khác không có là đàn heo rừng thích bơi lội hàng ngày ở vùng biển Caribbean. Du khách đến đây chỉ để bơi cùng heo và chơi cùng chúng

Tháp nghiêng Pisa, Ý

Nếu không nghiêng thì đây có lẽ chỉ là điểm tham quan bình thường ở quốc gia đầy những kỳ quan được UNESCO công nhận. Nhưng rồi nó nghiêng, và đột nhiên, chúng ta có điểm du lịch nổi tiếng thế giới mà gần như ai đến Ý cũng tìm tới

Hầm mộ Paris, Pháp

Vào thế kỷ 18, Paris gặp phải một vấn đề: các nghĩa trang đã chật kín. Không còn chỗ trống. Chính quyền địa phương nảy ra ý tưởng chuyển hài cốt của hàng triệu người vào các đường hầm khai thác mỏ cũ ở bờ trái sông Seine; năm 1810, giám đốc Cơ quan Kiểm tra Mỏ Paris đã ra lệnh xếp chồng và sắp xếp tất cả các bộ xương, vô tình tạo ra một điểm thu hút khách du lịch rùng rợn sau này

Khu phi quân sự, Hàn Quốc

Ít ai dự đoán rằng khu phi quân sự giữa Bắc và Nam Triều Tiên, DMZ - dải đất dài 250 km và rộng 4 km, chia đôi bán đảo - lại trở thành điểm thu hút nhiều du khách nước ngoài đến vậy. Hiện, những người tham gia tour từ Seoul vẫn có thể đến thăm Khu du lịch Imjingak, nằm trên biên giới, và thậm chí đi cáp treo qua một phần DMZ

Tấm biển Las Vegas, Mỹ

Đây chắc chắn là một trong những tấm biển chào mừng nổi tiếng nhất thế giới. "Chào mừng đến với Las Vegas tuyệt vời" với thiết kế gợi nhớ đến chủ nghĩa vị lai những năm 1950. Biển hiệu này không được thiết kế như một điểm thu hút khách du lịch, nhưng nó đã trở thành điểm thu hút như vậy

Cửa khẩu biên giới Attari-Wagah, Ấn Độ/Pakistan 

Lực lượng biên phòng hàng ngày cạnh tranh nhau trong các nghi lễ hạ cờ được dàn dựng công phu đến mức gần như hài hước trở thành điểm thu hút du khách trên thế giới. Dễ dàng nhất để xem nghi lễ này từ phía Ấn Độ để xem bầu không khí sôi động được tạo ra bởi hàng ngàn khán giả Ấn Độ và Pakistan đến cổ vũ cho đất nước của họ

Dealey Plaza, Mỹ

Trong một thế giới lý tưởng, Dealey Plaza sẽ không nổi tiếng hơn bất kỳ khoảng đất trống nào khác ở Dallas, Texas. Tuy nhiên, vào năm 1963, Lee Harvey Oswald đã bắn súng trường từ Dealey Plaza và ám sát Tổng thống John F. Kennedy, biến nơi này thành điểm thu hút du khách, dù có phần rùng rợn

Bãi biển Maho, Sint Maarten

Bãi biển Maho chỉ là bãi biển bình thường cho đến khi, đột nhiên, chiếc máy bay thương mại xuất hiện từ trên trời và tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa như có thể chạm vào trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Princess Juliana gần đó. Những người đam mê ngắm máy bay rất thích điều này và nhiều du khách hiếu kỳ cũng tìm tới

Phố cà phê đường tàu Hà Nội, Việt Nam

Con đường vòng hẹp gần ga tàu Hà Nội này sẽ chẳng có gì thú vị nếu không có những dãy nhà san sát hai bên. Nơi đây đã trở thành điểm nóng trên mạng xã hội và luôn đông đúc khách du lịch vào những ngày có tàu chạy qua. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đóng cửa con đường này đối với khách du lịch sau những sự cố, thậm chí đã có tai nạn, vẫn chưa bao giờ hết thu hút du khách.

ẢNH: SYDNEY MORNING HERALD

 

