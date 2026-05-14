Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026

Những bức ảnh đoạt giải của cuộc thi Nhiếp ảnh thiên nhiên năm 2026, do Hiệp hội Nhiếp ảnh thiên nhiên Đức (GDT) tổ chức, tôn vinh vẻ đẹp phi thường, sự đa dạng và sự mong manh của thế giới tự nhiên.
Từ một chú thỏ tuyết được ngụy trang hoàn hảo trên dãy Alps của Thụy Sĩ đến một khu rừng sương mù, đóng băng trông gần như siêu thực, tuyển chọn năm nay làm nổi bật cả sự xuất sắc về nghệ thuật và câu chuyện môi trường cấp thiết, theo Forbes.
Cuộc thi đã thu hút gần 9.000 ảnh dự thi trải rộng trên bảy hạng mục. Người chiến thắng chung cuộc là nhiếp ảnh gia Luca Lorenz đến từ Berlin với bức ảnh ấn tượng "Trắng trên trắng". Bức ảnh ghi lại hình ảnh một con thỏ núi vùng Alps đứng gần như bất động ở lối vào một hang đá, bộ lông mùa đông trắng muốt của nó hòa quyện hoàn hảo với khung cảnh tuyết phủ.
Nhìn chung, những bức ảnh đoạt giải là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: Vẻ đẹp của thiên nhiên không thể tách rời khỏi sự dễ bị tổn thương của nó và nhiếp ảnh vẫn là một trong những cách thuyết phục nhất để truyền tải thông điệp đó đến người xem toàn cầu.
Ngoài vẻ đẹp, bức ảnh trên còn mang một thông điệp sâu sắc hơn về biến đổi khí hậu. Thỏ núi Alpine dựa vào khả năng ngụy trang theo mùa, thay đổi bộ lông từ nâu sang trắng vào mùa đông. Khi lượng tuyết rơi trở nên khó dự đoán hơn, thỏ dễ bị lộ diện trên địa hình không có tuyết, một hiện tượng mà các nhà khoa học gọi là "sự không phù hợp màu sắc". Điều này khiến chúng dễ bị tổn thương hơn trước các loài săn mồi như cáo và chim.
