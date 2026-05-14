Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026

Từ một chú thỏ tuyết được ngụy trang hoàn hảo trên dãy Alps của Thụy Sĩ đến một khu rừng sương mù, đóng băng trông gần như siêu thực, tuyển chọn năm nay làm nổi bật cả sự xuất sắc về nghệ thuật và câu chuyện môi trường cấp thiết, theo Forbes.

Cuộc thi đã thu hút gần 9.000 ảnh dự thi trải rộng trên bảy hạng mục. Người chiến thắng chung cuộc là nhiếp ảnh gia Luca Lorenz đến từ Berlin với bức ảnh ấn tượng "Trắng trên trắng". Bức ảnh ghi lại hình ảnh một con thỏ núi vùng Alps đứng gần như bất động ở lối vào một hang đá, bộ lông mùa đông trắng muốt của nó hòa quyện hoàn hảo với khung cảnh tuyết phủ.

Nhìn chung, những bức ảnh đoạt giải là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: Vẻ đẹp của thiên nhiên không thể tách rời khỏi sự dễ bị tổn thương của nó và nhiếp ảnh vẫn là một trong những cách thuyết phục nhất để truyền tải thông điệp đó đến người xem toàn cầu.

Bạn có tìm ra chú thỏ trong bức ảnh này? Trên vùng núi cao ở dãy Alps, một chú thỏ rừng ngồi im lặng hàng giờ liền ở lối vào một hang nhỏ, chỉ được che chắn một phần khỏi những cơn gió lạnh buốt. Bức ảnh chiến thắng giải nhất ẢNH: Luca Lorenz , Germany

Ngoài vẻ đẹp, bức ảnh trên còn mang một thông điệp sâu sắc hơn về biến đổi khí hậu. Thỏ núi Alpine dựa vào khả năng ngụy trang theo mùa, thay đổi bộ lông từ nâu sang trắng vào mùa đông. Khi lượng tuyết rơi trở nên khó dự đoán hơn, thỏ dễ bị lộ diện trên địa hình không có tuyết, một hiện tượng mà các nhà khoa học gọi là "sự không phù hợp màu sắc". Điều này khiến chúng dễ bị tổn thương hơn trước các loài săn mồi như cáo và chim.

Một chú voi con tìm nơi trú ẩn khỏi ánh nắng gay gắt ở bóng râm duy nhất có sẵn: vòng tay che chở của mẹ tại Vườn quốc gia Amboseli của Kenya. Bức ảnh đoạt giải nhì ở hạng mục Động vật có vú ẢNH: Preeti John, UAE

"Những mảnh ánh sáng", ghi lại cảnh những cây sậy và ánh nắng nhảy múa lấp lánh phản chiếu trên mặt nước xanh biếc của hồ Starnberg, giải nhất hạng mục Atelier Natur (Vẻ đẹp của thiên nhiên) ẢNH: Beate Oswald, Đức

Mòng biển đầu đen, chiến thắng hạng mục Chim. Một con mòng biển đầu đen được chụp ngược sáng trong khi chuẩn bị đậu xuống ở Camargue, Pháp ẢNH: Radomir Jakubowski, Đức

Chim mỏ giày, hạng 4 mục Chim. Tác giả đã tạo ra một bức chân dung chim mỏ giày theo phong cách studio, được chụp từ một chiếc thuyền gỗ nhỏ ở đầm lầy Mabamba của Uganda ẢNH: Jenny Loreen Zierold, Đức

Luyện tập tạo nên sự hoàn hảo, chiến thắng hạng mục Động vật khác, ghi lại cảnh một chú ếch bò châu Phi non không bắt được con mồi ẢNH: Jens Cullmann, Đức

"Muỗi bốc cháy", giải nhì hạng mục Động vật khác. Khi những con muỗi đậu trên một hòn đá dọc theo dòng suối, ánh sáng mặt trời phản chiếu trông giống như ngọn lửa đang bùng cháy ẢNH: Noah Marcheel, Đức

Bức ảnh giải nhất hạng mục Đa dạng sinh học. Giống như một đội hình tuần tra, những con sếu tung cánh ở phía Đức của Vườn quốc gia Thung lũng Hạ Oder - một công viên chia sẻ với nước láng giềng Ba Lan ẢNH: Dieter Damschen, Đức

Một con sói Bắc Cực mang trên mình những vết máu của một cuộc săn mồi. Trong khi đó, đàn bò cảnh giác gần như đứng trong tư thế phòng thủ đặc trưng của chúng. Bức ảnh giải nhì hạng mục Đa dạng sinh học ẢNH: Amit Eshel, Israel

Một con sói Ethiopia đang ăn mật hoa của cây kim châm đỏ. Đây là loài động vật ăn thịt lớn đầu tiên được ghi nhận ăn mật hoa của một loài thực vật và có khả năng đóng vai trò thụ phấn ẢNH: Amit Eshel, Israel

Mùa xuân đến mang theo vẻ đẹp của dãy núi đá sa thạch Elbe ở Saxony, Đức, khi rêu, dương xỉ và cây chua me đất tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đối xứng trên các gờ đá của một hẻm núi mát mẻ, tối tăm. Bức ảnh chiến thắng hạng mục Thực vật và Nấm ẢNH: Tobias Richter, Đức

Hiện tượng tự nhiên "rừng băng" này xảy ra sau khi một con sông tràn vào rừng, mặt nước đóng băng, nước bên dưới rút đi và băng vỡ ra. Ảnh giải nhất hạng mục Phong cảnh ẢNH: Eike Christian Wolff, Đức

Hơi thở của mùa đông, giải 4 hạng mục Phong cảnh, ghi lại cảnh dải lau sậy phủ đầy sương giá hẹp nổi bật trên nền những họa tiết băng giá giữa vùng đất rộng lớn phía bắc nước Đức ẢNH: Sandra Westermann, Đức