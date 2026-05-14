Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
14/05/2026 08:15 GMT+7

Những bức ảnh đoạt giải của cuộc thi Nhiếp ảnh thiên nhiên năm 2026, do Hiệp hội Nhiếp ảnh thiên nhiên Đức (GDT) tổ chức, tôn vinh vẻ đẹp phi thường, sự đa dạng và sự mong manh của thế giới tự nhiên.

Từ một chú thỏ tuyết được ngụy trang hoàn hảo trên dãy Alps của Thụy Sĩ đến một khu rừng sương mù, đóng băng trông gần như siêu thực, tuyển chọn năm nay làm nổi bật cả sự xuất sắc về nghệ thuật và câu chuyện môi trường cấp thiết, theo Forbes.

Cuộc thi đã thu hút gần 9.000 ảnh dự thi trải rộng trên bảy hạng mục. Người chiến thắng chung cuộc là nhiếp ảnh gia Luca Lorenz đến từ Berlin với bức ảnh ấn tượng "Trắng trên trắng". Bức ảnh ghi lại hình ảnh một con thỏ núi vùng Alps đứng gần như bất động ở lối vào một hang đá, bộ lông mùa đông trắng muốt của nó hòa quyện hoàn hảo với khung cảnh tuyết phủ.

Nhìn chung, những bức ảnh đoạt giải là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: Vẻ đẹp của thiên nhiên không thể tách rời khỏi sự dễ bị tổn thương của nó và nhiếp ảnh vẫn là một trong những cách thuyết phục nhất để truyền tải thông điệp đó đến người xem toàn cầu.

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 1.

Bạn có tìm ra chú thỏ trong bức ảnh này? Trên vùng núi cao ở dãy Alps, một chú thỏ rừng ngồi im lặng hàng giờ liền ở lối vào một hang nhỏ, chỉ được che chắn một phần khỏi những cơn gió lạnh buốt. Bức ảnh chiến thắng giải nhất

ẢNH: Luca Lorenz , Germany

Ngoài vẻ đẹp, bức ảnh trên còn mang một thông điệp sâu sắc hơn về biến đổi khí hậu. Thỏ núi Alpine dựa vào khả năng ngụy trang theo mùa, thay đổi bộ lông từ nâu sang trắng vào mùa đông. Khi lượng tuyết rơi trở nên khó dự đoán hơn, thỏ dễ bị lộ diện trên địa hình không có tuyết, một hiện tượng mà các nhà khoa học gọi là "sự không phù hợp màu sắc". Điều này khiến chúng dễ bị tổn thương hơn trước các loài săn mồi như cáo và chim.

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 2.

Một chú voi con tìm nơi trú ẩn khỏi ánh nắng gay gắt ở bóng râm duy nhất có sẵn: vòng tay che chở của mẹ tại Vườn quốc gia Amboseli của Kenya. Bức ảnh đoạt giải nhì ở hạng mục Động vật có vú

ẢNH: Preeti John, UAE

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 3.

"Những mảnh ánh sáng", ghi lại cảnh những cây sậy và ánh nắng nhảy múa lấp lánh phản chiếu trên mặt nước xanh biếc của hồ Starnberg, giải nhất hạng mục Atelier Natur (Vẻ đẹp của thiên nhiên)

ẢNH: Beate Oswald, Đức

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 4.

Mòng biển đầu đen, chiến thắng hạng mục Chim. Một con mòng biển đầu đen được chụp ngược sáng trong khi chuẩn bị đậu xuống ở Camargue, Pháp

ẢNH: Radomir Jakubowski, Đức

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 5.

Chim mỏ giày, hạng 4 mục Chim. Tác giả đã tạo ra một bức chân dung chim mỏ giày theo phong cách studio, được chụp từ một chiếc thuyền gỗ nhỏ ở đầm lầy Mabamba của Uganda

ẢNH: Jenny Loreen Zierold, Đức

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 6.

Luyện tập tạo nên sự hoàn hảo, chiến thắng hạng mục Động vật khác, ghi lại cảnh một chú ếch bò châu Phi non không bắt được con mồi

ẢNH: Jens Cullmann, Đức

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 7.

"Muỗi bốc cháy", giải nhì hạng mục Động vật khác. Khi những con muỗi đậu trên một hòn đá dọc theo dòng suối, ánh sáng mặt trời phản chiếu trông giống như ngọn lửa đang bùng cháy

ẢNH: Noah Marcheel, Đức

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 8.

Bức ảnh giải nhất hạng mục Đa dạng sinh học. Giống như một đội hình tuần tra, những con sếu tung cánh ở phía Đức của Vườn quốc gia Thung lũng Hạ Oder - một công viên chia sẻ với nước láng giềng Ba Lan

ẢNH: Dieter Damschen, Đức

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 9.

Một con sói Bắc Cực mang trên mình những vết máu của một cuộc săn mồi. Trong khi đó, đàn bò cảnh giác gần như đứng trong tư thế phòng thủ đặc trưng của chúng. Bức ảnh giải nhì hạng mục Đa dạng sinh học

ẢNH: Amit Eshel, Israel

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 10.

Một con sói Ethiopia đang ăn mật hoa của cây kim châm đỏ. Đây là loài động vật ăn thịt lớn đầu tiên được ghi nhận ăn mật hoa của một loài thực vật và có khả năng đóng vai trò thụ phấn

ẢNH: Amit Eshel, Israel

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 11.

Mùa xuân đến mang theo vẻ đẹp của dãy núi đá sa thạch Elbe ở Saxony, Đức, khi rêu, dương xỉ và cây chua me đất tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đối xứng trên các gờ đá của một hẻm núi mát mẻ, tối tăm. Bức ảnh chiến thắng hạng mục Thực vật và Nấm

ẢNH: Tobias Richter, Đức

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 12.

Hiện tượng tự nhiên "rừng băng" này xảy ra sau khi một con sông tràn vào rừng, mặt nước đóng băng, nước bên dưới rút đi và băng vỡ ra. Ảnh giải nhất hạng mục Phong cảnh

ẢNH: Eike Christian Wolff, Đức

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 13.

Hơi thở của mùa đông, giải 4 hạng mục Phong cảnh, ghi lại cảnh dải lau sậy phủ đầy sương giá hẹp nổi bật trên nền những họa tiết băng giá giữa vùng đất rộng lớn phía bắc nước Đức

ẢNH: Sandra Westermann, Đức

Ngắm những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026- Ảnh 14.

"Rồng dung nham", giải nhì hạng mục Atelier Nature. Một góc nhìn từ trên cao về một vụ phun trào trên cánh đồng dung nham đang hoạt động trông giống như một con rồng đang vung vẩy để tiêu diệt bất cứ thứ gì trên đường đi của nó

ẢNH: Jeroen Van Nieuwenhove

Tin liên quan

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã gây cười trong giải thưởng quốc tế

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã gây cười trong giải thưởng quốc tế

Giải thưởng Ảnh Động vật hoang dã hài hước thế giới vừa giới thiệu bộ sưu tập ảnh chưa từng công bố trước đây.

Khám phá thêm chủ đề

giải thưởng nhiếp ảnh thiên nhiên Nhiếp ảnh gia Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận