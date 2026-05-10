Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã gây cười trong giải thưởng quốc tế

Cuộc thi nổi tiếng này được tổ chức hàng năm, với các tác phẩm vào vòng chung kết sẽ được công bố vào tháng 10, và các bức ảnh đoạt giải sẽ được tiết lộ vào tháng 12. Người chiến thắng Giải thưởng Ảnh Động vật hoang dã hài hước bao gồm chuyến đi săn ở Maasai Mara, Kenya. Dưới đây là 12 bức ảnh có thể khiến người xem bật cười vì độ hài hước của những con vật trong thế giới tự nhiên chưa từng được công bố:

Chim Yuhina mỏ hồng đang ăn mật hoa ở dãy Himalaya, Tây Bengal, Ấn Độ của nhiếp ảnh gia Arindam Saha, Ấn Độ

Những con bướm thường đậu trên mắt cá sấu để ăn các khoáng chất có trong nước mắt mặn của chúng. "Con cá sấu đeo kính" này ở Pantanal của Brazil trông đặc biệt hài lòng với phụ kiện thời trang mới của mình. Ảnh của Morris Hersko, Hoa Kỳ

Bức ảnh có tựa đề "Dừng lại, tôi đã ở đó trước" của nhiếp ảnh gia người Ý Bruno Zavattin

"Con vẹt dài nhất thế giới" chụp ở Nam Florida của nhiếp ảnh gia Elizabeth Sanjuan, Hoa Kỳ ghi lại hình ảnh nhiều con vẹt trên một cây cột tạo nên ảo giác về một con vẹt có chiều dài khó tin

"Từ đầu đến đuôi" chụp ở Masa Mara, Kenya của Bernard Beauné, Pháp. Hai chú sư tử con đang chơi đùa với mẹ, lăn lộn cùng mẹ cho đến khi một trong hai con rơi vào tình huống khá khó xử và kỳ quặc

"Sàn nhảy" của Brigitte Alcalay-Marcon, Pháp. Một cặp chim điên chân xanh tự hào thể hiện màn tán tỉnh của chúng ở quần đảo Galapagos của Ecuador

"Sức mạnh cốt lõi" của nhiếp ảnh gia Scott Kalter, Hoa Kỳ. Nhiều loài chim chọn cất cánh từ cành cây nhưng con cú đào hang nhỏ này lại có cách tiếp cận khác

Bức ảnh chụp trong rừng Ballo, Perthshire, Anh của John Harris, Anh. Trong khi "quan sát cóc" tại một khu rừng địa phương, John Harris đã tìm thấy con cóc cái này với khá nhiều con theo sau trong mùa sinh sản

"Máy bay hai tầng cánh'"chụp ở Tidaholm, Thụy Điển của Christer Pettersson, Thụy Điển. Trông giống như một chiếc máy bay hai tầng cánh khi hai con chim Pinch bay lượn trên không trung

Con nhện vườn ngồi yên bình trên một chiếc lá xanh tươi, nhỏ bé với bộ ria mép đen hài hước có khuôn mặt như sẵn sàng mời bạn một miếng khoai tây chiên. Là bậc thầy về bắt chước và là cư dân của thảm thực vật thấp và bụi cây trong vườn, nó chứng minh rằng quá trình tiến hóa có khiếu hài hước, nhắc nhở chúng ta rằng thiên nhiên không chỉ đa dạng mà còn vô cùng kỳ quặc. Ảnh của Sritam Kumar Sethy, Ấn Độ

"Hải cẩu voi bay" của nhiếp ảnh gia Stefan Both. Chú hải cẩu voi trong bức ảnh này nổi tiếng ở Western Cape, Nam Phi. Tên của nó là Buffel, được phát hiện lần đầu tiên tại vịnh Buffels vào năm 2014. Nó lên bờ trong tối đa bốn tuần mỗi năm để thay lông và lột toàn bộ lớp da nhằm đảm bảo bộ da khỏe mạnh và sẵn sàng cho những chuyến hành trình dài