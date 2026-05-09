Sống trong 'thành phố nhiều nắng nhất' trái đất, nóng tới 50 độ C

Một thành phố nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về lượng nắng nhiều nhất trên trái đất, và người dân địa phương phải chịu đựng khí hậu sa mạc nóng như thiêu đốt với nhiệt độ vượt quá 50 độ C.

Yuma giữ kỷ lục thành phố nhiều nắng nhất thế giới ẢNH: WORLD ATLAS

Đối với cư dân Yuma, ánh nắng mặt trời gay gắt, ngột ngạt gần như hiện diện suốt năm. Thành phố này năm ở bang Arizona, Hoa Kỳ, nắm giữ danh hiệu "Thành phố nhiều nắng nhất" trên trái đất, với ít nhất 91% thời gian nắng mỗi năm - tức 4.055 giờ trong tổng số 4.456 giờ. Để so sánh, Vương quốc Anh chỉ có vỏn vẹn 1.648,5 giờ nắng vào năm ngoái.

Ở Yuma, mỗi ngày trôi qua với một chu kỳ lặp lại, cư dân thức dậy, kéo rèm cửa và ngay lập tức được đón chào bởi ánh nắng mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh trong vắt, không một gợn mây.

Michiel Stavast, chủ sở hữu và hướng dẫn viên của WeVenture, công ty điều hành tour du lịch có trụ sở tại Arizona liên kết với TourHQ, thường xuyên đưa các nhóm du khách muốn trải nghiệm cuộc sống không bị đe dọa bởi những cơn mưa phùn đến Yuma.

Yuma có 11 giờ nắng vào mùa đông và lên đến 13 giờ vào mùa hè. Sống ở vùng sa mạc có nghĩa là ban ngày trời sẽ nóng đến mức bạn cần phải trú ẩn trong nhà để tránh bị say nắng.

Khu dân cư ở Yuma

"Bạn sẽ dành phần lớn thời gian ban ngày ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi trời tối, khi thành phố trở nên mát mẻ hơn một ít", ông nói với tờ Mirror. "Tôi đã từng trải qua nhiệt độ vượt quá 125 độ Fahrenheit (50 độ C), thử thách nhất là khi mùa hè đến và mỗi ngày đều trên 38 độ C.

"Vì nhiệt độ vẫn cao vào ban đêm nên rất khó ngủ và cảm giác khó chịu khi nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể. Bạn buộc phải dành nhiều thời gian ở khu vực có điều hòa", ông nói thêm.

Theo Michiel, thời tiết ở Yuma thực sự không có sự đa dạng nào cả. Thành phố này chỉ nhận được trung bình ba inch (89 mm) lượng mưa hàng năm, xếp nó vào hàng những nơi khô hạn nhất trên hành tinh.

"Tôi đi du lịch rất nhiều nên có thể nhận thấy các kiểu thời tiết khác nhau, nhưng tôi có thể tưởng tượng nếu bạn sống ở Yuma vĩnh viễn thì sẽ rất khó để cảm nhận được sự khác biệt giữa các mùa", ông giải thích.

Vì Yuma nằm cạnh đường cao tốc liên bang 8, nên nhiều du khách ngang qua trên đường đi về phía đông hoặc phía tây và dừng lại tham quan trong thời gian ngắn. Yuma cũng đón rất nhiều "chim tuyết" - những người đi từ phía bắc lạnh giá đến phía nam ấm áp để tránh những tháng mùa đông tê tái. Những du khách này đến Yuma đặc biệt vì thời tiết ấm áp và là nơi có nhiều nắng nhất trên trái đất.

Một khu nghỉ dành cho du khách ở Yuma

Mùa đông ôn hòa ở Yuma rất có lợi cho nông nghiệp, với những đợt sương giá hiếm hoi giúp nơi đây trở thành một trong những địa điểm sản xuất rau lá hàng đầu. Trong một năm đặc biệt, Yuma đã cung cấp tới 90% tổng lượng rau diếp được tiêu thụ trên toàn nước Mỹ.



Tuy nhiên, danh tiếng của thành phố không chỉ dừng lại ở nông sản, du khách có thể trải nghiệm lịch sử miền Viễn Tây đích thực tại Công viên Lịch sử nhà tù lãnh thổ Yuma. Nhà tù này lần đầu tiên mở cửa vào ngày 1 tháng 7 năm 1876, trước khi đóng cửa hơn một thế kỷ trước vào ngày 15 tháng 9 năm 1909.

Ngày nay, nó hoạt động như một công viên tiểu bang, là điểm đến du lịch nổi tiếng và thậm chí còn xuất hiện trong các bộ phim Hollywood.