Cây cầu ngắn nhất thế giới nhưng trải dài qua hai múi giờ

Vi Nguyễn
05/05/2026 08:44 GMT+7

Cây cầu ngắn nhất thế giới có thể được băng qua trong vài giây nhưng lại trải dài qua 2 múi giờ.

Hãy tưởng tượng bạn băng qua một cây cầu trong chưa đầy nửa phút và sau đó nhận được tin nhắn điện thoại chào mừng bạn đến một đất nước mới. Điều đó không xa thực tế khi đi bộ qua cầu El Marco, chỉ dài 3 mét.

Cây cầu có các thanh gia cố để ngăn nó bị cuốn trôi nếu mực nước suối Abrilongo dâng cao

Cây cầu gỗ nhỏ bé này bắc ngang dòng suối hẹp Arroyo Abrilongo, là biên giới tự nhiên giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Để phân biệt hai quốc gia, đầu cầu phía Bồ Đào Nha có một cột mốc bằng đá hình chữ "P", trong khi cột mốc bằng đá ở phía Tây Ban Nha có khắc chữ "E" (viết tắt của España - Tây Ban Nha).

Vì Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nằm ở hai múi giờ khác nhau, cây cầu này mang đến một hình thức du hành thời gian độc đáo. Chỉ trong vài giây, những ai băng qua cây cầu sẽ thấy đồng hồ của mình thay đổi cả một giờ. Cây cầu khiêm tốn này nối liền làng La Codosera của Tây Ban Nha ở phía nam với El Marco của Bồ Đào Nha.

Theo Fascinating Spain, cây cầu nhỏ bé này được người dân địa phương xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. Ban đầu, cây cầu chỉ là một tập hợp các tấm ván gỗ đơn giản để bắc qua con suối hẹp, nhưng với nguồn tài trợ của EU, nó đã được xây dựng lại vào năm 2008. Công nhân từ cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã tham gia xây dựng công trình này, và do kích thước nhỏ bé, chỉ người đi bộ chứ không phải ô tô mới được phép qua cầu. Tuy nhiên, xe đạp vẫn được phép.

Cây cầu trên đảo Zavikon, thường bị nhầm là cây cầu ngắn nhất thế giới

Cây cầu này nhiều lần vướng vào tranh cãi khi có một số bảng xếp hạng trao danh hiệu "ngắn nhất" cho cây cầu bắc qua biên giới Hoa Kỳ - Canada trên đảo Zavikon. Tuy nhiên, cây cầu Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha ngắn hơn ít nhất 4 mét so với cây cầu ở Bắc Mỹ, đó là lý do tại sao nó đứng đầu bảng xếp hạng.

Khung cảnh này của Việt Nam được ví đẹp như ở 'hành tinh khác'

Trái đất là nơi có nhiều cảnh quan thực sự kỳ lạ và ngoạn mục, dưới đây là một số trong danh sách 20 địa điểm trông giống như ở 'hành tinh khác', do tạp chí về không gian Space có trụ sở ở Mỹ lựa chọn, trong đó có một cảnh đẹp ở Việt Nam.

