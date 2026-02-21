Cây cầu ở Việt Nam vào top 5 đẹp nhất thế giới

Trên thế giới có hàng triệu cây cầu, trong số đó có rất nhiều cây cầu ấn tượng. Mặc dù Time Out đã chọn ra một số cây cầu yêu thích của độc giả, nhưng danh sách này không phải là đầy đủ. Hãy thử xem, cây cầu yêu thích của bạn có nằm trong danh sách này không?

Dưới đây là 19 cây cầu đẹp nhất thế giới do Time Out bình chọn:

1.Stari Most, Bosnia và Herzegovina

Được xây dựng: Năm 1557-1566 (và 2001-2004). Cây cầu bị phá hủy trong chiến tranh Bosnia năm 1993. Nhưng niềm tự hào của người dân địa phương và nguồn tài trợ quốc tế đã giúp xây dựng lại công trình được yêu mến này từ năm 2001 đến năm 2004, bao gồm cả đá được vớt từ dòng sông bên dưới

2.Cầu rễ cây hai tầng, Ấn Độ

Không rõ được xây dựng khi nào. Nhu cầu thiết yếu đã tạo ra cây cầu từ rễ cây sung ở bang Meghalaya, phía đông bắc Ấn Độ. Người Khasi bản địa cần những công trình đủ chắc chắn để chịu được mùa mưa, và họ đã trồng và tạo hình rễ cây sung bằng dây thừng và thân cây - một quá trình kéo dài hàng thập kỷ. Phiên bản hai tầng ở làng Nongriat đặc biệt đẹp mắt, thu hút khách du lịch sẵn sàng leo xuống 3.500 bậc thang để trải nghiệm cảm giác băng qua một công trình sống

3.Cầu Victoria Falls, Zimbabwe

Được xây dựng: Năm 1904-1905. Tầm nhìn không bị che khuất là một lợi thế đáng kể khi đi qua các thung lũng và đường thủy, đặc biệt là khi chúng bao gồm một trong Bảy kỳ quan Thiên nhiên của thế giới. Cây cầu vòm thép dài 198 mét của Zimbabwe uốn cong qua hẻm núi sông Zambezi dọc theo biên giới với Zambia, ngay phía nam của thác Victoria hùng vĩ

4.Cầu Vàng, Việt Nam

Được xây dựng: Năm 2017-2018. Những bàn tay đá già cỗi nâng đỡ Cầu Vàng của Việt Nam có thể gợi lên ý nghĩa lịch sử, nhưng điểm du lịch này được tạo ra ở thời đại mạng xã hội. Con đường đi bộ dài 150 mét khai trương năm 2018 và nằm giữa khu nghỉ dưỡng Ba Na Hills trên núi, nhìn ra thành phố Đà Nẵng. Du khách có thể đi cáp treo đến cây cầu, một điểm tham quan nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển, bên cạnh những điểm tham quan độc đáo như tàu lượn siêu tốc và biệt thự kiểu Pháp

5.Cầu Brooklyn, New York, Hoa Kỳ

Được xây dựng: Năm 1869-1883. Cây cầu treo dài khoảng 1.800 mét nối liền quận Brooklyn với khu Lower Manhattan có những mái vòm đá kiểu Gothic được bao quanh bởi các tòa nhà gạch đỏ của khu DUMBO. Một cuộc dạo bộ dọc theo lối đi bộ trên cầu bắc qua sông East River mang đến những khung cảnh ngoạn mục của đường chân trời cả ngày lẫn đêm

6.Cầu Allahverdi Khan, Iran

Xây dựng: Năm 1599-1603. Cầu Allahverdi Khan ở thành phố Isfahan có 33 vòm bắc qua sông Zayanderud. Lối đi bộ phía trên cho phép ngắm nhìn toàn cảnh sông, trong khi tầng dưới đóng vai trò là không gian sinh hoạt chung để thư giãn. Cây cầu vòm đá nhiều tầng dài gần 300 mét này đặc biệt lộng lẫy khi được thắp sáng vào ban đêm, tỏa sáng màu vàng dưới những đường cắt nhọn

7.Cầu gỗ Chapel, Thụy Sĩ

Được xây dựng: Khoảng năm 1333 (và 1993-1994). Việc cầu gỗ Chapel (hay còn gọi là Kapellbrücke) ở Lucerne vẫn còn đứng vững đến ngày nay là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Cây cầu đi bộ dài 205 mét, bắc chéo qua sông Reuss, đã sống sót qua các trận lũ lụt, sự thu hẹp và những lời kêu gọi phá hủy trong hơn 650 năm - và cả một vụ hỏa hoạn năm 1993 phá hủy nhiều bức tranh trên trần nhà. Địa danh nổi tiếng của Thụy Sĩ này thu hút hàng triệu du khách mỗi năm

8.Cầu Xoắn, Na Uy

Được xây dựng: Năm 2019. Sự đổi mới của thế kỷ 20 đã tạo ra Cầu Xoắn và phòng trưng bày bên trong Công viên Điêu khắc Kistefos ở Jevnaker, Na Uy. Tác phẩm điêu khắc dài 60 mét này biến những đường thẳng làm từ nhôm và gỗ thành ảo ảnh của những đường cong giống như một bộ bài được xòe ra bắc ngang sông Randselva. Cầu Xoắn, vừa là bảo tàng vừa là một cây cầu, cũng nằm trong danh sách những công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới

9.Cầu treo Capilano, Canada

Xây dựng: Năm 1889 (1903 và 1953). Việc băng qua cầu treo Capilano bên trong công viên quốc gia nổi tiếng của Vancouver, British Columbia không dành cho người yếu tim (hoặc sợ độ cao), nhưng khung cảnh tuyệt đẹp xứng đáng với từng bước chân. Cây cầu treo dài 137 mét bắc ngang sông Capilano được xây dựng dựa trên những hiểu biết kỹ thuật của người bản địa

10.Cầu Cirkelbroen, Đan Mạch

Xây dựng: Năm 2015. Cầu Cirkelbroen ở Copenhagen, được biết đến với tên gọi "Cầu Vòng tròn", bao gồm năm bệ gỗ tròn với những cột buồm mảnh mai, gợi lên hình bóng những con tàu neo đậu trong bến cảng. Cầu có thể xoay để cho phép các thuyền đi qua kênh Christianshavn

9 cây cầu còn lại trong danh sách gồm: Cầu Juscelino Kubitschek, Brazil; cầu Xích Széchenyi, Hungary; cầu Treo Công viên Mistico, Costa Rica; cầu Cảng Sydney, Úc; cầu Výton, CH Czech; cầu Helix, Singapore; Cầu hẻm núi Sông Mới, Mỹ; cầu Dây Q'eswachaka, Peru; cầu Xianren, Trung Quốc.