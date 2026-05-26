Cá voi xuất hiện tại vịnh Nha Trang, khuyến cáo du khách giữ khoảng cách

Sáng 26.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban quản lý (BQL) vịnh Nha Trang, xác nhận phát hiện cá voi xuất hiện tại phân khu bảo vệ Hòn Mun, vịnh Nha Trang (Khánh Hòa). Ngay sau khi ghi nhận thông tin, BQL vịnh Nha Trang ban hành thông báo với nhiều đề nghị cụ thể nhằm bảo vệ an toàn cho loài động vật biển quý hiếm này.

Theo đó, người dân và du khách phải giữ khoảng cách tối thiểu 100 m với cá voi, không điều khiển phương tiện đuổi theo, chặn đầu, tách cá mẹ khỏi con hoặc cố tình lái tàu vào giữa đàn. Các phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch không được tụ tập đông quanh khu vực có cá voi, phải giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn và tắt động cơ khi dừng quan sát.

Cá voi được phát hiện tại vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) sáng 26.5 ẢNH: BQL VỊNH NHA TRANG

Đặc biệt, không sử dụng flycam ở độ cao thấp gây tiếng ồn lớn. BQL lưu ý cá voi sử dụng sóng âm tần số thấp để định hướng và giao tiếp, do đó tiếng ồn từ động cơ, thiết bị bay, loa phát thanh có thể gây rối loạn chức năng sinh học và hành vi của loài. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, hè năm 2025, cá voi Bryde - loài được bảo vệ theo Nghị định số 06/2019 của Chính phủ và Công ước CITES - cũng xuất hiện nhiều lần tại khu vực biển gần đảo Hòn Mun. BQL vịnh Nha Trang ngay lập tức đã ban hành thông báo yêu cầu các phương tiện giữ khoảng cách tối thiểu 100 m với cá voi. Khi đó, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc BQL vịnh Nha Trang, nhấn mạnh không khuyến khích việc sử dụng cá voi để thu hút du khách vì điều đó sẽ phản tác dụng trong việc giữ gìn môi trường sống cho loài động vật quý hiếm này.

Cá voi săn mồi tại khu vực biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), hè năm 2025 ẢNH: BQL VỊNH NHA TRANG

Các chuyên gia đánh giá sự xuất hiện của cá voi là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bảo tồn, cho thấy chất lượng nước biển và nguồn thức ăn tại vịnh Nha Trang đã được cải thiện đáng kể.

Trường hợp phát hiện cá voi hoặc các loài động vật biển quý hiếm, người dân và du khách được đề nghị thông báo ngay cho BQL vịnh Nha Trang qua bà Cao Thị Trúc Duyên, Trưởng phòng Bảo tồn, số điện thoại 0975.184.239 để được hướng dẫn phối hợp bảo vệ.