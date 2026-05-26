Thiếu nữ diện cổ phục, áo yếm thả dáng bên hồ sen rộng 1 ha đẹp như tranh

Tháng 5 về, mùa sen Nha Trang (Khánh Hòa) bắt đầu vào độ đẹp nhất. Những đóa sen hồng bung nở rộ trên mặt hồ tại làng nghề Nha Trang Xưa (phường Nam Nha Trang), soi bóng xuống làn nước xanh mát, tỏa hương dịu nhẹ theo từng cơn gió. Phía sau hồ sen, những ngôi nhà mang kiến trúc cổ mái ngói rêu phong đứng lặng giữa không gian yên bình như một trang ký ức cũ.

Hồ sen hơn 1 ha nở rộ tại làng nghề Nha Trang Xưa đang hút giới trẻ đến check-in ẢNH: BÁ DUY

Cả không gian được phủ bởi sắc hồng của những đóa sen bung nở giữa hồ nước xanh mát, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa bình yên ẢNH: BÁ DUY

Sự kết hợp giữa sen và nhà cổ tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa nao lòng đến lạ, khiến giới trẻ Nha Trang và nhiều nơi khác ùn ùn kéo đến với tay máy, cổ phục, áo yếm để mang về những bộ ảnh triệu tim.

Vừa chụp xong những tấm hình với nhóm bạn, Nguyễn Thị Kim Nỡ (19 tuổi, sinh viên Trường CĐ Du lịch Nha Trang) vui vẻ chia sẻ không gian nơi đây ngập tràn sắc sen hồng đang vào độ đẹp nhất, gió nhẹ, hương sen thoang thoảng, background thiên nhiên cực chill, lên hình là mê ngay.

Trong khi đó, bạn Đinh Nhật Trâm Anh (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Nha Trang) biết đến hồ sen này qua những bức ảnh trên mạng xã hội, nhưng khi đến tận nơi thì sen thực tế còn đẹp hơn trên hình rất nhiều.

Bạn Nguyễn Thị Kim Nỡ (19 tuổi, sinh viên Trường CĐ Du lịch Nha Trang) cho biết để có những bức ảnh đẹp, nhóm bạn đã thuê phục trang với giá từ 70.000 - 220.000 đồng

Khung cảnh thơ mộng với cây cầu bắc qua hồ sen ẢNH: BÁ DUY

Nhiều nhóm bạn còn chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước để có được bộ ảnh ưng ý nhất. Bùi Thị Hồng (24 tuổi, ở Gia Lai) cho hay cả nhóm đã thuê những bộ cổ phục Việt, tranh thủ có mặt từ sáng sớm để chụp cho kịp ánh sáng đẹp trước khi đông người.

Giữa hồ sen thơ mộng, hình ảnh thiếu nữ trong tà áo dịu dàng nổi bật như một bức tranh mùa hạ ẢNH: BÁ DUY

Cổ phục Việt được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp hình ẢNH: BÁ DUY

Giữa không gian đậm chất hoài niệm của Làng nghề Nha Trang Xưa, sắc sen mùa hạ mang một vẻ đẹp rất riêng, thanh khiết và đầy chất thơ. Hình ảnh những thiếu nữ trong tà áo yếm, cổ phục dịu dàng nổi bật giữa hồ sen thơ mộng như bước ra từ một bức tranh mùa hạ, khiến từng góc nhỏ đều lên hình cực đẹp.

Các "nàng thơ" say sưa chụp ảnh "chill" cùng mùa sen rực rỡ ẢNH: BÁ DUY

Theo đại diện làng nghề Nha Trang Xưa, hồ sen tại đây rộng khoảng 1 ha và mùa sen sẽ còn tiếp tục nở đến tháng 8. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để lưu lại những bộ ảnh nhẹ nhàng, trong trẻo cùng gia đình, bạn bè hay người thương, giữa không gian vừa xanh mát vừa thấm đẫm hồn Việt.