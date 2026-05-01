Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh

Trong những ngày nghỉ lễ 30.4- 1.5, nhiều người dân và du khách đã lựa chọn di chuyển dọc theo tuyến QL49B hướng về các xã Ngũ Điền cũ nay là các phường Phong Hải, Phong Phú và Phong Quảng… thuộc thành phố Huế. Đây là khu vực ven biển và đầm phá Tam Giang nổi tiếng với vẻ đẹp trong lành, mộc mạc và nhịp sống chậm rãi của những người dân hiền hòa chuyên nghề nông, nuôi trồng thủy sản.

Cung đường quốc lộ 49B dẫn về các làng ven biển phía bắc thành phố Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trên hành trình khám phá những vùng đất này, du khách không chỉ bị thu hút bởi những vùng biển bình yên mà còn ấn tượng bởi các hồ sen đang bung nở. Đặc biệt, trước cổng làng Thế Chí Tây (phường Phong Phú) một hồ sen lớn đang vào mùa nở rộ, tô điểm sắc hồng rực rỡ giữa màu vàng của những cánh đồng đang kỳ thu hoạch. Tạo nên một "bức tranh" sống động.

Cổng làng Thế Chí Tây trên QL49B giữa mùa sen nở ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Toàn cảnh hồ sen nhìn từ trục đường chính QL49B ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những đóa sen hồng vươn cao giữa nắng hè vùng ven biển ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trồng Sen là một nghề sinh kế của người dân Thế Chí Tây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những cánh đồng lúa đang vào vụ gặt bên cạnh hồ sen rực rỡ của làng Thế Chí Tây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sắc màu rực rỡ của sen trên QL49B tạo nên điểm nhấn cho vùng quê ven biển ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những đóa sen đầu mùa bung nở rực rỡ dưới ánh nắng tháng 4 dọc tuyến QL49B ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sen bắt đầu nở từ đầu tháng 4 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sen không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn là nghề mang lại thu nhập từ việc thu hoạch hạt cho người dân địa phương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Biển cấm hái sen được người dân đặt để bảo vệ nguồn sinh kế từ nghề trồng sen lấy hạt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hành trình 'đổi gió' về phía biển của du khách thêm trọn vẹn với trải nghiệm chụp ảnh bên hồ sen rực rỡ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Văn Công Hiệp (48 tuổi, người dân làng Thế Chí Tây), chủ hồ sen này cho biết, bắt đầu từ sau Tết khi ông xuống giống để trồng Sen. Đến đầu tháng 4, những búp sen đầu tiên bắt đầu bung nở rực rỡ. Đối với người dân nơi đây, trồng sen không chỉ để tạo phong cảnh mà còn là một nghề phụ kiếm thêm thu nhập, bên cạnh việc làm ruộng.

Theo ông Hiệp, những ngày qua, lượng người ghé lại "check-in" và chụp ảnh rất đông. Ông luôn vui vẻ đón tiếp du khách vì sự yêu thích của mọi người đối với hình ảnh của làng là niềm tự hào của cư dân địa phương. Tuy nhiên, để bảo vệ sinh kế, ông cũng phải cắm biển cấm hái hoa nhằm đảm bảo năng suất hạt cho kỳ thu hoạch tới.

Không chỉ ở làng Thế Chí Tây, với phong cảnh làng quê mộc mạc và các tuyến đường hoa xanh tươi, bãi biển đẹp, tuyến đường ven biển này trở thành một gợi ý thú vị cho cho du khách trong dịp lễ này.