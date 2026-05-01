Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh

Trong những ngày nghỉ lễ 30.4- 1.5, nhiều người dân và du khách đã lựa chọn di chuyển dọc theo tuyến QL49B hướng về các xã Ngũ Điền cũ nay là các phường Phong Hải, Phong Phú và Phong Quảng… thuộc thành phố Huế. Đây là khu vực ven biển và đầm phá Tam Giang nổi tiếng với vẻ đẹp trong lành, mộc mạc và nhịp sống chậm rãi của những người dân hiền hòa chuyên nghề nông, nuôi trồng thủy sản.
Trên hành trình khám phá những vùng đất này, du khách không chỉ bị thu hút bởi những vùng biển bình yên mà còn ấn tượng bởi các hồ sen đang bung nở. Đặc biệt, trước cổng làng Thế Chí Tây (phường Phong Phú) một hồ sen lớn đang vào mùa nở rộ, tô điểm sắc hồng rực rỡ giữa màu vàng của những cánh đồng đang kỳ thu hoạch. Tạo nên một "bức tranh" sống động.
Ông Văn Công Hiệp (48 tuổi, người dân làng Thế Chí Tây), chủ hồ sen này cho biết, bắt đầu từ sau Tết khi ông xuống giống để trồng Sen. Đến đầu tháng 4, những búp sen đầu tiên bắt đầu bung nở rực rỡ. Đối với người dân nơi đây, trồng sen không chỉ để tạo phong cảnh mà còn là một nghề phụ kiếm thêm thu nhập, bên cạnh việc làm ruộng.
Theo ông Hiệp, những ngày qua, lượng người ghé lại "check-in" và chụp ảnh rất đông. Ông luôn vui vẻ đón tiếp du khách vì sự yêu thích của mọi người đối với hình ảnh của làng là niềm tự hào của cư dân địa phương. Tuy nhiên, để bảo vệ sinh kế, ông cũng phải cắm biển cấm hái hoa nhằm đảm bảo năng suất hạt cho kỳ thu hoạch tới.
Không chỉ ở làng Thế Chí Tây, với phong cảnh làng quê mộc mạc và các tuyến đường hoa xanh tươi, bãi biển đẹp, tuyến đường ven biển này trở thành một gợi ý thú vị cho cho du khách trong dịp lễ này.
