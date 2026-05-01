Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh

Lê Hoài Nhân
01/05/2026 08:15 GMT+7

Giữa những cánh đồng đang mùa cắt, hồ sen trước cổng làng Thế Chí Tây (phường Phong Phú, thành phố Huế) bung nở rực rỡ, tạo thành một bức tranh làng quê tuyệt đẹp, hoà quyện cùng nhịp sống yên bình của ngôi làng ven biển.

Trong những ngày nghỉ lễ 30.4- 1.5, nhiều người dân và du khách đã lựa chọn di chuyển dọc theo tuyến QL49B hướng về các xã Ngũ Điền cũ nay là các phường Phong Hải, Phong Phú và Phong Quảng… thuộc thành phố Huế. Đây là khu vực ven biển và đầm phá Tam Giang nổi tiếng với vẻ đẹp trong lành, mộc mạc và nhịp sống chậm rãi của những người dân hiền hòa chuyên nghề nông, nuôi trồng thủy sản.

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 1.

Cung đường quốc lộ 49B dẫn về các làng ven biển phía bắc thành phố Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trên hành trình khám phá những vùng đất này, du khách không chỉ bị thu hút bởi những vùng biển bình yên mà còn ấn tượng bởi các hồ sen đang bung nở. Đặc biệt, trước cổng làng Thế Chí Tây (phường Phong Phú) một hồ sen lớn đang vào mùa nở rộ, tô điểm sắc hồng rực rỡ giữa màu vàng của những cánh đồng đang kỳ thu hoạch. Tạo nên một "bức tranh" sống động.

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 2.

Cổng làng Thế Chí Tây trên QL49B giữa mùa sen nở

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 3.

Toàn cảnh hồ sen nhìn từ trục đường chính QL49B

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 4.

Những đóa sen hồng vươn cao giữa nắng hè vùng ven biển

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 5.

Trồng Sen là một nghề sinh kế của người dân Thế Chí Tây

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 6.

Những cánh đồng lúa đang vào vụ gặt bên cạnh hồ sen rực rỡ của làng Thế Chí Tây

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 7.

Sắc màu rực rỡ của sen trên QL49B tạo nên điểm nhấn cho vùng quê ven biển

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 8.

Những đóa sen đầu mùa bung nở rực rỡ dưới ánh nắng tháng 4 dọc tuyến QL49B

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 9.

Sen bắt đầu nở từ đầu tháng 4

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 10.

Sen không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn là nghề mang lại thu nhập từ việc thu hoạch hạt cho người dân địa phương

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 11.

Biển cấm hái sen được người dân đặt để bảo vệ nguồn sinh kế từ nghề trồng sen lấy hạt

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ sen trước một ngôi làng ven biển ở Huế đẹp như tranh- Ảnh 12.

Hành trình 'đổi gió' về phía biển của du khách thêm trọn vẹn với trải nghiệm chụp ảnh bên hồ sen rực rỡ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Văn Công Hiệp (48 tuổi, người dân làng Thế Chí Tây), chủ hồ sen này cho biết, bắt đầu từ sau Tết khi ông xuống giống để trồng Sen. Đến đầu tháng 4, những búp sen đầu tiên bắt đầu bung nở rực rỡ. Đối với người dân nơi đây, trồng sen không chỉ để tạo phong cảnh mà còn là một nghề phụ kiếm thêm thu nhập, bên cạnh việc làm ruộng.

Theo ông Hiệp, những ngày qua, lượng người ghé lại "check-in" và chụp ảnh rất đông. Ông luôn vui vẻ đón tiếp du khách vì sự yêu thích của mọi người đối với hình ảnh của làng là niềm tự hào của cư dân địa phương. Tuy nhiên, để bảo vệ sinh kế, ông cũng phải cắm biển cấm hái hoa nhằm đảm bảo năng suất hạt cho kỳ thu hoạch tới.

Không chỉ ở làng Thế Chí Tây, với phong cảnh làng quê mộc mạc và các tuyến đường hoa xanh tươi, bãi biển đẹp, tuyến đường ven biển này trở thành một gợi ý thú vị cho cho du khách trong dịp lễ này.

Mạng xã hội đang viral clip ghi lại rất đông người ùn ùn kéo vào Đại nội Huế, một số tài khoản viết vui rằng 'một nửa Việt Nam đang ở Huế' trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay.

