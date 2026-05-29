Kênh chìm Sơn Tịnh ở Quảng Ngãi bốc mùi: Chỉ số Coliform vượt chuẩn 48 lần

Sáng 29.5, ông Nguyễn Đức Trung, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh chìm Sơn Tịnh.

Kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây ẢNH: HẢI PHONG

Theo báo cáo, kết quả quan trắc nước thải tại cống thoát nước mưa của cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây cho thấy một số thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Điều này phản ánh việc kiểm soát nước thải của một số cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp chưa bảo đảm yêu cầu; có dấu hiệu nước thải chưa được xử lý đạt chuẩn hoặc việc đấu nối, xả thải vào hệ thống thoát nước mưa chưa đúng quy định.

Cụ thể, các chỉ số BOD₅, COD, tổng phospho và Coliform đều vượt quy chuẩn, trong đó Coliform vượt tới 48 lần. Kết quả này cho thấy nguồn thải chứa hàm lượng lớn chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh, mang đặc trưng của nước thải sản xuất lẫn nước thải sinh hoạt.

Đoạn chảy qua cánh đồng ruộng thuộc phường Trương Quang Trọng có màu đen kịt ẢNH: HẢI PHONG

Đối với chất lượng nước mặt trên tuyến kênh chìm Sơn Tịnh, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm dinh dưỡng và ô nhiễm vi sinh đang diễn ra khá nghiêm trọng. Các thông số BOD₅, COD ở mức cao, trong khi hàm lượng oxy hòa tan (DO) thấp, khả năng tự làm sạch của nguồn nước bị suy giảm.

Ngoài ra, nhiều chỉ số khác như Amoni (NH₄⁺), tổng nitơ, tổng phospho, Coliform và Coliform chịu nhiệt vượt quy chuẩn tại nhiều vị trí, cho thấy nguồn nước đang chịu tác động tổng hợp từ nhiều nguồn thải khác nhau.

Người dân múc nước từ kênh chìm Sơn Tịnh ẢNH: H.P

Qua khảo sát thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận tại nhiều đoạn kênh xuất hiện hiện tượng nước chuyển màu đen, phát sinh mùi hôi, bùn lắng tích tụ và dòng chảy lưu thông kém, có dấu hiệu môi trường yếm khí cục bộ.

Đáng chú ý, mức độ ô nhiễm gia tăng rõ rệt tại đoạn kênh chảy qua khu vực từ cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây đến cầu Phong Niên 2 (xã Thọ Phong), nơi tập trung tiếp nhận nhiều nguồn nước thải và khả năng lưu thông dòng chảy hạn chế.

Cụm công nghiệp chưa được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung

Theo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân ô nhiễm kênh chìm Sơn Tịnh đến từ nhiều yếu tố, trong đó có tác động từ hoạt động xả thải của cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây.

Hiện cụm công nghiệp này chưa được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch được duyệt. Việc xử lý nước thải chủ yếu do từng doanh nghiệp tự thực hiện. Trong khi đó, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu nối, xả thải vào hệ thống thoát nước chung vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Cơ quan chức năng kiểm tra điểm xả thải của doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây ra kênh chìm Sơn Tịnh ẢNH: CẨM ÁI

Kết quả quan trắc tại cống thoát nước mưa của cụm công nghiệp cho thấy có khả năng tồn tại tình trạng nước thải chưa được xử lý đạt yêu cầu hoặc đấu nối, xả thải không đúng quy định vào hệ thống thoát nước mưa rồi chảy ra kênh chìm Sơn Tịnh.

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây nguyên, Sở NN-MT tỉnh cùng UBND phường Trương Quang Trọng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, khảo sát thực tế tại cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây và dọc tuyến kênh chìm Sơn Tịnh.

Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây chưa được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch được duyệt ẢNH: HẢI PHONG

Đến thời điểm khảo sát, cơ quan chức năng chưa phát hiện doanh nghiệp xả thải trái phép trực tiếp ra kênh; một số doanh nghiệp trong cụm công nghiệp cũng đang tạm dừng hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, trong thời gian qua đã có một số doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Vì vậy, nguy cơ phát sinh ô nhiễm từ hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất vẫn cần tiếp tục được theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Như Thanh Niên đã có bài phản ánh vào ngày 5.5, nước trên nhiều đoạn kênh chìm Sơn Tịnh chuyển màu đen đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dọc tuyến kênh còn xuất hiện nhiều rác thải bị vứt bừa bãi, khiến tình trạng ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng.

Nước kênh đóng ván, có mùi hôi gần cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây ẢNH: HẢI PHONG

Điều đáng nói, dù đã hoạt động gần 20 năm, cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây đến nay vẫn chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung; phần lớn doanh nghiệp chỉ xử lý cục bộ rồi xả thải trực tiếp ra môi trường.

Nhiều năm qua, dọc tuyến kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong, hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh ô nhiễm. Vào mùa khô, khi dòng chảy yếu, nước kênh càng đen đặc, mùi hôi bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống người dân địa phương.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài trên tuyến kênh chìm Sơn Tịnh, đoạn chảy qua phường Trương Quang Trọng đến xã Tịnh Khê.