Kênh chìm Sơn Tịnh thành kênh 'chết', mùi hôi bủa vây khu dân cư

Dọc theo tuyến kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong (Quảng Ngãi), hàng trăm hộ dân đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm kéo dài. Nước kênh luôn trong tình trạng đen đặc, nhất là vào mùa khô, khi dòng chảy yếu, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Nước kênh đen sẫm, bốc mùi nồng nặc

Kênh chìm Sơn Tịnh vốn thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham, từng là nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương. Tuy nhiên, theo phản ánh, nhiều năm trở lại đây dòng kênh này đã "đổi màu", chuyển sang đen kịt, đặc quánh mỗi khi đến mùa nắng nóng.

Tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn trong khoảng nửa tháng qua, khi nhiều đoạn kênh từ phường Trương Quang Trọng qua xã Thọ Phong xuất hiện nước đen sẫm, bốc mùi hôi nồng nặc, cá chết nổi lềnh bềnh.

Ông Từ Vũ Thanh (66 tuổi, ở tổ dân phố Độc Lập 1, phường Trương Quang Trọng) cho biết vào chiều tối hoặc đêm khuya, mùi hôi từ tuyến kênh cạnh cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây bốc lên rất khó chịu.

"Người dân gọi đây là 'kênh chết' vì năm nào cá cũng chết. Mùi hôi thì không thể chịu nổi. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để", ông Thanh bức xúc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Phúc (60 tuổi, ở tổ dân phố Trường Thọ Tây C) cho hay khi hệ thống Thạch Nham còn cấp nước thì tình trạng ô nhiễm có giảm, nhưng mỗi khi cắt nước, kênh lại đen kịt và bốc mùi hôi thối nặng nề.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 5.5, nước kênh tại nhiều đoạn luôn trong tình trạng đen đặc, bốc mùi hôi thối. Dọc tuyến còn xuất hiện rác thải vứt bừa bãi, làm gia tăng mức độ ô nhiễm.

Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các điểm xả thải của doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây ra tuyến kênh này.

Chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Điều đáng nói, dù đã hoạt động gần 20 năm, cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các doanh nghiệp chủ yếu xử lý cục bộ rồi xả trực tiếp ra môi trường.

Thực tế, một số doanh nghiệp đã bị phát hiện vi phạm. Tháng 2.2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 330 triệu đồng đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sinh Lộc vì xả nước thải chứa xyanua vượt hơn 21 lần quy chuẩn cho phép.

Cụm công nghiệp này được thành lập từ năm 2003, có diện tích khoảng 15 ha, tập trung nhiều ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao như sản xuất giấy, nhựa, thực phẩm, dăm gỗ… Tuy nhiên, hạ tầng bảo vệ môi trường lại chưa được đầu tư tương xứng.

Dù tỉnh từng bố trí 10 tỉ đồng để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhưng dự án đến nay vẫn chưa triển khai do vướng mắc về quy hoạch và định hướng di dời.

Theo quy định của luật Bảo vệ môi trường 2020, các cụm công nghiệp phải hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung trong vòng 24 tháng. Tuy nhiên, đến nay, nhiều cụm công nghiệp tại Quảng Ngãi, trong đó có Tịnh Ấn Tây, vẫn chưa thực hiện.

Chính quyền vào cuộc

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, cho biết địa phương đã chỉ đạo các lực lượng liên quan kiểm tra thực tế sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

"Cứ đến mùa nắng là xảy ra tình trạng nước đen, bốc mùi. Nguyên nhân một phần do cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Sau khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể", ông Phước nói.

Trong khi đó, theo ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong, địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

"Cần kiểm tra tận gốc nguồn xả thải, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm. Về lâu dài, theo quy hoạch của tỉnh, cụm công nghiệp này sẽ được di dời để giải quyết căn cơ xung đột giữa phát triển công nghiệp và môi trường sống của người dân", ông Hòa nhấn mạnh.

Trong lúc chờ các giải pháp căn cơ, người dân dọc kênh chìm Sơn Tịnh vẫn phải tiếp tục sống chung với ô nhiễm, mùi hôi mỗi ngày.

