Quảng Ngãi: Phát hiện doanh nghiệp xả nước thải trái phép ra sông Pô Kô

Ngày 11.1, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh vừa phát hiện một doanh nghiệp có hành vi lắp đặt đường ống ngầm xả nước thải trực tiếp ra sông Pô Kô (đoạn chảy qua xã Đăk Môn, Quảng Ngãi), nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đường ống ngầm xả nước thải trực tiếp ra sông Pô Kô, đoạn chảy qua xã Đăk Môn (Quảng Ngãi) ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Trước đó, ngày 9.1, lực lượng công an kiểm tra đột xuất Nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản tại xã Đăk Môn, phát hiện nhà máy lắp đặt đường ống ngầm dẫn nước thải xả thẳng ra sông Pô Kô, khu vực nằm sát bên nhà máy. Hành vi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu để kiểm nghiệm, đồng thời niêm phong tang vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ xả nước thải, và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.