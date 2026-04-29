Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe

Đúng 11 giờ 45 phút ngày 29.4, tại nút giao Km1051+494 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thông xe, chính thức đưa tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức thông xe vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 29.4 ẢNH: HẢI PHONG

Thời điểm mở tuyến, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ lan can tại điểm đấu nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hoàn tất việc kết nối liên hoàn trục cao tốc từ Đà Nẵng vào phía nam. Ngay sau đó, nhiều phương tiện đã lưu thông trực tiếp trên tuyến trong sự phấn khởi của các tài xế.

Theo đó, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài khoảng 88 km, từ Km1050 đến Km1138, kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở phía bắc và cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn ở phía nam.

Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chưa thu phí. Trên tuyến bố trí một trạm thu phí tại Km1050+600 nhằm phục vụ hệ thống thu phí khép kín của tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều tài xế bày tỏ sự hào hứng khi tuyến cao tốc được đưa vào sử dụng đúng dịp cao điểm nghỉ lễ.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức thông xe, nhiều phương tiện đã chọn lưu thông trên tuyến này ẢNH: HẢI PHONG

Anh Lê Văn Cảm (ở tỉnh Quảng Ngãi) cho biết việc thông xe giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực ùn tắc trên quốc lộ 1, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.

"Tôi thường xuyên đi công tác Khánh Hòa, trước đây di chuyển trên quốc lộ 1 khá vất vả. Nay có cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, việc đi lại nhanh hơn, đỡ mệt hơn rất nhiều", anh Cảm chia sẻ.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ, tuyến cao tốc còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung, tăng cường liên kết vùng.

Theo phương án tổ chức giao thông, trên tuyến chính, phương tiện lưu thông theo chiều Bắc - Nam với 2 làn xe mỗi chiều, mỗi làn rộng 3,5 m. Tốc độ tối đa 90 km/giờ đối với xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ; 80 km/giờ đối với xe khách giường nằm và các phương tiện còn lại; tốc độ tối thiểu 60 km/giờ. Tại các đường nhánh nút giao, tốc độ tối đa 50 km/giờ, tùy theo biển báo.

Trên tuyến bố trí một trạm thu phí tại Km1050+600 nhằm phục vụ hệ thống thu phí khép kín của tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Toàn tuyến có 6 nút giao liên thông, trong đó 5 nút đã đưa vào khai thác gồm: Nghĩa Giang, tỉnh lộ 624B, quốc lộ 24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn. Riêng nút giao Đức Phổ (Quảng Ngãi) hiện chưa vận hành.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT) cho biết trước khi đưa tuyến vào khai thác, lực lượng chức năng đã khảo sát, nắm tình hình toàn tuyến, đồng thời theo dõi sát quá trình thi công các hạng mục.

Song song đó, các tổ tuần tra, kiểm soát được bố trí thường xuyên, kết hợp ứng dụng công nghệ giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt.

Dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được khởi công từ tháng 1.2023, với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỉ đồng. Tuyến có điểm đầu tại Km1050 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), điểm cuối tại Km1138 (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), hình thành trục giao thông chiến lược xuyên suốt miền Trung.