Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe

Hải Phong
Hải Phong
29/04/2026 13:43 GMT+7

Việc đưa vào khai thác tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đúng dịp lễ 30.4 - 1.5 không chỉ giải tỏa áp lực giao thông trên quốc lộ 1, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực duyên hải miền Trung.

Đúng 11 giờ 45 phút ngày 29.4, tại nút giao Km1051+494 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thông xe, chính thức đưa tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe- Ảnh 1.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức thông xe vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 29.4

ẢNH: HẢI PHONG

Thời điểm mở tuyến, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ lan can tại điểm đấu nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hoàn tất việc kết nối liên hoàn trục cao tốc từ Đà Nẵng vào phía nam. Ngay sau đó, nhiều phương tiện đã lưu thông trực tiếp trên tuyến trong sự phấn khởi của các tài xế.

Theo đó, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài khoảng 88 km, từ Km1050 đến Km1138, kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở phía bắc và cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn ở phía nam.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe- Ảnh 2.

Lực lượng CSGT điều tiết phương tiện trước giờ thông xe

ẢNH: HẢI PHONG

Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chưa thu phí. Trên tuyến bố trí một trạm thu phí tại Km1050+600 nhằm phục vụ hệ thống thu phí khép kín của tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe- Ảnh 3.

Máy móc trang thiết bị được đưa đến tháo dỡ lan can tại điểm đấu nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều tài xế bày tỏ sự hào hứng khi tuyến cao tốc được đưa vào sử dụng đúng dịp cao điểm nghỉ lễ.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe- Ảnh 4.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức thông xe, nhiều phương tiện đã chọn lưu thông trên tuyến này

ẢNH: HẢI PHONG

Anh Lê Văn Cảm (ở tỉnh Quảng Ngãi) cho biết việc thông xe giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực ùn tắc trên quốc lộ 1, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.

"Tôi thường xuyên đi công tác Khánh Hòa, trước đây di chuyển trên quốc lộ 1 khá vất vả. Nay có cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, việc đi lại nhanh hơn, đỡ mệt hơn rất nhiều", anh Cảm chia sẻ.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe- Ảnh 5.

Xe ô tô chạy trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ, tuyến cao tốc còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung, tăng cường liên kết vùng.

Theo phương án tổ chức giao thông, trên tuyến chính, phương tiện lưu thông theo chiều Bắc - Nam với 2 làn xe mỗi chiều, mỗi làn rộng 3,5 m. Tốc độ tối đa 90 km/giờ đối với xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ; 80 km/giờ đối với xe khách giường nằm và các phương tiện còn lại; tốc độ tối thiểu 60 km/giờ. Tại các đường nhánh nút giao, tốc độ tối đa 50 km/giờ, tùy theo biển báo.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe- Ảnh 6.

Trên tuyến bố trí một trạm thu phí tại Km1050+600 nhằm phục vụ hệ thống thu phí khép kín của tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Toàn tuyến có 6 nút giao liên thông, trong đó 5 nút đã đưa vào khai thác gồm: Nghĩa Giang, tỉnh lộ 624B, quốc lộ 24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn. Riêng nút giao Đức Phổ (Quảng Ngãi) hiện chưa vận hành.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe- Ảnh 7.

Xe CSGT tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

ẢNH: HẢI PHONG

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT) cho biết trước khi đưa tuyến vào khai thác, lực lượng chức năng đã khảo sát, nắm tình hình toàn tuyến, đồng thời theo dõi sát quá trình thi công các hạng mục.

Song song đó, các tổ tuần tra, kiểm soát được bố trí thường xuyên, kết hợp ứng dụng công nghệ giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe- Ảnh 8.

Nút giao trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được khởi công từ tháng 1.2023, với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỉ đồng. Tuyến có điểm đầu tại Km1050 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), điểm cuối tại Km1138 (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), hình thành trục giao thông chiến lược xuyên suốt miền Trung.

Thông xe 88 km cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn từ 11 giờ 30 ngày 29.4

Thông xe 88 km cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn từ 11 giờ 30 ngày 29.4

Từ 11 giờ 30 ngày 29.4, đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km chính thức đưa vào khai thác, kết nối liên hoàn trục Bắc - Nam.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Quảng Ngãi cao tốc Bắc Nam Duyên Hải Miền Trung Cục CSGT cao tốc thông xe cao tốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận