Đường vành đai Đà Lạt thông xe nhưng còn 'nút thắt' 2 hộ dân

Ngày 29.4, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết từ đầu năm 2026, tuyến đường vành đai Đà Lạt dài 7,4 km đã được khai thác, gồm các đoạn Trúc Lâm - Yên Tử nối dài (2,6 km) và An Sơn - Y Dinh - An Tôn (4,8 km). Dù vậy, phần cuối tuyến dài hơn 100 mét vẫn chưa thể thi công hoàn chỉnh vì còn 2 hộ dân chưa bàn giao đất.

Tuyến đường vành đai Đà Lạt đã được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Vướng 2 hộ dân, dự án chưa thể “khép kín”

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án tuyến đường vành đai Đà Lạt đã được phê duyệt hơn 404 tỉ đồng. Đến nay, 153/157 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và 155/157 hộ đã bàn giao mặt bằng.

Chỉ còn 2 hộ dân tại phường Cam Ly - Đà Lạt chưa bàn giao đất, khiến đoạn cuối của tuyến đường vành đai Đà Lạt chưa thể hoàn thiện đồng bộ.

Tuyến đường vành đai Đà Lạt còn hơn 100 mét chưa thi công do 2 hộ dân chưa bàn giao đất ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng chú ý, nguyên nhân không xuất phát từ việc người dân thiếu hợp tác, mà do những bất cập trong chính sách bồi thường, tái định cư giữa các thời điểm khác nhau, dẫn đến chênh lệch lớn về giá đất.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thời điểm triển khai dự án, thành phố Đà Lạt (cũ) chưa có sẵn quỹ đất tái định cư để bố trí ngay cho người dân. Vì vậy, quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường được ban hành trước nhằm đảm bảo tiến độ, trong khi việc bố trí tái định cư thực hiện sau.

Sự lệch pha về thời điểm này khiến giá đất bồi thường được xác định theo khung cũ, còn giá đất tái định cư lại áp dụng theo giai đoạn mới, chịu tác động của luật Đất đai năm 2024. Hệ quả là giá đất tái định cư tăng cao hơn nhiều so với mức bồi thường ban đầu.

Đọan cuối đường vành đai Đà Lạt nối vào đường Hoàng Văn Thụ, thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Đường vành đai Đà Lạt dài 7,4 km, mặt đường rộng 14 m, đi qua những cánh rừng thông tuyệt đẹp ẢNH: LÂM VIÊN

Thực tế này dẫn đến tình huống người dân giao đất theo giá cũ nhưng khi nhận đất tái định cư lại phải trả theo giá mới cao hơn, tạo ra “độ vênh” lớn. Điều này gây áp lực tài chính, phát sinh tâm tư và khiếu nại.

Trong bối cảnh đó, việc 2 hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng tại tuyến đường vành đai Đà Lạt được đánh giá là có nguyên nhân thực tế, gắn trực tiếp với quyền lợi và chỗ ở lâu dài của họ.

Tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, bảo đảm quyền lợi cho dân

Trước vướng mắc kéo dài, ngày 17.4, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn liên quan đến giá tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án tuyến đường vành đai Đà Lạt.

Sau đó, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo phường Cam Ly - Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật để tìm hướng xử lý phù hợp. Mục tiêu không chỉ là hoàn tất phần mặt bằng còn lại mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Ngày 28.4, đơn vị thi công đã triển khai thi công cống thoát nước phía sau nhà của 2 hộ dân chưa bàn giao đất ẢNH: LÂM VIÊN

Tuyến đường vành đai Đà Lạt giúp giảm áp lực giao thông cho phố núi du lịch Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đề xuất của ngành chức năng, tỉnh đang xem xét phương án lấy thời điểm ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ làm căn cứ xác định giá giao đất tái định cư. Nếu được thông qua, mức chênh lệch giá sẽ giảm đáng kể, góp phần tạo sự đồng thuận.

Cách tiếp cận này được đánh giá là hợp tình, hợp lý, bởi trong các dự án dân sinh như tuyến đường vành đai Đà Lạt, tiến độ quan trọng nhưng sự công bằng và niềm tin của người dân còn quan trọng hơn.

Từ TP.HCM đi Đà Lạt qua đèo Prenn, đến thác Datanla thì rẽ trái vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, sau đó nhập vào tuyến đường vành đai Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án tuyến đường vành đai Đà Lạt khởi công từ tháng 7.2021, được gia hạn đến cuối năm 2025. Tuyến đường có mặt đường rộng 14 mét, vỉa hè đồng bộ, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian giao thông đô thị.

Công trình được kỳ vọng trở thành “mạch dẫn” mới nối từ đèo Prenn (ngã ba vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) đến thác Cam Ly, góp phần giảm áp lực giao thông cho phố núi Đà Lạt – điểm đến du lịch thường xuyên quá tải vào mùa cao điểm.

Việc sớm tháo gỡ vướng mắc để hoàn thiện tuyến đường vành đai Đà Lạt không chỉ giúp dự án phát huy trọn vẹn hiệu quả đầu tư mà còn củng cố niềm tin của người dân trong các dự án phát triển hạ tầng đô thị.