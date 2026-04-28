Lâm Đồng bàn giao 60 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Ngày 28.4, tại xã Quảng Trực (Lâm Đồng), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 60 căn nhà thuộc dự án điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, giúp nhiều hộ dân khó khăn ổn định cuộc sống nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Quân khu 7 bàn giao nhà cho người dân xã biên giới Quảng Trực ẢNH: L.V

Tham dự buổi lễ có trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo địa phương.

Xã Quảng Trực là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, cách trung tâm hành chính tỉnh khoảng 250 km về phía tây, có đường biên dài 41 km tiếp giáp Campuchia. Đây là khu vực có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế vùng biên.

Dự án được khởi công ngày 6.2 với tổng kinh phí 12,5 tỉ đồng. Trong đó, Quân khu 7 hỗ trợ 6,5 tỉ đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 6 tỉ đồng. Sau hơn 2 tháng thi công thần tốc, công trình hoàn thành đúng tiến độ với 60 căn nhà mới, mỗi căn trị giá hơn 200 triệu đồng.

Không chỉ an cư mà còn tạo sinh kế

Các căn nhà được trao cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Quảng Trực. Dịp nhận nhà mới, mỗi gia đình còn được tặng 1 ảnh Bác Hồ, 1 lá cờ Tổ quốc, 1 tivi 32 inch và 1 con bò giống sinh sản để phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Quân khu 7 cũng hỗ trợ điểm dân cư 1 sân bóng đá trị giá 500 triệu đồng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân vùng biên.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Trần Vinh Ngọc khẳng định dự án là minh chứng cho tinh thần "tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân". Việc xây dựng điểm dân cư mới không chỉ giúp người dân an cư mà còn góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ.

Ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhấn mạnh điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực mang ý nghĩa chiến lược trong việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở.

Để hoàn thành công trình, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp tham gia xây dựng cùng người dân địa phương. Sự chung sức ấy đã tạo nên một khu dân cư mới khang trang giữa vùng biên, trở thành "tổ ấm" cho nhiều gia đình đúng dịp kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước.