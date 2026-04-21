Vì sao Lâm Đồng kiến nghị lùi tiến độ các dự án tỉ đô ở Sơn Mỹ?

Ngày 20.4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đã báo cáo tiến độ, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc của dự án nhiệt điện khí BOT Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 (tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng; giáp TP.HCM), đồng thời kiến nghị cho lùi thời gian thực hiện.

Kiến nghị điều chỉnh tiến độ sang giai đoạn sau năm 2030

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo Ban Chỉ đạo nhà nước về các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng và Bộ Công thương, kiến nghị sớm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 2 dự án Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo.

Đồng thời, địa phương đề xuất Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng xem xét các kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến các dự án Nhiệt điện BOT Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2.

Đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dẫn đầu kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tại khu công nghiệp Sơn Mỹ ẢNH: QUẾ HÀ

UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng dù dự án Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 thuộc danh mục công trình quan trọng quốc gia theo quyết định của Thủ tướng, nhưng lại không nằm trong nhóm dự án đảm bảo cấp điện đến năm 2030 theo chỉ thị mới. Điều này khiến việc triển khai các dự án theo Quy hoạch điện 8 và Quy hoạch điện 8 điều chỉnh trở nên thiếu khả thi.

Trên cơ sở đó, địa phương kiến nghị nếu không thể đưa dự án Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 vào vận hành trước năm 2030, cần xem xét điều chỉnh tiến độ sang giai đoạn sau năm 2030. Việc này sẽ giúp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mở ra cơ hội bổ sung các dự án năng lượng có lợi thế hơn trong giai đoạn 2026 - 2030.

Nhiều vướng mắc lớn về cơ chế, tài chính

Hai dự án nhiệt điện khí BOT Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 có tổng vốn khoảng 4,3 tỉ USD, tổng công suất 4.500 MW. Đây là các dự án trọng điểm, từng nằm trong Quy hoạch điện 7 và tiếp tục được đưa vào Quy hoạch điện 8 điều chỉnh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, đối với dự án Sơn Mỹ 1, liên danh nhà đầu tư phản ánh thiếu cơ chế bảo lãnh vốn vay và khung pháp lý đảm bảo tài chính, đặc biệt liên quan đến cam kết của Chính phủ, Bộ Công thương và hợp đồng mua bán điện.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định quy định hiện hành về dự án BOT chưa đủ cơ sở để đánh giá tính khả thi tài chính, gây khó khăn trong việc thẩm định và đàm phán các thỏa thuận.

Các dự án tỉ đô ở Sơn Mỹ còn vướng nhiều khó khăn từ chính sách, cơ chế đến công tác giải phóng mặt bằng ẢNH: QUẾ HÀ

Trong khi đó, dự án Sơn Mỹ 2 cũng vướng nhiều vấn đề về cơ chế chính sách. Hiện chưa có quy định rõ ràng về bảo lãnh của Chính phủ đối với các nghĩa vụ trong hợp đồng BOT, cũng như trách nhiệm của các doanh nghiệp nhà nước tham gia dự án.

Ngoài ra, cơ chế giá điện và phân bổ rủi ro trong hợp đồng mua bán điện (PPA) chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư và huy động vốn quốc tế.

Dự án kho cảng LNG cũng khó về đích

Liên quan chuỗi dự án tại Sơn Mỹ, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị điều chỉnh tiến độ dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ (tổng vốn đầu tư khoảng 1,34 tỉ USD). Dự án này đã được UBND tỉnh Bình Thuận (trước khi sáp nhập) chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2023. Theo quy hoạch, dự án sử dụng khoảng 50 ha đất để xây dựng kho chứa LNG, cùng khu cảng nhập LNG. Ngoài ra, diện tích mặt nước phục vụ cảng biển, luồng tàu, khu đón trả, hoa tiêu và kiểm dịch dự kiến khoảng 3.455 ha. Dự án được đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý 1/2027.

Dự án nhiệt điện BOT Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 gặp khó khăn, dẫn đến thiếu khả thi thực hiện dự án kho cảng LNG ở vùng biển Sơn Mỹ ẢNH; QUẾ HÀ

Tuy nhiên, thực tế triển khai đang gặp trở ngại do phần diện tích 50 ha xây dựng kho LNG tại khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất và thiếu hạ tầng.

Bên cạnh đó, dù dự án kho cảng đã đủ điều kiện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, nhưng do dự án Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 chưa được phê duyệt FS nên toàn bộ chuỗi dự án chưa thể triển khai đồng bộ. Đây là 2 nhà máy tiêu thụ khí LNG duy nhất từ kho cảng LNG Sơn Mỹ.

Từ thực tế này, UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng mục tiêu đưa kho cảng LNG Sơn Mỹ vào vận hành năm 2027 là khó khả thi, đồng thời đề nghị Bộ Công thương xem xét điều chỉnh tiến độ phù hợp.