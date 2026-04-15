Tháo gỡ khó khăn cho 306 dự án ngoài ngân sách ở Lâm Đồng

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 4.11.2025, 6 tổ công tác do 6 phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn hạn chế, với phần lớn dự án vẫn tồn tại nhiều vướng mắc phức tạp.

Dự án rừng dầu Hồng Liêm là một trong những dự án quy mô lớn đang được UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ẢNH: Q.H

Nhiều nguyên nhân khiến việc tháo gỡ khó khăn

Sở Tài chính cho biết, các dự án chưa tháo gỡ khó khăn tập trung vào nhiều nhóm nguyên nhân. Cụ thể, 41 dự án vướng về quy hoạch vẫn chưa được xử lý. Nhóm thứ hai có 10 dự án gặp khó khăn liên quan đến thuê đất rừng, chuyển đổi đất rừng và đất lâm nghiệp. Ngoài ra, 45 dự án bị chồng lấn với quy hoạch khoáng sản như titan, bô xít.

Bên cạnh đó, 32 dự án vướng thủ tục đầu tư như đấu giá, đấu thầu, điều chỉnh tiến độ. Có 34 dự án gặp khó khăn về hình thức thuê đất khi chuyển từ thuê dài hạn sang trả tiền hằng năm.

Đặc biệt, có tới 33 dự án chưa tháo gỡ được do trước đây vướng các sai phạm, đã bị thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng. Trong số đó, có tới 36 dự án vướng mắc từ 2 nội dung trở lên.

Nhóm dự án năng lượng với 21 dự án đang gặp vướng mắc hiện được UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn ẢNH: QUẾ HÀ

Ngoài ra, nhiều dự án còn gặp khó do thiếu đường giao thông tiếp cận, vướng giải phóng mặt bằng hoặc nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính.

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, trong tổng số 306 dự án cần tháo gỡ khó khăn, có 12 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ, ngành Trung ương (Ban Chỉ đạo 751), trong đó 11 dự án thuộc khu vực Bình Thuận cũ và 1 dự án thuộc Lâm Đồng cũ.

Nhiều dự án bất động sản tại khu vực ven biển Bình Thuận vướng sai phạm sau thanh tra hiện đang được các cơ quan chức năng tập trung xử lý, tháo gỡ ẢNH: Q.H

Giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn?

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, Sở Tài chính Lâm Đồng đề xuất giao UBND các xã, phường và đặc khu phê duyệt phân khu chức năng chi tiết đối với các dự án vướng quy hoạch. Đồng thời, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng phân công các sở, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng dự án theo chức năng, nhiệm vụ.

Đối với các dự án có sai phạm về đất đai, xây dựng, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát pháp lý. Căn cứ khoản 8, điều 81 luật Đất đai 2024, các dự án hết thời gian gia hạn sẽ bị thu hồi đất.

Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 đã khởi công 4 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ẢNH: QUẾ HÀ

Đối với những dự án do gặp phải tình trạng bất khả kháng thì xem xét cho gia hạn tiếp tục thực hiện. Những dự án không thuộc diện bất khả kháng mà không triển khai, đã hết thời hạn gia hạn thì thu hồi, chấm dứt hoạt động.

Kết quả tháo gỡ khó khăn còn hạn chế

Tại cuộc họp ngày 14.4 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì, các tổ công tác đã báo cáo tình hình tháo gỡ khó khăn cho từng nhóm dự án ngoài ngân sách.

Theo đó, tổ công tác số 1 theo dõi gần 70 dự án nhưng chỉ xử lý được 4 dự án. Tổ công tác số 2 phụ trách 42 dự án, hiện còn 27 dự án chưa được tháo gỡ khó khăn. Các tổ công tác còn lại cũng có kết quả tương tự, với số dự án được xử lý còn rất ít.

Ông Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp để tháo gỡ khó khăn cho cho 306 dự án ngoài ngân sách ở tỉnh Lâm Đồng ngày 14.4 ẢNH: T.T.DÂN

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đánh giá, dù các sở, ngành đã tích cực tham mưu, song kết quả tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phối hợp với 6 tổ công tác xây dựng biểu đồ tổng hợp chi tiết từng dự án; xác định rõ nguyên nhân, đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn và làm rõ thẩm quyền xử lý. Qua đó, tỉnh kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các dự án, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Một cán bộ trong tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách tại khu vực Bình Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) cho biết, nhiều dự án vướng mắc do tính chất phức tạp, kéo dài qua nhiều năm. Theo vị này, có những dự án phát sinh sai phạm ngay từ thời điểm giao đất hoặc khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Một số dự án khác bị cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm và yêu cầu khắc phục, song việc xử lý gặp nhiều trở ngại do dự án đã triển khai trong thời gian dài, khó đảm bảo tính khả thi. Thực tế, hàng trăm dự án ngoài ngân sách chưa được tháo gỡ khó khăn, không thể đưa vào triển khai, xây dựng, dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực. Trong đó, lãng phí tài nguyên đất đai của địa phương được xác định là rất lớn.



