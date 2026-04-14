Những trạm trung chuyển rác gây ô nhiễm

Như Thảo
14/04/2026 06:36 GMT+7

Thời gian gần đây, trạm trung chuyển rác gần giao lộ Kha Vạn Cân - Hiệp Bình, đoạn cặp bên đường ray xe lửa, P.Hiệp Bình (trước đây thuộc P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), TP.HCM, bốc mùi hôi thối, gây nhếch nhác và ô nhiễm môi trường.

Trạm trung chuyển rác trên đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình gây ô nhiễm

Người dân địa phương cho biết các xe trung chuyển vào đổ rác trong trạm mang theo nước thải và chất bẩn từ bên trong trạm ra ngoài đường, lâu dần các chất bẩn bám chặt xuống mặt đường ngay trước cổng trạm trung chuyển, mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân xung quanh. Chưa hết, mặt đường đoạn trước cổng trạm bị xuống cấp, có nhiều ổ gà. Ngoài ra, nhiều xe chuyên dụng trung chuyển rác còn đậu nối đuôi lấn chiếm lòng đường, khiến người đi xe máy phải len lỏi giữa dòng xe tải, ô tô và những đống rác để ngổn ngang hai bên đường, rất nguy hiểm.

Trạm trung chuyển rác trên đường Phạm Thị Khế, xã Bà Điểm gây nhếch nhác

Tương tự, gần giao lộ Phạm Thị Khế - Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, cũng có trạm trung chuyển rác đặt tại khu dân cư. Hằng ngày có hàng trăm lượt xe ba gác thu gom rác từ nhiều nơi trên địa bàn đưa về đây và xe chuyên dụng trung chuyển rác đậu tràn lan trên đường. Do không được che chắn, rác phơi dưới nắng nóng và nước từ rác chảy ra đường, theo luồng gió bốc mùi hôi. Ngoài ra, bên trong con đường này có Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ, người dân và phụ huynh đưa đón con qua lại đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, hạn chế xe rác đậu ngoài đường và nhanh chóng vệ sinh đường sá sau khi gom rác tại các trạm trung chuyển này để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. 

