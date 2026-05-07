Kênh chìm Sơn Tịnh đen đặc, bốc mùi: UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra

Hải Phong
07/05/2026 08:49 GMT+7

Tình trạng ô nhiễm kéo dài trên kênh chìm Sơn Tịnh khiến nước đen đặc, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đời sống hàng trăm hộ dân. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Sáng nay 7.5, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh vừa chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài trên tuyến kênh chìm Sơn Tịnh, đoạn chảy qua phường Trương Quang Trọng đến xã Tịnh Khê.

Tuyến kênh chìm Sơn Tịnh nằm sau cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây có mùi hôi, váng trắng nổi lềnh bềnh

ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Hiển, lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng và UBND các địa phương: phường Trương Quang Trọng, xã Thọ Phong, xã Tịnh Khê khẩn trương kiểm tra hiện trường.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm trên tuyến kênh chìm Sơn Tịnh, đồng thời đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 15.5.

Đoàn kiểm tra liên ngành của phường Trương Quang Trọng kiểm tra bể thải của doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây nằm sát kênh chìm Sơn Tịnh

ẢNH: CẨM ÁI

Trước đó, ngày 6.5, UBND phường Trương Quang Trọng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường và sử dụng đất tại cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây.

Đoàn kiểm tra đã rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; đồng thời phối hợp lực lượng công an, quản lý thị trường xác minh, xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến môi trường.

Đoàn kiểm tra đi dọc tuyến kênh chìm Sơn Tịnh để kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường

ẢNH: CẨM ÁI

Như Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh vào ngày 5.5, nước trên nhiều đoạn kênh chìm Sơn Tịnh chuyển màu đen đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dọc tuyến kênh còn xuất hiện nhiều rác thải bị vứt bừa bãi, khiến tình trạng ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng.

Nước kênh chảy qua địa bàn phường Trương Quang Trọng có màu đen kịt

ẢNH: HẢI PHONG

Điều đáng nói, dù đã hoạt động gần 20 năm, cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây đến nay vẫn chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Phần lớn doanh nghiệp trong cụm chỉ xử lý cục bộ rồi xả thải trực tiếp ra môi trường.

Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây

ẢNH: HẢI PHONG

Người dân ngao ngán tình trạng ô nhiễm nguồn nước dưới kênh chìm Sơn Tịnh

ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều năm qua, dọc tuyến kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong, hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh ô nhiễm. Vào mùa khô, khi dòng chảy yếu, nước kênh càng đen đặc, mùi hôi bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống người dân địa phương.

Kênh chìm Sơn Tịnh thành kênh 'chết', mùi hôi bủa vây khu dân cư

Nhiều năm qua, kênh chìm Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bị 'bức tử' bởi nước thải công nghiệp từ cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, khiến dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối, đe dọa nghiêm trọng đời sống và sức khỏe người dân.

