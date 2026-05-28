Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi có tân giám đốc

Chiều 28.5, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác tổ chức, cán bộ tại Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố Quyết định 1439 về việc bổ nhiệm ông Võ Đại Tân giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi, kể từ ngày 1.5.2026 đến ngày 2.7.2029.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên phải) trao hoa chúc mừng ông Võ Đại Tân giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi ẢNH: T.P

UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ nhiệm các ông: Lê Hoàng Vũ, Lưu Văn Lợi và Nguyễn Đình Chương giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi, kể từ ngày 1.5.2026.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lãnh đạo Ban quản lý dự án Đầu tư tây Quảng Ngãi khẩn trương bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở các dự án, góp phần đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 3 bên trái qua) trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi ẢNH: T.P

Đơn vị cần nghiên cứu giải pháp tối ưu trong công tác quản trị, điều hành để nâng cao hiệu quả công việc; phát huy vai trò của cấp ủy, xây dựng khối đoàn kết thống nhất nội bộ, tạo điều kiện để viên chức, người lao động phát huy tối đa năng lực, sở trường công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Đại Tân cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao phó trọng trách mới; cam kết sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo Ban quản lý và toàn thể viên chức, người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.