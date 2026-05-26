Về tháng du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026

Quảng Ngãi hiện nay khá cân bằng giữa rừng và biển. Rừng thì có Măng Đen, biển đảo thì có đặc khu Lý Sơn và chuỗi du lịch kèm ẩm thực dọc bờ biển Quảng Ngãi.

Buổi sáng ở xứ sở sương mù Măng Đen (Quảng Ngãi) ẢNH: XÃ MĂNG ĐEN

Khách du lịch nội địa và quốc tế sẽ được thưởng thức nhiều chương trình hấp dẫn, thỏa mãn trải nghiệm của quý khách, và sẽ là câu chuyện thú vị mà quý khách có thể kể lại cho người thân và bạn bè của mình khi trở lại quê nhà.

Du lịch giống như khi ta đọc một quyển sách, ta có thể kể lại quyển sách ấy với những tình tiết mà ta thấy thú vị và gây ấn tượng cho ta nhiều nhất. Du lịch Quảng Ngãi tình nguyện làm "quyển sách" thú vị ấy, và bảo đảm quý du khách sẽ được hài lòng khi đọc quyển sách này.

Du khách chụp ảnh tại hang Câu (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Từ nhiều năm nay, Quảng Ngãi có khát vọng mở rộng và đi vào chiều sâu những chương trình du lịch, nhưng do sự chuẩn bị chưa hoàn tất cũng như những điều kiện tốt chưa mở ra nên du lịch Quảng Ngãi vẫn còn chưa bằng 2 tỉnh bạn (Đà Nẵng và Gia Lai) sát kề mình.

Bây giờ thì cơ hội tốt đã tới. Mùa hè này, du lịch Quảng Ngãi sẽ được triển khai đồng bộ, dù tiết trời nắng nóng nhưng quý khách tới Quảng Ngãi sẽ cảm thấy những luồng gió mát xoa dịu mình từ biển và từ rừng.

Những lợi thế du lịch Quảng Ngãi sẽ được phát huy tối đa, và hy vọng quý khách sẽ thỏa mãn sau thời gian lưu lại cả rừng và biển Quảng Ngãi.

Khi Măng Đen đã thành điểm du lịch rừng thu hút, và đặc khu Lý Sơn là điểm du lịch biển đảo quá quen thuộc cũng sẽ có nhiều chương trình mới lạ thu hút du khách, thì những luồng gió mát sẽ thổi tới từ nhiều phía khiến du khách mát lòng mát dạ.

Măng Đen tổ chức lễ hội vào ngày 30.4 - 1.5 thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm ẢNH: HẢI PHONG

Du lịch là để tận hưởng, để thoải mái. Tổ chức được chương trình du lịch kéo dài suốt 1 tháng, Quảng Ngãi đã bỏ ra nhiều công sức, nhiều sáng kiến du lịch lần đầu được thực thi tại Quảng Ngãi, hy vọng sẽ làm vừa lòng du khách.

Sau tháng du lịch này, Quảng Ngãi chắc chắn sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho những chương trình du lịch tiếp sau. Xây dựng cho Quảng Ngãi một nguồn thu từ ngành "công nghiệp không khói" là mục đích của lãnh đạo và người dân Quảng Ngãi.

Du khách tham quan chùa Hang ở đặc khu Lý Sơn ẢNH: HẢI PHONG

Tháng du lịch này, vì thế, thực sự quan trọng đối với Quảng Ngãi để quảng bá hình ảnh tỉnh nhà. Mong rằng những công sức của tập thể các nhà thiết kế tháng du lịch này sẽ mang lại cho Quảng Ngãi những kinh nghiệm quý báu và những thành quả có thể làm vui lòng người dân Quảng Ngãi.