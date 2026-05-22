Mùa 'lộc biển' trên bãi đá núi lửa triệu năm ở Quảng Ngãi

Những ngày đầu mùa hè, vùng biển xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) trở nên nhộn nhịp khi người dân địa phương bước vào mùa khai thác rong mơ tạo nguồn thu nhập đáng kể, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Cánh đồng rong mơ mọc dưới biển ở thôn Phú Quý xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Người dân nhặt rong mơ ở gần bờ, do sóng đánh trôi dạt vào ẢNH: HẢI PHONG

Từ sáng sớm, nhiều ngư dân đã có mặt tại các khu vực ven biển để thu gom những mảng rong mơ dạt vào các bãi đá sau những đợt sóng lớn. Không khí lao động khẩn trương kéo dài dọc theo những vùng biển có rong phân bố tự nhiên. Đông Sơn từ lâu được biết đến là địa phương sở hữu nguồn tài nguyên biển phong phú cùng hệ sinh thái ven bờ đa dạng. Bên cạnh nghề khai thác hải sản truyền thống, rong mơ đang trở thành "lộc biển", mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho nhiều hộ dân.

Không chỉ có giá trị về mặt kinh tế, những thảm rong mơ còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Đây là nơi cư trú, sinh sản và phát triển của nhiều loài thủy sinh có giá trị cao như bào ngư, cá mú, tôm hùm cùng nhiều sinh vật biển khác.

Rong mơ mọc trải dài bờ biển xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Người dân chèo thúng ra ngắm cánh đồng rong mơ ẢNH: HẢI PHONG

Theo thống kê của địa phương, tổng diện tích rong mơ tại xã Đông Sơn hiện khoảng 189 ha, phân bố chủ yếu tại các khu vực Châu Thuận Biển - Phú Quý - An Hải.

Ngày 22.5, ông Võ Thanh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Đông Sơn, cho biết địa phương đã thành lập Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, rong mơ và phát triển du lịch cộng đồng nhằm bảo tồn tài nguyên biển, duy trì nguồn lợi thủy sản tự nhiên, đồng thời tạo sinh kế ổn định cho người dân.

"Việc bảo vệ vùng rong mơ ven biển không chỉ nhằm duy trì nơi sinh sản, trú ẩn của các loài thủy sản mà còn góp phần tái tạo nguồn lợi tự nhiên, giữ cân bằng hệ sinh thái, tạo nền tảng phát triển kinh tế biển và du lịch cộng đồng", ông Tuấn chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, rong mơ xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 7 hằng năm. Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn lợi thủy sản phát triển tự nhiên, việc khai thác thường bắt đầu từ tháng 6.

Sinh sống nhiều năm tại thôn Phú Quý, anh Bùi Văn Nghĩa (43 tuổi, ngư dân địa phương) cho biết rong mơ thường phát triển tại những khu vực gành đá cách bờ khoảng 50 m."Loại rong này có nhiều giá trị. Người dân có thể thu gom để bán xuất khẩu, làm phân bón hữu cơ hoặc phục vụ nhiều mục đích sản xuất khác", anh Nghĩa nói ẢNH: VĂN CHIẾN





Ông Võ Ánh (65 tuổi, ngụ thôn Phú Quý) cho biết vào thời điểm chính vụ, mỗi lao động có thể thu gom khoảng 150 kg rong/ngày, thu nhập trung bình khoảng 600.000 đồng ẢNH: VĂN CHIẾN





Rong mơ mọc trên bãi đá ngầm hình thành từ dấu tích phun trào núi lửa cách đây hàng chục triệu năm ẢNH: HẢI PHONG

Người dân phơi rong mơ trên bãi đá ngầm hình thành từ dấu tích phun trào núi lửa ẢNH: HẢI PHONG

Rong mơ mọc cạnh hòn Nhàn, xã Đông Sơn nhìn từ trên cao như một cánh đồng lúa đang nở rộ ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ dừng lại ở việc khai thác tài nguyên, Đông Sơn đang hướng tới mô hình phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, gắn bảo tồn tài nguyên với phát triển du lịch cộng đồng. Ông Trần Châu Dũng, Trưởng ban xây dựng Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, rong mơ và du lịch cộng đồng xã Đông Sơn, cho biết việc khai thác rong phải tuân thủ theo chu kỳ sinh trưởng tự nhiên.

"Thu hoạch quá sớm thì rong chưa đạt sản lượng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường sinh sản của các loài thủy sinh. Hiện người dân chủ yếu tận dụng lượng rong bị sóng đánh dạt vào bờ", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, một trong những lợi thế nổi bật của Đông Sơn là hệ thống bãi đá ngầm ven biển độc đáo, được hình thành từ dấu tích phun trào núi lửa cách đây hàng chục triệu năm. Địa hình tự nhiên đặc biệt đã tạo nên cảnh quan khác biệt, trở thành tiềm năng lớn để phát triển du lịch trải nghiệm.

Đến Đông Sơn, du khách có thể khám phá nhiều điểm đến mang dấu ấn địa chất và thiên nhiên như hang núi lửa cổ Ba Làng An, gành Đá Đỏ, hang Yến, gành Lá Ngái, An Hải sa bàn hay trải nghiệm cảm giác thư giãn trên những thềm đá biển bị bào mòn tự nhiên tại khu vực bãi Trà Giang.

Theo lãnh đạo UBND xã Đông Sơn, địa phương đang từng bước định hướng phát triển khu vực rong mơ kết hợp với hệ thống bãi đá núi lửa ven biển thành sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng, tạo điểm nhấn thu hút du khách.