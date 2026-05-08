Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Núi lửa phun trào ở Indonesia, 3 người chết, 10 người mất tích

Văn Khoa
Văn Khoa
08/05/2026 14:51 GMT+7

Có 3 người leo núi đã thiệt mạng và 10 người mất tích sau khi núi lửa Dukono trên đảo Halmahera thuộc phía đông Indonesia phun trào hôm nay 8.5, theo cảnh sát trưởng địa phương.

"Có 3 người chết, gồm 2 người nước ngoài và 1 cư dân của đảo Ternate ở phía đông Indonesia", Cảnh sát trưởng Erlichson Pasaribu của huyện Bắc Halmahera nói với Đài Kompas TV, theo AFP.

Núi lửa phun trào ở Indonesia, 3 người leo núi chết - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau vụ núi lửa Dukono trên đảo Halmahera thuộc phía đông Indonesia phun trào ngày 8.5

Ảnh: Reuters

Ông Erlichson cho biết thêm 7 người đã xuống núi an toàn, nhưng 10 người khác vẫn mất tích trong khu vực đã được tuyên bố cấm du khách vào trong tháng trước sau khi các nhà khoa học quan sát thấy sự gia tăng hoạt động của núi lửa. 

Cũng theo ông này, hoạt động cứu hộ đang diễn ra trên địa hình hiểm trở và xe cộ chỉ có thể tiếp cận một phần đường lên núi. "Ở phần đường còn lại, các nạn nhân cần được khiêng trên cáng. Và vẫn còn tiếng ầm ầm từ vụ phun trào. Điều đó làm chậm quá trình sơ tán của chúng tôi", ông nói.

Núi Dukono đang ở cấp độ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Indonesia. Từ tháng 12.2025, Trung tâm Nghiên cứu núi lửa và giảm thiểu rủi ro địa chất (PVMBG) của Indonesia đã khuyến cáo khách du lịch và người leo núi không nên đến gần miệng núi lửa trong phạm vi 4 km.

Ông Erlichson nói rằng những người leo núi đã phớt lờ lời kêu gọi trên mạng xã hội và các biển báo cảnh báo được đặt ở lối vào. "Người dân địa phương hiểu và không muốn leo núi. Nhiều người (leo núi) là khách du lịch nước ngoài muốn tạo nội dung (trên mạng xã hội)", ông Erlichson khẳng định.

Bà Lana Saria, đứng đầu Cơ quan Địa chất của Indonesia, cho hay núi lửa Dukono phun trào vào sáng sớm nay, tạo ra tiếng ầm ầm và cột khói dày đặc cao khoảng 10 km. Khói này có thể nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và có nguy cơ làm gián đoạn các dịch vụ giao thông.

Indonesia thường xuyên trải qua hoạt động địa chấn và núi lửa do nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo giao nhau. Quốc gia Đông Nam Á này có gần 130 ngọn núi lửa đang hoạt động, theo AFP.

Tin liên quan

Núi lửa phun trào là khởi nguồn cho Cái chết Đen ở châu Âu?

Núi lửa phun trào là khởi nguồn cho Cái chết Đen ở châu Âu?

Các nhà khoa học vừa cung cấp thêm manh mối lý giải nguyên nhân bùng phát của một trong những đại dịch chết chóc nhất lịch sử nhân loại.

Núi lửa thức giấc sau 10.000 năm tại châu Phi

Núi lửa phun tro bụi hơn 1 km, Indonesia nâng cảnh báo lên cao nhất

Khám phá thêm chủ đề

Núi lửa phun trào ở Indonesia Người leo núi Núi Dukono vành đai lửa thái bình dương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận