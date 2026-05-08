Núi lửa phun trào ở Indonesia, 3 người chết, 10 người mất tích

"Có 3 người chết, gồm 2 người nước ngoài và 1 cư dân của đảo Ternate ở phía đông Indonesia", Cảnh sát trưởng Erlichson Pasaribu của huyện Bắc Halmahera nói với Đài Kompas TV, theo AFP.

Khói bốc lên sau vụ núi lửa Dukono trên đảo Halmahera thuộc phía đông Indonesia phun trào ngày 8.5

Ảnh: Reuters

Ông Erlichson cho biết thêm 7 người đã xuống núi an toàn, nhưng 10 người khác vẫn mất tích trong khu vực đã được tuyên bố cấm du khách vào trong tháng trước sau khi các nhà khoa học quan sát thấy sự gia tăng hoạt động của núi lửa.

Cũng theo ông này, hoạt động cứu hộ đang diễn ra trên địa hình hiểm trở và xe cộ chỉ có thể tiếp cận một phần đường lên núi. "Ở phần đường còn lại, các nạn nhân cần được khiêng trên cáng. Và vẫn còn tiếng ầm ầm từ vụ phun trào. Điều đó làm chậm quá trình sơ tán của chúng tôi", ông nói.

Núi Dukono đang ở cấp độ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Indonesia. Từ tháng 12.2025, Trung tâm Nghiên cứu núi lửa và giảm thiểu rủi ro địa chất (PVMBG) của Indonesia đã khuyến cáo khách du lịch và người leo núi không nên đến gần miệng núi lửa trong phạm vi 4 km.

Ông Erlichson nói rằng những người leo núi đã phớt lờ lời kêu gọi trên mạng xã hội và các biển báo cảnh báo được đặt ở lối vào. "Người dân địa phương hiểu và không muốn leo núi. Nhiều người (leo núi) là khách du lịch nước ngoài muốn tạo nội dung (trên mạng xã hội)", ông Erlichson khẳng định.

Bà Lana Saria, đứng đầu Cơ quan Địa chất của Indonesia, cho hay núi lửa Dukono phun trào vào sáng sớm nay, tạo ra tiếng ầm ầm và cột khói dày đặc cao khoảng 10 km. Khói này có thể nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và có nguy cơ làm gián đoạn các dịch vụ giao thông.

Indonesia thường xuyên trải qua hoạt động địa chấn và núi lửa do nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo giao nhau. Quốc gia Đông Nam Á này có gần 130 ngọn núi lửa đang hoạt động, theo AFP.