Thế giới

Núi lửa thức giấc sau 10.000 năm tại châu Phi

Vi Trân
Vi Trân
26/11/2025 09:34 GMT+7

Một ngọn núi lửa tại Ethiopia đã phun trào lần đầu tiên sau khoảng 10.000 năm hình thành, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không ở cách xa hàng ngàn km.

Núi lửa Hayli Gubbi tại vùng Afar ở đông bắc Ethiopia đã "thức giấc" vào hôm 23.11, phun ra cột khói cùng tro bụi dày đặc, khổng lồ bao phủ khắp các ngôi làng xung quanh và gây ảnh hưởng hoạt động nông nghiệp, hàng không.

Núi lửa thức giấc sau 10.000 năm tại châu Phi- Ảnh 1.

Núi lửa Hayli Gubbi tại vùng Afar ở đông bắc Ethiopia thức giấc hôm 23.11

ẢNH: AP

AP dẫn lời các nhà địa chất cho biết đây là lần đầu tiên trong 10.000 năm qua, núi lửa Hayli Gubbi được ghi nhận phun trào. Cư dân địa phương kể đã nghe tiếng nổ kinh hoàng khi núi lửa phun trào. "Cảm giác như một quả bom khói và tro bụi đột ngột được ném xuống", cư dân Ahmed Abdela nói.

Núi lửa thức giấc sau 10.000 năm tại châu Phi- Ảnh 2.

Người dân Ethiopia đứng nhìn đám mây tro bụi núi lửa bốc lên

ẢNH: AP

Nhà địa chất Atalay Ayele tại Đại học Addis Ababa (Ethiopia) cho rằng vụ phun trào xảy ra vì Ethiopia nằm dọc theo hệ thống rảnh nứt hoạt động, nơi các hoạt động núi lửađộng đất diễn ra thường xuyên. Ông dự báo việc phun trào sẽ tiếp tục trong một thời gian ngắn rồi dừng lại cho đến chu kỳ tiếp theo.

Núi lửa thức giấc sau 10.000 năm tại châu Phi- Ảnh 3.

Đám mây tro bụi bốc lên từ núi lửa Hayli Gubbi

ẢNH: AP

Gió mạnh đã mang tro bụi từ quốc gia đông bắc Phi lan đến khắp biển Đỏ, Yemen, Oman, biển Ả Rập và tận Ấn Độ. Các vệ tinh cũng chụp được nhiều hình ảnh về cột tro bụi bốc lên và lan sang biển Đỏ. Theo dự báo, tro bụi đang lan tới Trung Quốc.

Núi lửa thức giấc sau 10.000 năm tại châu Phi- Ảnh 4.

Tro bụi núi lửa Hayli Gubbi bị thổi sang biển Đỏ trong ảnh chụp từ vệ tinh hôm 23.11

ẢNH: REUTERS

Tại các ngôi làng gần ngọn núi, người dân bị ho trong khi nguồn thức ăn và nước uống cho gia súc, gia cầm bị phủ đầy bụi. Nhà chức trách đã điều động lực lượng y tế đến khu vực xa xôi để điều trị cho người dân. Các hãng hàng không đã hủy hàng chục chuyến bay qua vùng bị ảnh hưởng.

Núi lửa Hayli Gubbi cách thủ đô Addis Ababa khoảng 800 km về phía đông bắc, là ngọn núi xa nhất về phía nam của chuỗi núi lửa Erta Ale Range tại vùng Afar. Ngọn núi cao khoảng 500 m và nằm trong khu vực có hoạt động địa chất mạnh, nơi hai mảng kiến tạo tiếp xúc với nhau.

