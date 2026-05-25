Quảng Ngãi tổ chức lễ hội du lịch với chủ đề 'Bản giao hưởng biển đảo'

Chiều 25.5, tại họp báo giới thiệu Lễ hội Du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết lễ hội năm nay không chỉ là hoạt động văn hóa, du lịch thường niên mà còn hướng đến quảng bá hình ảnh địa phương, xúc tiến đầu tư và truyền cảm hứng phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Lễ hội diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 6.2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm cộng đồng trải dài từ biển đảo đến miền núi.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi họp báo về giới thiệu Lễ hội Du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 ẢNH: N.ĐỒNG

Theo bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, điểm khác biệt của lễ hội năm nay là mô hình "không gian lễ hội mở", kết nối biển đảo - đồng bằng - đại ngàn, tạo chuỗi trải nghiệm liên hoàn giữa các không gian văn hóa, sinh thái và du lịch cộng đồng.

Chủ đề "Bản giao hưởng biển đảo" được xem là điểm nhấn xuyên suốt của lễ hội. Theo ban tổ chức, Quảng Ngãi không chỉ giới thiệu cảnh quan mà còn muốn khơi dậy chiều sâu văn hóa Sa Huỳnh, ký ức Hoàng Sa thiêng liêng cùng nếp sống bền bỉ của cư dân miền biển.

"Thông qua lễ hội, Quảng Ngãi mong muốn gửi đến du khách hình ảnh một vùng đất đang vươn khơi mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt văn hóa dân tộc", bà Trung nói.

Năm nay, tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng du khách không chỉ đến để tham quan đảo Lý Sơn, biển Mỹ Khê hay Sa Huỳnh mà còn cảm nhận được tình đất, tình người và nét hiếu khách của cư dân địa phương.

Lễ hội có nhiều hoạt động nổi bật như lễ hội thời trang và âm nhạc đường phố "Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi" diễn ra ngày 1.6; trình diễn diều nghệ thuật "Quảng Ngãi bay lên" từ ngày 1 - 3.6 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng và khu vực cầu Cổ Lũy; lễ hội hoa đăng "Huyền ảo đêm rừng dừa" tổ chức tối 31.5 tại xã Tịnh Khê.

Ngoài ra còn có các chương trình giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, trình diễn nghề truyền thống và hoạt động thể thao biển.

Đảo Lý Sơn được Quảng Ngãi xây dựng thành trung tâm du lịch biển, đảo ẢNH: HẢI PHONG

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025, lượng khách du lịch đến địa phương tăng mạnh. Nếu năm 2021, tỉnh đón khoảng 611.000 lượt khách thì đến năm 2025 con số này đã đạt khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó có gần 100.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt trên 3.500 tỉ đồng.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 170 khách sạn, 449 nhà nghỉ và 84 homestay với khoảng 9.000 phòng lưu trú. Trong đó, khu vực phía đông tỉnh - nơi tập trung các điểm du lịch biển đảo - có khoảng 5.000 phòng.

Lễ hội lần này còn được xem là cơ hội để địa phương quảng bá tiềm năng phát triển du lịch biển đảo, du lịch sinh thái và thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược trong thời gian tới.